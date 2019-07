Latvijas pārvadātaji cīnās par milj. EUR atgūšanu no auto ražotājiem. Bezmaksas pieteikumi līdz šī mēneša beigām

Daudzmiljardu eiro sodi, ko var piespriestž kravas automašīnu ražotājiem. Latvieši cīnās par savām kompensācijām. Termiņš beidzas šī gada 31.jūlijā.

Tūkstošiem kravas automašīnu Latvijā tika pakļautas nelegālai cenu noteikšanai starp Daimler/Mercedes-Benz, MAN, Scania, Iveco, DAF un Volvo/Renault ražotājiem.

Latvijas transporta, loģistikas un ekspeditoru uzņēmumiem ir iespēja saņemt kompensācijas no kravas automašīnu ražotājiem, piesakoties kolektīvās prasības prāvai, kas ir bez maksas.

Kravas automašīnu ražotāju kartelis, kas darbojas no kopš 1997. g ada līdz 2011.gadam , ir nodarījis milzīgus zaudējumus Latvijas transporta nozarei, sasniedzot vairāk nekā miljardu eiro. Karteļa nelikumīgā ekspluatācija izpaudās kā slepena vienošanās par cenām, kā dēļ transportlīdzekļu cenas visā Eiropas Savienībā pieauga par 5 –20%. Šī lieta skar vairāk nekā 95% kravas automašīnu. Eiropas Komisija 2016.gadā noteica ražotājiem sodu, kas pārsniedz 3 miljardus eiro un , kas ir viens no lielākajiem vēsturē.

Eiropas Komisijas lēmums pavēra ceļu Latvijas uzņēmumiem pieprasīt kompensācijas, cenu paaugstinājuma uz kravas automašīnām dēļ. Igaunijas uzņēmumi jau deklarējuši vairāk nekā 4 000 kravas automašīnu. Saskaņā ar FinancialRight GmbH, kas šajā gadījumā vada lielāko tiesas procesu Eiropā, kompensācijas par vienu kravas automašīnu atgriešana, kas aprēķināta kopā ar procentu likmi, var sasniegt līdz 10 000 eiro. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš veciem kravas automobiļiem, kas bija iegādāti no 2004. g ada 1.aprīļa , augstās procentu likmes dēļ.

Uzņēmumi un transporta organizācijas apvieno spēkus pret kravas automašīnu karteli

Ar vairāk nekā 150 000 kravas automašīnām, kas jau ir iekļautas tiesas procesā, FinancialRight GmbH no Vācijas vada tirgu cīņā par kompensāciju karteļa lietā. Tas pārstāv vairāk nekā 6 000 uzņēmumu no 15 Eiropas Savienības valstīm, kas jau ir pievienojušās kolektīvās prasības prāvai. Pārkāpumu apjoms attiecībā uz transporta uzņēmumu kolektīvajām interesēm ir tik liels, ka vairāk nekā 50 organizācijas no visas Eiropas aktīvi informē cietušos pārvadātājus, lai parādītu savus iebildumus pret kravas automašīnu ražotāju nelikumīgajām darbībām.

Lielākais tiesas process Eiropas vēsturē. Zaudējumi sasniedz 100 miljardus eiro

Tas ir viens no lielākajiem tiesas procesiem Eiropā saistībā ar zaudējumu vērtību un cietušo uzņēmumu skaitu. Tiesas process iegūst lielu interesi, jo tajā var piedalīties ikviens, neatkarīgi no īpašumā esošo kravas automašīnu skaita un nesedzot tiesas procesa izmaksas. Amerikāņu modelis "Success fee", t. i., komisija no uzvaras, kas tiek piemērots šajā gadījumā, novērš uzņēmumiem finansiālu risku piedalīties tiesas prāvā. Tieši tāpēc minēti uzņēmumi ne ar ko neriskē. Tikai veiksmīga iznākuma gadījumā Jūs maksājat komisijas maksu 33% no atlīdzināto zaudējumu summas.

Latvijas tirgus ir viens no karteļa visvairāk skartajiem.

Eiropas Savienības Komisijas lēmums par soda piemērošanu kravas automašīnu ražotājiem ir saistošs visām Eiropas tiesām. Tāpēc kompensācijas tiesības tiek piešķirtas visiem Latvijas pārvadātājiem, kuri no 2004. g ada 1.aprīļa līdz 2016. g G ada 31.decembrim ir nopirkuši vai nopirkuši līzingā jaunas kravas automašīnas. Svens Bode, FinancialRight GmbH prezidents, ir aprēķinājis, ka saskaņā ar detalizētu analīzi Latvijas tirgus ir viens no visvairāk skartajiem tirgiem. Tieši tāpēc pēdējā gada laikā, kad ir pēdējā iespēja sākt trešo cīņu par kompensāciju, FinancialRight GmbH uzņemas papildu rūpes par Latviju.

Ir novērtēts, ka tikai Latvijā šī cenu noteikšana skāra tūkstošiem kravas automašīnu. Daudzi Latvijas uzņēmumi jau ir pieteikušies šim procesam, tomēr, salīdzinot, piemēram, ar Vācijas tirgu, to skaits joprojām nav pietiekams. Kā stāsta Baltijas operāciju vadītājs Ronalds Wasilewskis, milzīga daļa no Latvijas pārvadātājiem nebija informēti par savām tiesībām uz kompensāciju.

Pieteikšanās tiesas procesam ir ļoti vienkārša, jo vienīgais, kas jādara, ir jāiesniedz transportlīdzekļa iegādes vai līzinga dokuments. Mājas lapā pārvadātājiem ir iespēja pievienoties minētajam tiesas procesam kopā ar citiem Eiropas pārvadātājiem. Prasības termiņa izbeigšanās dēļ ir svarīgi rīkoties pēc iespējas ātrāk. Turklāt tas ir pēdējais gads, kad jūs varat aktīvi pievienoties šim tiesas procesam pret karteli.

Kā norāda FinancialRight GmbH, tadpirmā tiesvedība pret kravas automašīnu karteli tika iesniegta 2017. gada decembra beigās, otrā – 2018. gada decembrī Minhenes apgabaltiesā I. Pirmajā prasībā vairāk nekā 3200 uzņēmumu pārstāv vairāk nekā 85 000 kravas automašinu, otrajā prasībā vairāk nekā 3800 uzņēmumi pārstāv vairāk nekā 64 000 kravas automašīnas.Šīsprasības pieteikumavirzībasrezultātspagaidāmnav skaidrs.Jārēķinās, ka apjoma dēļ, iespējams, tasvarilgtvairākus gadus.