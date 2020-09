Latviskākais brīnumprodukts – skābēti kāposti

Sākoties rudenim, mainās ne tikai laikapstākļi aiz loga, bet arī mūsu ēdienkarte – vieglo salātu vai auksto zupu vietā arvien biežāk kārojas kā silta un sātīga. Protams, domājot par līdzsvarotu uzturu, nedrīkst aizmirst par dārzeņu iekļaušanu ēdienkartē, un te talkā nāks "Ezerkauliņi", kuru devīze ir – veselīgs, vietējs un sezonāls.

""Ezerkauliņi" darbība ir balstīta uz to, lai piedāvātu Latvijas iedzīvotājiem plašu vietējo dārzeņu sortimentu atbilstoši sezonai, kā arī arvien lielāka uzmanība tiek veltīta dārzeņu pārstrādei. Ejam līdzi laikam un ļaujam cilvēkiem taupīt uz tādām lietām kā dārzeņu mizošana, vārīšana, un tādējādi tiek taupīts ne tikai laiks, bet arī resursi – elektrība un ūdens," par uzņēmuma darbību stāsta SIA "Ezerkauliņi Agro" mārketinga un PR projektu vadītāja Laura Kļaviņa.

Rūpēs par ikdienas darbos un pienākumos aizņemto pircēju izveidota produktu grupa "Ātri un ērti" – svaigu kartupeļu daivas, kartupeļi salmiņos, kas, starp citu, ir lieliska un veselīga saldēto frī kartupeļu alternatīva, vārītas bietes un vārīti kartupeļi vakuuma iepakojumā, dažādi salāti, kā arī skābēti un štovēti kāposti.

Ražošanas procesā "Ezerkauliņi" stingri pieturas pie dabīga produkta piedāvājuma, un dārzeņi tiek audzēti integrēti – augs minerālmēslus un augu aizsardzības līdzekļus saņem tikai tad, ja un kad tie ir nepieciešami. "Rezultātā izaug tīri un, kas ne mazāk svarīgi, pilnvērtīgi dārzeņi," uzsver uzņēmuma pārstāve.

"Mēs visi esam lielā skrējienā, un ir lieliski, ja varam cilvēkiem piedāvāt kvalitatīvus un svaigus dārzeņus, kas ir sagatavoti līdz stadijai, kas spēj ietaupīt mūsu laiku. Mēs joprojām varam ēst veselīgi, bet mums ir vairāk laika saviem hobijiem un ģimenei," skaidro Kļaviņa.

Maz kaloriju, lēti un garšīgi

Rudenī pieaug pieprasījums pēc skābētiem kāpostiem, kas pamatoti uzskatāmi par Latvijas superproduktu.

Palūkosim, kādas vērtīgas vielas tie satur un kāpēc skābēti kāposti ir ne tikai gards un sātīgs, bet arī veselībai un pašsajūtai noderīgs ēdienkartes papildinājums:

Skābēti kāposti satur maz kaloriju, tajos teju nemaz nav tauku. Vienlaikus 100 gramos skābētu kāpostu ievērojamā daudzumā ir šķiedrvielas, C vitamīns un K vitamīns. Tāpat to sastāvā ir vērā ņemams dzelzs, vara, magnija un kālija mikroelementu saturs.

Skābēti kāposti, kas patērēti normas robežās (apmēram 100–150 g dienā), nav "smags" ēdiens. Gluži pretēji – tas uzlabo cilvēka gremošanas sistēmas darbību, jo satur lielu skaitu pienskābo baktēriju, kas veicina gremošanu un uztur pareizo mikroorganismu līdzsvaru gremošanas sistēmā.

Ievērojamais šķiedrvielu daudzums palīdz organismam atbrīvoties no kaitīgajām vielām, kas veidojas olbaltumvielu un tauku vielmaiņas procesā.

C vitamīns paaugstina mūsu spējas pretoties dažādām slimībām un kopā ar pienskābajām baktērijām uzlabo imunitāti.

