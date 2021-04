Latvieši izvēlas Ēģipti: tā apbur ar izklaidi visai ģimenei un greznu atpūtu

Laikā, kad ziema mijas ar pavasari, kāre pēc saules ir iztekti spēcīga. Nepacietīgākie saules mīļi ierasti izvēlas šajā laikā doties atpūtas braucienos uz vasarīgi saulainiem galamērķiem. Latvijas iedzīvotājiem īpaši populārs pavasara ceļojumu galamērķis vienmēr ir bijusi Ēģipte. Arī šogad šādu tendenci ir manījis Baltijas valstīs lielākais tūroperators "Novatours", izceļot daudzveidīgo Šarm eš Šeihas reģionu. Tā greznie kūrorti piesaista ne tikai tos, kuri dod priekšroku baltu smilšu pludmalēm un mierpilnai atpūtai, bet arī tos, kuri brīvdienās vēlas nodoties burāšanai, sērfošanai vai tuksneša izpētei.

Ik gadu vasarīgā Ēģipte piesaista miljoniem tūristu no visas pasaules. Ne mazāk populāra tā ir arī latviešu ceļotāju lokā, kas turp dodas gan baudīt saulainu atpūtu pludmalēs, gan iepazīt pasaules vēstures šūpuli un tā bagātības. Tūrisma nozarei pamazām atgūstoties no pandēmijas izraisītā miera perioda, arvien vairāk latviešu sāk plānot ceļojumus uz saulaino Ēģipti, kur gaisa temperatūra pavasarī sasniedz jau 28 grādus.

"Novatours" ir sagatavojis ieteikumus, ko vasaras saules un ceļojumu kārajiem būtu vērts zināt un ņemt vērā par valsti, Šarm eš Šeihas kūrortu, iespējām un arī drošības noteikumiem, kas šobrīd ikvienam īpaši jāņem vērā.

Šarm eš Šeiha ir pastāvīgi augoša kontrastu pilsēta

Pirmkārt, Ēģiptes lielākā priekšrocība ir tās viesmīlība, komforts un vasarīgais laiks. Tās populārākie un pievilcīgākie kūrorti atrodas Sarkanās jūras krastā, kas lutina ar virkni lielisku pludmaļu un nesteidzīgu atpūtu. Viens no populārākajiem kūrorta reģioniem valstī ir Šarm eš Šeiha, kas ir diezgan atšķirīgs no citiem Ēģiptes kūrortiem. Šis reģions ir viens no prestižākajiem un dārgākajiem kūrortiem Sarkanās jūras piekrastē. Šeit ir ļoti maz divu un triju zvaigžņu viesnīcu, taču pastāv lieliska četru un piecu zvaigžņu viesnīcu izvēle.

Šarm eš Šeihas īpašais lepnums ir tās zemūdens pasaule, kas dāvā iespēju nirt un baudīt koraļļu rifu pārsteidzošo krāšņumu – šī ir viena no labākajām zemūdens peldēšanas vietām pasaulē. Tāpat reģions piesaista ar daudzveidīgām ekskursijām un citām ūdens aktivitātēm.

Kūrorti – gan mierīga atpūta, gan aktivitātes





Šarm eš Šeihas kūrortu daudzveidība nodrošina katram iespēju atrast tieši sev tīkamāko atpūtas vietu. Piemēram, Hadaba īpaši piesaista nirējus, jo šeit rodama viena no krāšņākajām zemūdens pasaulēm. Kūrorts atrodas Ras Om El Seid piekrastē un lielākā daļa viesnīcu atrodas jūras tuvumā. Hadabas kūrorts mierpilni priecēs tos, kas lūkojas pēc klusākas atpūtas.

Atpūtniekiem, kas alkst baudīt izcilus ēdienus, iepirkšanos un sabiedrisko dzīvi, jāpošas ceļā uz Šarm eš Šeihas lielāko kūrortu Naama Bei. Arī šis kūrorts atrodas jūras piekrastē un gar to vijas gājēju aleja, kas īpaši šarmanta ir pievakarēs. Naama Bei lutina savus viesus ar kuplu palmu alejām, greznām viesnīcām, daudziem veikaliem, zivju restorāniem un romantiskām beduīnu stila kafejnīcām.

Jaunākais, perspektīvākais un centīgākais Šarm eš Šeihas kūrorts ir Ras Nasrani, kas pārliecinoši pretendē uz to, lai kļūtu par jauno kūrortu centru. Šo kūrortu īpaši novērtēs tie, kam patīk iet kopsolī ar visjaunākajām tendencēm. Šeit vienkopus atrodas izsmalcinātas viesnīcas, tirdzniecības centri, kafejnīcas, restorāni un bāri, tāpēc atpūtnieki viegli var atrast visu nepieciešamo daudzveidīgai atpūtai.

