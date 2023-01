Latvijā prezentēts pirmais BMW iX1 elektroauto

Biznesa un tehnoloģiju platformas "BiSMART" organizētajā konferencē "Biznesa forums 2023" plašākai publikai pirmoreiz Latvijā tika prezentēts jaunais BMW iX1 elektroauto, kurš ir pirmais X1 modelis ar pilnībā elektrisku piedziņu.

"Lai attīstītu aprites ekonomiku, BMW jauno automobiļu ražošanas procesā izmanto aptuveni 30 % otrreizēji pārstrādātu un atkārtoti izmantojamu materiālu, kas nāk no iepriekšējo paaudžu lietotajiem automobiļiem. Taču tuvākajā nākotnē BMW grupas mērķis ir palielināt otrreiz pārstrādājamo materiālu izmantošanu jaunu automobiļu ražošanā līdz pat 50 %. BMW arī turpmāk stiprinās savas pozīcijas kā viens no inovatīvākajiem un ilgtspējīgākajiem auto ražotāju zīmoliem, kas jau šogad klientiem piedāvās 13 pilnībā elektriskus BMW modeļus. Savukārt, nupat prezentētais BMW iX1 ir uzskatāms paraugs tam, ka, izvēloties elektroauto, nav jāatsakas no klasiskām automobiļu vērtībām – mūsdienīgs dizains un videi draudzīga jauda ir jaunais mašīnbūves virziens," prezentācijas laikā norādīja Andris Ustups, BMW autosalona vadītājs.

Jaunais modelis ir pirmais zīmola ieviestais elektroauto ar pilnpiedziņu premium kompaktklases segmentā. Divi cieši integrēti piedziņas bloki uz priekšējās un aizmugurējās ass nodrošina kopējo jaudu 230 kW/313 ZS un kopējo griezes momentu 494 Nm (364 ZS). BMW iX1 darbina jaunākā BMW "eDrive" tehnoloģija, kas ietver automobiļa efektīvu uzlādes tehnoloģiju, tostarp uzlabotu uzlādes programmatūru, kas ir iekļauta arī BMW i7, un augstsprieguma akumulatoru, kura augstais enerģijas blīvums nodrošina automobiļa nobraukumu no 413 līdz 438 kilometriem.

Modernā elektroauto raksturīgākie elementi ir šaurie LED lukturi, kvadrātveida BMW nieru režģis un hromētas joslas apakšējā gaisa ieplūdes atverē. Savukārt raugoties no aizmugures, bagāžnieka logs, horizontālās līnijas, LED lukturi un izliektās riteņu arkas veido tipisku SAV automobiļa izskatu. Standarta aprīkojumā ir iekļauti 17 collu vieglmetāla sakausējuma diski un autovadītāji var izvēlēties vienu no diviem pamatkrāsas un desmit metāliskiem krāsojuma toņiem – tostarp pirmo reizi "Frozen" krāsas opciju.

Konferences viesiem bija iespēja izmēģināt arī automobilī pieejamo jaunākās paaudzes BMW "iDrive" sistēmu, kas iekļauj BMW "Operating System 8", BMW paneļa izliekto skārienjutīgo ekrānu ar modernāko grafiku un izvēlņu struktūru, kā arī BMW inteliģento braukšanas asistentu. Papildus tam jaunajā elektroauto ir pieejama arī "eSIM" karte, kas paredzēta 5G mobilajām tehnoloģijām, BMW "Digital Key Plus", BMW ID funkcionalitāte un viedtālruņa integrācija, izmantojot "Apple CarPlay" un "Android Auto".

Jauno automobili būs iespējams iegādāties par ieteicamo mazumtirdzniecības cenu 57 800 eiro.