Skābēti kāposti ir garšīgs, salīdzinoši lēts un ļoti veselīgs produkts.

Skābētajiem kāpostiem ir tikai viens trūkums – tajos ir augsts sāls daudzums. 100 gramos skābētu kāpostu ir divi grami sāls, un tā ir trešā daļa no vēlamā dienas patēriņa.







No sēkliņas līdz toverim un veikala plauktam

"Ezerkauliņi" kāpostus skābēšanai audzē zemnieku saimniecībā "Kaži" Rundāles pusē.

"Mūsu skābētie kāposti sākas no kāpostu sēkliņas, kas tiek iesēta stādu kasetē siltumnīcā marta beigās. Pirmās kāpostgalvas, kas tiek novāktas uz lauka no šīs sēkliņas, nogatavojas augusta sākumā. Tātad vajadzīgi četri mēneši, lai izaugtu kāposts, no kura tālāk var gatavot skābētos kāpostus. Vasaras un rudens mēnešos kāposti tiek vākti no lauka un uzreiz nosūtīti pārstrādei, bet ziemas mēnešos un pavasarī skābēšanai izmanto noliktavās uzglabātos kāpostus," ieskatu kāpostu audzēšanas aizkulisēs sniedz "Ezerkauliņi" ražošanas tehnologs Ivo Mūrnieks.

Pats kāpostu skābēšanas process ilgts apmēram divas nedēļas. "Būtībā skābēšanas process nav sarežģīts, ja uz to skatās no tovera ārpuses: sagriez kāpostu 1–2 mm skaidiņās, pievieno sāli un piedevas, samaisi, blīvi saliec skābēšanas toverī un noslogo, lai izdalās sula, un gaidi, kad būs gatavs. Savukārt tovera iekšpusē notiek sarežģīts bioķīmisks process, ko mēs vienā vārdā saucam par fermentāciju. Lai šis process notiktu mums vajadzīgajā virzienā, jāseko līdzi gan pievienotā sāls daudzumam, gan temperatūrai, gan tam, lai noslogotajai kāpostu masai netiek klāt gaiss," atklāj Mūrnieks.

Skābētu kāpostu recepte ir viena no vienkāršākajām receptēm pasaulē. Tā ir vairākus simtus gadu veca, un process aprakstīts vai katrā pavārgrāmatā. Taču pats svarīgākais ir receptes izpildījums – cik tīri ir trauki, cik tīra ir telpa, cik precīzi pieliekam sāli un kā nodrošinām nemainīgu temperatūru skābēšanas telpā.

"Mēģinājumi uzlabot šo vienkāršo recepti ir notikuši visā receptes pastāvēšanas laikā un notiek arī mūsdienās. Mēs eksperimentējam ar dažādām eksotiskām garšvielām, pievienojam dažādus augļus un ogas, krāsvielas, taču Latvijā vienalga vispieprasītākie ir tradicionālie kāposti ar burkāniem un kāposti ar ķimenēm," stāsta "Ezerkauliņi" ražošanas tehnologs.

Skābēti kāposti ir modē

Mūsdienās skābētie kāposti piedzīvo jaunu popularitātes vilni, jo viss "fermented" šobrīd ir topā. Mūsdienu uzglabāšanas metodes un jaunas kāpostu šķirnes nodrošina iespēju skābētos kāpostus gatavot no jūlija vidus līdz maija beigām, tātad 11 mēnešus gadā. Protams, pavasarī un vasarā, kad mūsu zemnieki nodrošina ļoti plašu svaigo dārzeņu klāstu, skābētos kāpostus patērē mazāk, bet rudenī un ziemā patēriņš pieaug – vislielākais tas ir no novembra līdz martam.

Vairums cilvēku ir pieraduši skābētos kāpostus patērēt svaigus, gatavojot no tiem salātus, vārīt zupas vai sautēt, bet tos ēdienkartē var iekļaut krietni mūsdienīgākā veidā, piemēram, hotdogos.

