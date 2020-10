Latvijā norisinājies pirmais pasākums IT jomas darba meklētājiem WORK [IT]

Septembra beigās SIA Riga Coding School visiem IT jomas interesentiem, kā arī tiem, kuri vēl tikai domā par darbības sfēras maiņu, piedāvāja pirmo IT karjeras pasākumu Latvijā – WORK [IT]. Pasākuma mērķis bija parādīt, ka IT karjerai nav vecuma un profesionālo ierobežojumu, tā attīstās, un IT uzņēmumi ir atvērti speciālistu piesaistei. Par pasākuma ideju un attīstību stāsta SIA Riga Coding School un izglītības iestādes Rīgas Programmēšanas skola dibinātājs un vadītājs Edgars Spuravs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

WORK[IT] ideja

Pasākuma ideja radās kā nākamais attīstības solis Rīgas Programmēšanas skolas darbībā, lai palielinātu cilvēku interesei par IT sfēru, karjeras maiņu, kā arī apmācībām. Gribējām parādīt, ka IT sfēra ir pieejama jebkuram interesentam, neatkarīgi no vecuma un zināšanām, kā arī to, ka IT sfēras darbības loks ir ļoti plašs, katrs var atrast sfēru, kurā vislabāk izpaust savu talantu. Kādam labāk padodas programmēšana, kādam datu analizēšana, citam dizains vai projektu vadīšana utt., un to var noskaidrot tikai izmēģinot.

WORK[IT] pasākuma laikā dalībnieki varēja piedalīties dažādās darbnīcās gan par darba meklēšanu IT nozarē, kuru vadīja Dana Kocāne (Tech Recruitment), gūt zināšanas par Agile Immersion kopā ar Ati Kaksi (Accenture), Mājas lapu izstrādi ar Agri Locu-Dārznieku (NOTRE), uzzināt, kas ir Radošā programmēšana ar Līnu Sarmu (Riga Tech Girls, Riga Tech Hub) u.c.

WORK[IT] apvieno darba devēju un darba meklētāju

Rīgas Programmēšanas skolas absolventi jau zina, ka ar kursu pabeigšanu nekas nebeidzas. Pēc kursu absolvēšanas mēs piedāvājam arī Karjeras centra pakalpojumus, kas sniedz iespēju reāli sagatavoties darba meklēšanas procesam – noslīpēt savu CV, motivācijas vēstuli vai LinkedIn profilu, simulēt darba intervijas u.c. Mēs arī palīdzam absolventiem atrast darbu kādā no mūsu vairāk kā 100 sadarbības uzņēmumiem.

Arī WORK[IT] pasākuma viens no mērķiem bija savest darba meklētājus kopā ar organizācijām, kuras meklē darbiniekus. Papildus piedāvājot arī vairākas vērtīgas darbnīcas, kurās pārbaudīt, vai programmēšana vispār patīk un kas tieši no procesiem visvairāk piesaista.

WORK[IT] ieguvumi

Dalībnieki visas dienas garumā varēja iepazīties ar vairāku uzņēmumu pielietotajām tehnoloģijām darba vidē, pildīt reālus uzdevumus, kurus uzņēmumi piedāvā topošajiem kandidātiem, piedalīties darba intervijās, pārbaudīt savas tehniskās prasmes, uzzināt kādus kandidātus meklē uzņēmumi, un pat pieteikt savu kandidatūru interesējošā uzņēmumā.

Savukārt no otras puses – uzņēmumi un organizācijas varēja parādīt savu atvērtību jaunajiem censoņiem, tiem, kuri tikko beiguši apmācības vai vēl tikai domā par tām. Parādīt, ka prakses un pirmā darba iespējas ir reālas un pieejamas visiem.

Pieprasījums IT sfērā

Konkrētu speciālistu pieprasījums ir atšķirīgs katrā uzņēmumā un projektā, tomēr arvien plaši tiek meklēti Java, WEB un .NET izstrādātāji, kā arī ir pieprasītas ne tik tehniskas vakances, piemēram, IT projektu vadība un manuālā testēšana. Šos un arī citus kursus piedāvājam Rīgas Programmēšanas skolas apmācību klāstā.

Pirmie soļi, mainot karjeru IT nozares virzienā

Parasti pirmais solis ir informācijas iegūšana internetā, dažādu rakstu, kursu, grāmatu izpēte par sev interesējošo tēmu. Vērtīgi ir aprunāties ar kādu interesējošās jomas speciālistu, lai saprastu reālo situāciju, atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem, gūtu iedrošinājumu u.tml. Pēc tam jau var domāt par apmācībām un kursiem, semināriem, kas varētu palīdzēt sasniegt izvirzīto mērķi IT karjeras virzienā.

WORK[IT] nākotnes redzējums

Pirmais WORK[IT] pasākums bija ļoti veiksmīgs, tāpēc turpināsim to atkārtot divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Mūsu mērķis ir piesaistīt arvien vairāk darba devēju un iedrošināt arvien vairāk cilvēku nenobīties un droši veidot karjeru IT jomā. Nākamais WORK[IT] plānots 2021.gada aprīlī. Lai uzzinātu aktuālāko informāciju par pasākuma norisi un reģistrāciju, piesakies jaunumu saņemšanai: https://workit.conf.lv

Sper pirmo soli IT karjeras virzienā, iepazīstot pieaugušo neformālās izglītības iestādes "Rīgas Programmēšanas skola" plašo apmācību piedāvājumu: https://rigacoding.lv/