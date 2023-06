Laipni aicināti muižā 'Krišjāņi' – jūsu ideālajā atpūtas vietā

Muiža atrodas 11 kilometru attālumā no Kuldīgas, 40 hektāru plašā aizsargājamā meža masīvā, tikai dažu stundu brauciena attālumā no Ventspils, Liepājas un Rīgas, kas padara to par pievilcīgu atpūtas mērķi ceļotājiem no dažādām valstīm, tostarp Vācijas, Nīderlandes un Zviedrijas.

Muižā nakšņošanai var izmitināt līdz 55 viesiem. Mūsu muiža ir piemērota gan atpūtai ģimenes lokā ar jebkura vecuma bērniem, gan atpūtai lielām draugu kompānijām, romantiskai atpūtai, darba pasākumiem un pat attālinātam darbam, jo visos viesu namos ir nodrošināts stabils interneta savienojums.

Muižas teritorijā atrodas septiņi komfortabli nami. Katram no tiem piemīt savs šarms un priekšrocības. Namā ar svečturi romantisku noskaņu nodrošinās milzīgais un greznais svečturis ar 60 svecēm. Mednieka māja var lepoties ar lielu biljarda galdu un minifutbolu. Bērnu mājā atrodas projektors un projektora ekrāns kino vakariem vai biznesa tikšanām, kā arī iekārtas ballītēm: dūmu mašīna, diskobumba un mūzikas aprīkojums.

Pils ir vienīgā celtne muižas teritorijā, kas mūrēta no laukakmeņiem. Tās bibliotēka pārsteidz ar savu grezno arhitektūru – gotiskais stils, vitrāžas, kokā griezti griestu ornamenti un milzīgs kamīns. Ferma atrodas atsevišķā, nožogotā teritorijā, kurā bez paša atpūtas nama atrodas arī skaists ābeļu dārzs, ar malku kurināms kubuls, nojume ar galdu āra maltītēm, šūpoles un vasaras laikam – karkasa baseins un batuts. Lai kādu namu jūs izvēlētos, jūsu atpūta muižā "Krišjāņi" būs neaizmirstama un iespaidu pilna!

Muiža atrodas pasakaini skaistās Ventas upes krastā. Viesi var iznomāt airu laivu un doties izbraucienā, vai makšķerēt, vērojot gludo ūdens virsmu, grimstot sapņos vai pārdomās. Muižas viesiem ir dota unikāla iespēja pagatavot savu svaigo lomu kūpinātavā – sanāks patiesi karalisks cienasts!

Muižas viesu vajadzībām ir pieejama barbekjū zona ar "Ofyr" grilu, lielu galdu un soliem. Pie katra nama ir izvietoti mangali. Tuvumā atrodas arī atklātie tenisa korti, volejbola laukums, baseins, trenažieru zāle, SPA komplekss un pirts ar panorāmas skatu, kubuls, džakuzi un hammāms jeb turku pirts. Pēc viesu pieprasījuma var tikt pieaicināts pirts meistars, masieris vai privātais treneris. Teritorijā ir pieejama veļas mazgātava, plaša un ērta bezmaksas stāvvieta ar diennakts apsardzi 365 dienas gadā. Muižas administrators vienmēr ir gatavs sniegt palīdzību viesiem.

Apkārtnes mežos var doties sēņot un ogot, baudot svaigo gaisu un putnu dziesmas. Vēl viduslaikos tieši šie meži kalpoja kā medību teritorija, kur vācu baroni medīja plankumainos briežus. Muižas viesi joprojām var sastapt šos cēlos radījumus teritorijā un apkārtnes mežos. Bez briežiem vietējos mežos mitinās arī zaķi, lapsas, vāveres un citi meža zvēri.

Pasākumu organizēšana "Krišjāņos" ir visai pieprasīta – vairākkārt jau svinētas kāzas, rīkoti vecmeitu un vecpuišu vakari, jubilejas un dzimšanas dienu svinības, biznesa konferences un korporatīvie pasākumi. Mūsu klientu vidū ir tādi zināmi uzņēmumi kā "MBF Latvia", "YPO" (Latvija), "Young Folks" un citi.

Muižā "Krišjāņi" jūs atradīsiet visas ērtības komfortablai un neaizmirstamai atpūtai pie dabas. Nelaidiet garām iespēju apmeklēt šo unikālo vietu!