Atpūtniekiem, kas vēlas baudīt gan krāšņu zemūdens dzīvi, gan aktīvu sabiedrisko dzīvi pilsētā, piemērots būs Šark Bei kūrorts, kas ir daļa no Šarm Eš Šeihas jauniem kūrortiem. Kūrorta viesi tiek lutināti gan ar izsmalcinātu ēdienu, gan iepirkšanās iespējām, gan bagātīgu atpūtas iespēju virkni.

Viens no gleznainākajiem Šarm Eš Šeihas kūrortiem ir Sharm El Maya. Kūrortam piegulošais līcis ir dabīga osta un mazu laivu uzticīga mājvieta. Skaistā smilšu pludmale ir bagāta ar palmām, nodrošinot dabas dotu ēnu saules nogurdinātajiem. Šī teritorija ir tikai nesen attīstījusies ar piecu zvaigžņu viesnīcām, un nelielas pastaigas attālumā no tās atrodas vecpilsēta.

Piedzīvojumi un kultūra iet roku rokā

Šarm eš Šeihas apkārtne ceļotājiem piedāvā arī bagātīgu kultūras pieredzi, kas aptver tūkstošiem gadu senu vēsturi un tradīcijas. Šeit iespējams ceļot laikā: izpētīt seno ēģiptiešu tempļus, kapus un citus pieminekļus, apmeklēt muzejus ar tūkstošiem seno artefaktu, tostarp imperatoru sarkofāgiem un mūmijām.

Ēģiptes kultūra ir piepildīta ar senču arhitektūras mantojumu. Esot šajā valstī, noteikti ir jāatvēl laiks pastaigai pa tirgu, kur mijas garšvielu, ūdenspīpes tabakas un tējas aromāti. Šeit jābauda tradicionālie ēdieni – dažādi gaļas un pupiņu ēdieni, sautētas vīnogulāju lapas ar dažādiem pildījumiem, kebabi un baklava.

Ēģiptes kultūras pasaule baudīšana iet roku rokā ar tuksneša un jūras dāvāto aktivitāšu piedzīvojumiem. Tuksnesī iespējams doties ne tikai ar kvadraciklu vai kamieļa mugurā, tas aicina arī baudīt nakšņošanu kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, doties pārgājienos un kāpt kalnos. Tikmēr ūdens entuziasti var izpētīt zemūdens pasauli, nirstot un atklājot drupas, kas jūras dibenā palikušas no Kleopatras laikiem.

Ko ir svarīgi zināt pirms došanās uz Ēģipti?

Visiem ceļotājiem ne vairāk kā 72 stundas pirms ierašanās Ēģiptē ir jāveic Covid-19 PCR tests (t.i., ja līdz ierašanās Ēģiptes lidostā ir atlikušas vairāk nekā 72 stundas un jūs esat veicis testu, tas nebūs derīgs). Tūristam jānovērtē laika starpība starp valstīm. Turklāt visiem ceļotājiem (arī bērniem) pirms ierašanās Ēģiptē ir jāaizpilda Valsts veselības kartes veidlapa un jāiegādājas ceļojuma apdrošināšana.

Ēģiptes valdība ir apņēmusies parūpēties par Covid-19 slimnieka ārstēšanu tikai valsts slimnīcā un segt papildu izdevumus par izmitināšanu gan ar Covid-19 saslimušajai personai, gan ģimenes locekļiem.

Ceļojot Ēģiptē, tūristiem šobrīd tiek lūgts ievērot drošu distanci un valkāt maskas telpās un sabiedriskajā transportā. Maskas nav obligātas pludmalēs un atklātās telpās. "Novatours" pārstāvji visu brīvdienu laikā rūpējas par ceļotājiem.

Kā sagatavoties mājupceļam?

72 stundas pirms ierašanās Latvijā ir nepieciešams negatīvs Covid-19 testa apliecinājums. Atpūtnieku ērtībām "Novatours" pārstāvji kūrortviesnīcās organizē PRC testu, kura rezultāti ir pieejami 24-48 stundu laikā – testa rezultāta web sertifikāts ceļotājiem tiek uzrādīts viesnīcā.

Visām personām pirms ieceļošanas Latvijā jāaizpilda anketa ar apliecinājumu, ka, ierodoties Latvijā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. E-apliecinājums ir jāaizpilda 48 stundu laikā pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas, ņemot vērā laika starpību starp valstīm. Pēc apliecinājuma aizpildīšanas tīmekļvietnē un savā e-pastā tiek saņemts QR kodu. Ja QR kods ir pazaudēts, to var atjaunot vietnē covidpass.lv.

Ceļotājam, atgriežoties Latvijā no trešajām valstīm papildus citām ieceļošanas prasībām, ir jāveic obligāta testēšanās (atgriežoties Latvijā).

Visiem tūristiem ir jāievēro 10 dienu pašizolācija savā dzīvesvietā vai tūristu mītnē.