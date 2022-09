Lēciens ar gumiju – piedzīvojums, kas vismaz vienreiz dzīvē ir jāizbauda

Kā pārbaudīt savu drosmi, gūt neaizmirstamu gandarījuma izjūtu un "noķert" adrenalīnu? Protams, jālec ar gumiju! It īpaši tādēļ, ka tepat, Siguldā, ir vienīgā vieta Ziemeļeiropā, kur lēciens ar gumiju notiek no gaisa tramvaja vagoniņa. Lieliskas emocijas un brīnišķīgas atmiņas garantētas!

"Jā, tā ir lieta, kas vismaz vienu reizi dzīvē ir jāizdara! Adrenalīns ir liels, bet tad, kad nolaidies lejā un nostājies uz zemes, sajūtas ir ļoti, ļoti labas," atzīst zīmola "Bungee Sigulda" izveidotājs Ivars Beitāns.

Latvijā lēcieni ar gumiju notiek jau 30 gadus – kopš 1992. gada. Un, starp citu, tieši Beitāns bija pirmais, 1992. gadā nolecot no ceļamkrāna, kas tobrīd bija uzstādīts pie Latvijas Nacionālās operas ēkas. Bet aizpagājušajā vasarā atbalstīja vienu no Latvijas labākajiem motokrosa braucējiem Matīsu Karro, kurš no 43 metrus augstumā esošā gaisa tramvaja vagoniņa izlēca kopā ar savu motociklu. Karro pēc tam atzina, ka tas bijis līdz šim trakākais piedzīvojums, taču, lecot otro reizi, lēciens izdotos vēl smukāks.

Citiem vārdiem sakot, gumijlēkšana ir viena no senākajām, tradīcijām bagātākajām un azartiskākajām Latvijā pieejamajām ekstrēmajām izklaidēm. Lēcieni no Siguldas vagoniņa notiek jau 25 gadus, nemainīgi augstā drošības līmenī. Lēciena augstums – 43 metri virs Gaujas.

"Bungee Sigulda" drošība, tehnoloģijas un inventārs ir izstrādāts, stingri ievērojot alpīnisma un bīstamo iekārtu standartus. Lēkšanai tiek izmantotas trīs dažādas gumijas, to norādīs aproces krāsa uz rokas – katrai svara kategorijai sava. Inventārs tiek regulāri mainīts un pārbaudīts. Visām sistēmām ir daudzkārtīga drošības rezerve, proti, to izturības koeficients 7 – 20 reizes pārsniedz pielietoto spēku.

Vien jāatceras, ka ar drošības jostām jāļauj darboties tikai un vienīgi instruktoram. Pamata sistēmas tiek dublētas, tā izslēdzot arī instruktoru iespējamo cilvēcisko kļūdu. Puišiem, kas palīdz aso izjūtu kārotājiem, lielākoties ir laba humora izjūta, un mazliet vairāk nekā desmit cilvēku kopējais brauciens vagoniņā līdz lēciena vietai parasti izvēršas ļoti jautrs. "Varam jokot par visu, taču ne par drošību – tā mums, "Sigulda Adventures", ir vissvarīgākā prioritāte," uzsver I.Beitāns.

Tādēļ arī gumija nestiepjas tik zemu, lai piedzīvojumu kārotājs varētu pieskarties upes ūdenim, jo lēciena vietā Gaujas dziļums ir tikai viens līdz divi metri. Šajā piedzīvojumā tas arī nav izšķirīgi – svarīgākās ir emocijas brīvā kritiena mirklī un gandarījuma sajūta pēc tam, uz zemes. Atrakcija Siguldā bieži ir kādas ballītes sastāvdaļa, tā ir arī laba ideja dāvanai īpašos dzīves mirkļos. Turklāt lēcienu var iemūžināt video, izmantojot "Bungee Sigulda" piedāvāto selfijkātu vai pie ķiveres piestiprinātu kameru. "Pliks" telefons te nederēs, jo ir liels risks to nejauši iemest upē.

Sapni par lēkšanu ar gumiju no Siguldas gaisa tramvaja piepildīt nekad nav par vēlu: to ir darījis arī kāds 76 gadus vecs seniors. Izpildīt individuālu lēcienu var ikviens, kura svars ir robežās no 35 kilogramiem līdz pat 200 kilogramiem. 200 kilogrami ir arī maksimālais svars lēcienam tandēmā, kad vienlaikus, izmantojot vienu gumiju, kopā lec divi cilvēki.

Emocijām pārbagātais piedzīvojums virs Gaujas šķitis interesants arī populārā ASV televīzijas šova "Vecmeita" ("The Bachelorette") veidotājiem – pirms dažiem gadiem Siguldā viesojās 15. sezonas zvaigzne, bijusī Alabamas skaistumkaraliene Hanna Brauna. Viņa kopā ar profesionālo golfa spēlētāju Garetu izpildīja lēcienu no vagoniņa tandēmā "pa pliko". Jāsaka, ka pliko lēcieni ir gandrīz 10 gadus sena un visnotaļ populāra "Bungee Sigulda" tradīcija, kas notiek kādā no vasaras dienām.

"Sigulda Adventures" piedāvātie lēcieni ar gumiju no gaisa tramvaja vagoniņa ir pieejami no pavasara līdz rudenim.

Rezervācija un info: https:// siguldaadventures.com/bungee

Telefons: +371 28383333

E-pasts: info@ siguldaadventures.com

"Facebook": https://m.facebook. com/SiguldaAdventures

"Instagram": https://instagram. com/sigulda_adventures