Latvijā pieejams pirmais drukas izejmateriālu abonēšanas pakalpojums 'HP Instant Ink'

Viena no tipiskām tendencēm, kas attiecas uz printeru izmantošanu ikdienā - cilvēki, domājot par finansiālu ieguvumu, izmanto neoriģinālās kasetnes jeb kārtridžus. Taču bieži vien šī priekšrocība var pārvērsties treknos mīnusos - printerī esošā tinte vai toneris beidzas krietni ātrāk nekā plānots vai arī iekārta tiek neatgriezeniski sabojāta. Vajadzīgo kārtridžu iegādi neatvieglo arī pašreiz spēkā esošie ierobežojumi, kuru dēļ cilvēki nevēlas vai nevar apmeklēt veikalus un iegādāties izejmateriālus savam printerim. HP šajā ziņā no 1. aprīļa sāk piedāvāt risinājumu, kas Baltijas iedzīvotājiem, tajā skaitā Latvijā, būs jaunums - drukas izejmateriālu abonēšanas pakalpojumu "HP Instant Ink", kas pieejams HP Instantink tīmekļa vietnē.

HP Instant Ink pakalpojums ietver vairākus abonēšanas plānus, kas balstās uz drukājamo lapu skaitu. No tiem izvēloties sev atbilstošo, lietotājs samaksā un pēc tam atliek tik gaidīt, kad kurjers atgādās kasetni ar tinti vai toneri uz mājām Ar šo procesu no pakalpojuma pieslēgšanas līdz izmantošanai iepazīsimies raksta turpinājumā. Taču svarīgi uzsvērt, ka viss process ir relatīvi vienkāršs un daudz neatšķiras no tiem abonēšanas pakalpojumiem, ko sniedz tādi servisi kā Netflix vai Spotify.

HP piedāvātais drukāšanas serviss Latvijā un visā Baltijā būs pieejams no 1. aprīļa. HP mazumtirdzniecības speciālists Ralfs Levalds skaidro, ka citviet pasaulē, piemēram, Skandināvijā, HP Instant Ink pakalpojums pieejams jau pāris gadus, un tur to izmanto jau vairāki miljoni lietotāju. Būtiski, ka HP ir pirmais ražotājs, kas drukas abonēšanas pakalpojumu piedāvā klientiem Baltijā.

Kādiem printeriem jaunais pakalpojums paredzēts?

Pirms ķerties klāt paša pakalpojuma iepazīšanai, būtiski zināt, kādiem printeriem tas domāts. R. Levalds norāda, ka HP Instant Ink pakalpojums paredzēts izmantošanai tikai un vienīgi ar HP ražotajiem tintes un lāzerprinteriem. Principā jebkurš šobrīd nopērkamais HP tintes printeris ar Instant Ink uzlīmi sadarbosies ar šo servisu. Būtībā tie ir ne vairāk kā pirms diviem gadiem ražoti printeri. Izņēmums ir tie printeri, kuri uzpildāmi ar tintes pudelītēm - tiem šis pakalpojums nav pieejams.

Savukārt, kas attiecas uz lāzerprinteriem - tur būs jāpapēta mazliet vairāk un jāpievērš uzmanība modelim, jo ne visas HP iekārtas varēs sadarboties ar šo pakalpojumu. Instantink.lv mājaslapā ir pieejama plašāka informācija par to, kurus printerus atbalsta HP Instant Ink serviss.

Svarīgi atzīmēt, ka HP Instant Ink serviss vislabāk būs piemērots tiem printeriem, kuri paredzēti lietošanai mājās vai arī mazos un vidējos uzņēmumos. Printeri, kuri atbalsta šo pakalpojumu, nopērkami gan Baltic Data, gan citos lielākajos elektronikas preču veikalos.

Pirmie soļi un kas jaņem vērā, lietojot HP Instant Ink servisu

Viens no pirmajiem nosacījumiem, lai sāktu lietot HP Instant Ink pakalpojumu - jāsagatavo printeris. Tam vienmēr jābūt gan savienotam ar Wi-Fi, gan pieslēgtam pie elektrības, pašu ierīci turēt visu laiku ieslēgtu nav vajadzības. Tas viss nepieciešams, lai pakalpojums darbotos automātiski un bez aizķeršanās. Jāpiezīmē, ka visiem pēdējo divu gadu laikā ražotajiem HP tintes printeriem Wi-Fi jau ir iebūvēts. Kas attiecas uz lāzerprinteriem - tikai pašiem vienkāršākajiem šāda funkcija nav, kas attiecīgi arī nozīmē, ka šādas iekārtas nesadarbosies ar HP Instant Ink servisu.

Lai tiktu pie HP Instant Ink iespējām, jāizveido lietotāja konts, reģistrējoties Instantink.lv mājaslapā. Ievadot visu nepieciešamo informāciju, programma pati atradīs printeri un tas attiecīgi tiks pievienots servisa sistēmā.

Kad lietotājs ir veiksmīgi reģistrējies, nākamais solis ir izvēlēties kādu piedāvātajiem abonēšanas plāniem. Gan tintes, gan lāzerprinteriem tie mazliet atšķiras. Lētākais abonēšanas plāns ir 0.99€ mēnesī ar PVN - tā ir cena par 15 izdrukātām lapām ar tintes printeri. Nekas vairāk lietotājam nav jāmaksā. Būtiski, ka šajā pakalpojumā netiek ņemts vērā, cik daudz tintes tiek patērēts uz konkrēto izdruku. Tas nozīmē, ka nebūs atšķirības, vai esi izprintējis lapu ar vienu vārdu vai lielu attēlu. Svarīgs ir tikai izprintēto lapu skaits.

Tā kā lietotājs parasti neseko līdzi mēnesī izprintēto lapu skaitam, R. Levalds iesaka sākumā izvēlēties abonēšanas plānu, kas ļauj izdrukāt lielāku lapu skaitu, piemēram, 100 vienības. Pēc tam lietotājs var skatīties, vai šis daudzums ir pietiekams un vajadzības gadījumā jebkurā brīdi plānu mainīt.

Bez abonēšanas plāna iegādes lietotājs caur savu kontu var iepazīties arī ar kopsavilkumu, apskatīt drukas vēsturi, izsekot tintes/tonera piegādēm. Pieejams pārskats par to, cik lapas mēnesī izprintētas un cik daudz izvēlētā abonēšanas plāna ietvaros vēl var izdrukāt. Tāpat var iepazīties ar tintes/tonera statusu jeb cik daudz atlicis kasetnē. Brīdī, kad tintes līmenis būs zems, programma pati automātiski pasūtīs jaunus kasetnes, un DPD kurjers tās bez papildus maksas ātri piegādās. Klientam šajā ziņā pašam nekas nav jādara un nav arī jāsatraucas, ka tinte kasetnē neparedzēti beigsies, jo līdz tam brīdim jaunais kārtridžs, visticamāk, jau būs klāt.

Kā rīkoties, ja drukāšanas apjomi atšķiras?

Saistībā ar printēšanas darbi, protams, var gadīties visādas neparedzētas situācijas, un šajā gadījumā - izvēlētais drukas abonēšanas plāns nav īsti atbilstošs. Ko darīt? Pirmkārt, brīdi, kad klients tuvosies izprintēto lapu skaita limitam, sistēma par to brīdinās. Savukārt, ja radīsies vajadzība izdrukāt vairāk lapas nekā izvēlētajā abonēšanas plānā iekļauts, par katrām nākamajām papildus lapām, būs jāsamaksā viens eiro. Papildus lapu skaits par šo cenu katram abonēšanas plānam ir atšķirīgs. Ja esi izvēlējies plānu ar 100 izdrukām, par šo vienu eiro saņemsi papildus 10 lapas. Ja 700, tad attiecīgi papildus saņemsi 50 lapas utt.

Taču var gadīties arī tā, ka attiecīgajā mēnesī esi iztērējis mazāk lapu nekā abonēšanas plānā iekļauts. Šādā situācijā pāri palikušās vienības automātiski pāries uz nākamo mēnesi. Maksimāli var uzkrāt līdz pat trim reizēm vairāk lapu nekā izvēlētajā plānā iekļauts. Piemēram, ja klients izvēlējies plānu ar 100 izdrukātām lapām mēnesī, maksimāli iespējams uzkrāt līdz 300 lapām. Pārsniedzot limitu, sistēma automātiski dzēsīs liekās lapas.

Neskaidrības varētu būt arī situācijā, kad kasetnē esošā tinte vai toneris beidzies. Kur likt izlietotos kārtridžus? Mest ārā? Atdod kurjeram? Prātīgākais variants šajā gadījumā būs ielikt to tajā pašā kastītē, kurā tika piegādāts, un iemest tuvākajā lielajā Latvijas Pasta kasē. Sūtījums taisnā ceļā nonāks pie HP, kas izlietotajiem kārtridžiem sniegs otru dzīvi, tos pārstrādājot un radot no tiem jaunus produktus. Būtiski, ka klientam par sūtīšanu nekas nav jāmaksā, visus izdevums sedz HP.

Dažas būtiskas priekšrocības, ko iegūs lietotāji

R. Levalds norāda, ka cilvēki bieži vien savus printerus tur atslēgtus gan no Wi-Fi, gan elektrības, kas ir iemesls kārtridžu aizkalšanai, kas līdz ar to ir iemesls, kāpēc nereti tinte (šī problēma gan vairāk attiecas uz tintes, ne lāzerprinteriem) beidzas pārāk ātri un visu saturu nav iespējams izlietot. Vienlaikus HP Instant Ink pakalpojuma lietošanā būtisks nosacījums ir printeri visu laiku turēt pieslēgtu gan pie Wi-Fi, gan elektrības, kas nozīmē gan būtisku tintes (līdz 70%), gan tonera (līdz 50%) ietaupījumu.

Pati pakalpojuma izmantošana kopumā ir ērta un vienkārša. Būtībā visu, kas nepieciešams, var izdarīt attālināti, caur savu lietotāja kontu, kā arī pati sistēma vairākas funkcijas izpilda pati automātiski un laicīgi. Klientam pašam tikai jāizvēlas abonēšanas plāns un jāgaida zvans par sūtījumu.

Svarīgi arī, ka, iegādājoties šo pakalpojumu, klientam nav jānoslēdz nekāda veida līgums. Tas nozīmē, ka savu izvēlēto abonēšanas plānu lietotājs caur savu kontu jebkurā brīdī var mainīt - samazināt vai palielināt, kā arī atteikties no šī pakalpojuma pavisam.