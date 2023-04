Latvijas lauku sētas aicina uz Sējas svētkiem Rembatē

6.maijā Ogres novadā, Rembatē, notiks svētki par godu sentēvu tradīcijām lauku sētā un tās četrkājainajiem iemītniekiem. Pasākuma mērķis ir popularizēt lauku dzīvesveidu, pastāstīt par tādām tēmām, kā putnkopību un lopkopību, īpaši akcentējot Latvijas vietējās šķirnes – Latvijas zilo govi, Latvijas vietējo šķirnes kazu, Latvijas tumšgalves aitu, Latvijas šķirņu zirgus, kā arī par cukurvistiņām. Pasākumā īpaši gaidīta jaunā paaudze, jo, nostiprinot viņos interesi par putnu un dzīvnieku audzēšanu, iespējama mērķtiecīga un ilgtspējīga nozares attīstība mazajās saimniecībās.

Svētki paredzēti plašai apmeklētāju auditorijai – sākot no pilsētniekiem, kas vēlas pavadīt dienu svaigā gaisā un aplūkot krāšņos Latvijas lauku iemītnieku, beidzot ar savas nozares profesionāļiem, kas pasākumā varēs papildināt savas zināšanas vairākos semināros, iepazīties ar citiem audzētājiem un gūt noderīgus kontaktus.

No plkst. 10.00 līdz 16.00 būs iespējams aplūkot dažādus lauksaimniecības dzīvniekus, saņemt konsultācijas kā lopkopībā, tā arī putnkopībā. Sējas svētkos piedalīsies un atrādīs savus lolojumus šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs", Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija ar plašu trušu izstādi, Latvijas Aitu audzētāju asociācijas ar aitu ganāmpulku, būs iespēja apskatīt Latvijas vietējas kazas, ko pārstavēs audzētāji no Latvijas kazkopības biedrības un, protams, neaizmirsīsim mūsu vietējos šķirnes zirgus no Latvijas šķines zirgu audzētāju asociācijas.

Nav noslēpums, ka liela daļa šobrīd Latvijas un kaimiņvalstu saimniecībās audzēto dzīvnieku un putnu šķirnes radušās daudzviet citur pasaulē, tostarp arī visai eksotiskos platuma grādos. Taču latviešiem ir pamatots iemesls būt lepniem, jo, pateicoties entuziastu nenogurstošajam darbam, arī mūsdienās ir saglabātas vai atjaunotas un tiek audzētas vairākas dzīvnieku un putnu šķirnes, kas izveidotas Latvijā un kuru izcelsme meklējama krieni senā vēsturē. Tāda ir jau pieminētā Latvijas zilā govs, Latvijas vietējā kaza, cukurvistiņas, kā arī piecas Latvijā radītas baložu šķirnes un Latvijas šķirņu zirgi.

Gaidīti viesi svētkos ir ģimenes ar bērniem un cilvēki, kas tikko atnākuši dzīvot uz laukiem. Pasākumā būs iespēja satikt speciālistus dažādos lauku darbos, piemēram biškopībā, apmeklēt seminārus par putnkopību, lopkopību un kazkopību. Dalība visos semināros ir bezmaksas. Šķirnes dzīvnieku audzēšana ir daudzu gadsimtu garumā izkopta kultūra, un tai būs ne tikai vēsture, bet arī nākotne tikai tad, ja arī jaunā paaudze apzināsies tās vērtību un būs ieinteresēta turpināt darbu.

Pasākuma laikā darbosies radošās darbnīcas bērniem, kā arī iespēja iepazīt rotu kalēja darbu un nodegustēt kazas un aitas produktu gardumus.

Svētkus atklās bērnudārza "Pūt vējiņi" mazie dejotāji, vadītāja Jolanta Ķirsanova. Plkst. 10.30 uzstāsies kanisterapeite Agrita Priedīte kopā ar brīnišķīgajiem suņiem, parādot un pastāstot par sava darba specifiku.

Par jautru atmosfēru pasākumā gadās bērnu un pieaugušo pašdarbnieku kolektīvi no Rembates Tautas nama un Lielvārdes. Ar līnijdeju priekšnesumu uzstāsies kolektīvs "Crazy Daisy", kā īpašie viesi aicināti suņu fristaila komanda.

Pasākuma organizētāji uzskata, ka Latvijas lauku sēta ir kultūras sastāvdaļa un mantojums no iepriekšējām paaudzēm. Ir svarīgi turpināt izkopt šīs tradīcijas un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm. Īpaši šobrīd, kad, aizvien straujāk pieaug interese par zaļo dzīvesveidu un ekoloģisku pārtiku, veicinot arī putnu un mazo lauksaimniecības dzīvnieku īpatsvara pieaugumu mazajās saimniecībās, bet, informācijas trūkums strādā par labu rūpnieciski audzētajiem produktīvajiem putniem un dzīvniekiem, tomēr ir pierādīts, ka, ne vienmēr tas ir ekonomiski pamatoti.