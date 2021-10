Latvijas juvelierizstrādājumu tīkls 'Given by Grenardi' plāno emitēt obligācijas

Lai piesaistītu finansējumu straujai uzņēmuma attīstībai Baltijas tirgū, Latvijas vadošais juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls "Given by Grenardi" ("Given") plāno debitēt obligāciju tirgū. "Given" mātessabiedrība AS "Given Jewellery" plāno emitēt nodrošinātās obligācijas sadarbībā ar AS "Signet Bank".

Ģirts Rudzītis, "Given" valdes loceklis, uzsver: ""Given" debija obligāciju tirgū ir stratēģisks solis uzņēmuma attīstībā, lai īstenotu mērķi – kļūt par vadošo juvelierizstrādājumu ķēdi Baltijas valstīs. Esam pārliecinājušies, ka klienti novērtē "Given" atšķirīgo un plašo sortimentu, izdevīgos cenu piedāvājumus, lielisko klientu servisu, kā arī mājīgo un viesmīlīgo veikalu iekārtojumu. Būtiska nozīme "Given" dinamiskajā izaugsmē ir arī uzņēmuma e-komercijas platformām, kuru popularitāti ir veicinājusi pieaugošā interese par iepirkšanos internetā, klientu atbalsts, izdevīgie piegādes nosacījumi, kā arī "Given" piedāvātais plašais sortiments. Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, "Given" turpina realizēt savas attīstības plānus un vēlas paplašināt tirdzniecības tīklu Latvijā un Igaunijā, kā arī uzsākt biznesu Lietuvā. Paplašināšanās pamatā ir "Given" vēlme piedāvāt augstas kvalitātes juvelierizstrādājumus, kas pieejami 30 minūšu laikā no jebkuras vietas Baltijas valstīs."

Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts esošo aizdevumu refinansēšanai, kā arī "Given" mazumtirdzniecības tīkla paplašināšanai Baltijas valstīs. "Given" obligācijas gada laikā pēc emisijas plānots iekļaut "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "Nasdaq First North".

"Given" skatījumā obligācijas ir piemērots finansējuma veids uzņēmuma mērķu sasniegšanai, jo tas ļauj piesaistīt lielāku finansējuma apjomu, diversificēt investoru bāzi, pielāgot darījuma struktūru uzņēmuma vajadzībām un veicināt uzņēmuma atpazīstamību.

"Given" ir Latvijas uzņēmums ar ilggadēju pieredzi juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecībā. Šobrīd tīklā jau ir 35 veikali Latvijā, trīs Igaunijā un interneta veikali. "Given" piedāvā juvelierizstrādājumus sievietēm, vīriešiem un bērniem, rotaslietu bezprocentu nomaksu, zelta maiņu un citus pakalpojumus. Patlaban uzņēmuma komandā ir 118 darbinieki.

