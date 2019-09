Latvijā populārākais bezalkoholiskais alus kļūst par starptautisku preču zīmi

Bezalkoholiskais alus Eiropā vēl nekad nav bijis tik pieprasīts kā šobrīd. Tā popularitātes vilnis ir skāris arī Baltijas valstis – pagājušā gadā vien Baltijas valstu iedzīvotāji iegādājās vairāk nekā 10 milj. litru šī dzēriena. Šis lielais bezalkoholiskā alus pieprasījums veicinājis arī Baltijas valstīs populārākās bezalkoholiskā alus preču zīmes "GO" pārmaiņas.

Baltijas valstīs bezalkoholiskais alus popularitāti vispirms ieguva Lietuvā un Igaunijā, kur pēc lieliem tirgus ierobežojumiem aldari uzmanību pievērsa šim segmentam. Ar laiku arī Latvijā pircēji iepazina šo produktu. Pērn Latvijā pārdotā bezalkoholiskā alus daudzums pieauga līdz 131 proc. – vislielākajam daudzumam Baltijas valstīs.

Kaut arī konkurence šajā segmentā pieaug un arvien vairāk aldaru piedāvā jaunas bezalkoholisko alu šķirnes, tomēr reģionā dominē "Carlsberg" grupas alusdarītavas: "Aldaris" Latvijā, "Saku" Igaunijā un "Švyturys–Utenos alus" Lietuvā.

Netipisks solis

"Agrāk katrai mūsu darītavai bija pa vienai bezalkoholiskā alus šķirnei. Vēlāk iegādājāmies membrānas filtrācijas iekārtu, kas ļāva pagatavot daudz gardāku bezalkoholisko alu, tāpēc nolēmām pircējiem piedāvāt nevis alternatīvu parastajam alum, bet neatkarīgu, pilnvērtīgu dzērienu," stāsta "Carlsberg" izpilddirektors Baltijas valstīs Rolands Viršils (Rolandas Viršilas).

Tā Latvijā startēja "Aldaris GO", bet Igaunijā un Lietuvā – "Saku GO" un "Švyturys GO". "GO" līnija ātri kļuva par populārāko bezalkoholisko alu ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs, tāpēc tika nolemts iet soli tālāk un visās valstīs izveidot vienu preču zīmi – "GO".

"Baltijas valstis "Carlsberg" uztver kā vienotu Rietumeiropas reģiona daļu, tādēļ, rodoties tādiem līderiem kā "GO", tiem ir daudz vieglāk iegūt popularitāti aiz vienas valsts robežām. Taisnība, šādu soli alusdarītavu pasaulē nesper bieži, jo pircēji ir uzticīgi savas valsts alusdarītavām un to preču zīmēm, tādēļ "GO" izrāvienu var vērtēt kā netipisku veiksmes stāstu," piebilst R. Viršils (R. Viršilas).

Latvijā gada laikā tika pārdots viens miljons litru bezalkoholiskā alus

No Baltijas valstīm bezalkoholiskais alus vispopulārākais ir Lietuvā. Pērn uz vienu valsts iedzīvotāju šeit tika nopirkti vidēji 3 l bezalkoholiskā alus, Igaunijā – 2 l, bet Latvijā, kur tas ir parādījies salīdzinoši nesen, – 0,5 l.

R. Viršils (R. Viršilas) uzskata, ka šāda starpība ir tikai pagaidām: "Pirms pieciem gadiem neviens nebūtu uzdrīkstējies prognozēt, ka bezalkoholiskais alus kļūs tik populārs. Bet, mainoties cilvēku dzīvesveidam, viss ir apgriezies kājām gaisā. Kurš būtu varējies iedomāties, ka tāds produkts kā ekoloģiskais bezalkoholiskais "Carlsberg" pie mums kļūs tik pieprasīts? Bet pie mums tas ir plauktos un cilvēki to labprāt izvēlas.

Taisnība, lielie tirgus ierobežojumi igauņiem un lietuviešiem ar šo alu ļāva iepazīties agrāk. Taču tas ir tikai laika jautājums, kad šie rādītāji reģionā izlīdzināsies, jo visās trijās valstīs segmenta pieauguma dinamika ir ļoti līdzīga," atzīst "Carlsberg" vadītājs Baltijas valstīs.

Pēc viņa teiktā, pagājušajā gadā apgrozījums Latvijas bezalkoholiskā alus segmentā bija īpaši iespaidīgs – pircēji iegādājās gandrīz 1 milj. l bezalkoholiskā alus, bet "Carlsberg" daļa šajā segmentā pieauga pat par 624 proc.

Skatījums uz alu mainīsies

Lielāko apgrozījumu Baltijas valstīs ir ieguvis bezalkoholiskais alus – "GO pilsner". Igaunijā un Lietuvā tas ir vispirktākais alus, bet Latvijā – otrais pirktākais alus. Taisnība, līdzās vispirktāko alu piecniekam nostiprinājies "GO" kviešu alus šo bezalkoholisko alus līniju padara par pašu populārāko.

"Ilgu laiku būdams kā trešais brālis, bezalkoholiskākais alus ir kļuvis par pastāvīgu dzērienu, kas pircēju uzmanības dēļ šobrīd sacenšas nevis ar alu, bet ar atspirdzinošajiem dzērieniem.

Eiropā plaisa starp parasto alu, kura pārdošanas apjomi pamazām samazinās, un bezalkoholisko alu, kura pārdošanas apjomi ievērojami pieaug, ar katru gadu samazinās. Ja šāda tendence būs ilglaicīga, mums nāksies mainīt savu skatījumu uz alu," secina R. Viršils (R. Viršilas).

Pēc viņa teiktā, izmaiņas Baltijas valstīs – pieaugošais premium klases alus segments un pieaugošā bezalkoholisko dzērienu popularitāte – ir kopīga tendence visā Eiropā.