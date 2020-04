Latvijas armija: Kļūsti karavīrs! Atlīdzība – sākot no 900 eiro

Nacionālie bruņotie spēki 2020. gadā profesionālajā dienestā plāno pieņemt līdz 700 karavīru. Esi viens no mums – kļūsti karavīrs!

Pieteikties dienestam var jebkurā laikā. Neskaidrību gadījumā zvani uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

Ko piedāvā bruņotie spēki?

Bruņoto spēku karavīri savus tiešos amata pienākumus pilda trijās profesijās – virsnieki, instruktori un kareivji –, kā arī vairāk nekā 35 nodarbinātības (ieroču šķiru) jomās, piemēram, kājnieki, artilērija, pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, auto un kaujas tehnika, medicīniskais nodrošinājums, sakari un informācijas sistēmas, un jau vairāk nekā 175 specialitātēs. Apmācība specialitātēs ir bez maksas.

Iespējas ikvienam

Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko izglītību vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Nepieciešamākās specialitātes

Dienestam kareivju un instruktoru speciālistu amatos bruņotie spēki pieņem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) speciālistus, aviācijas tehniskā nodrošinājuma un avionikas, elektronikas, autotransporta apkopes un ekspluatācijas, kā arī medicīnas nodrošinājuma (ārstu palīgi, medicīnas māsas) speciālistus, kā arī kandidātus ar transportlīdzekļa vadītāja kategorijām B, C un D un traktortehnikas vadītāja kategorijām TR1 un TR2 speciālās militārās tehnikas vai speciālo militāro transportlīdzekļu vadīšanai.

Profesionālais dienests arī Latgalē un Vidzemē

Saskaņā ar pieņemto lēmumu tuvākajos gados izveidot 36. kaujas atbalsta bataljonu, kas izvietots Latgalē – Lūznavā netālu no Rēzeknes un "Meža Mackevičos" netālu no Daugavpils –, kandidātiem no Latgales ir iespēja pieteikties dienestam šajā Zemessardzes 3. Latgales brigādes apakšvienībā.

Savukārt kandidātiem no Vidzemes ir iespēja pieteikties dienestam Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes apakšvienībās: Valmierā, kur veido pašgājējhaubiču M109 artilērijas bateriju, bet Gulbenes novada Stāmerienā – kaujas atbalsta rotu ar prettanku un pretgaisa aizsardzības spējām.

Darbs, atgriežoties Latvijā

Atgriezties Latvijā, lai sargātu valsti – šādu iespēju, pievienojoties kustībai "Latvija strādā", bruņotie spēki piedāvā tiem pilsoņiem, kuri nesen ir atgriezušies Latvijā vai vēl dzīvo ārvalstīs, bet apsver domu arī par atgriešanos dzimtenē.

Atjaunošanās aktīvajā dienestā

Atgriezties tiek aicināti arī karavīri, kuri savulaik ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu, jo par katru izdienas stāža gadu pēc atjaunošanās aktīvajā dienestā izdienas pensija tiks paaugstināta par 2%.

Kādi ir ieguvumi, kļūstot par karavīru?

Izvēloties profesionālo dienestu, karavīri iegūst stabilitāti, konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību, sākot no 900 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai skaitā valsts apmaksātu veselības aprūpi un garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80% no saņemtā atalgojuma, karjeras izaugsmi, bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā arī starptautisko operāciju rajonos. Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs.