LG OLED TV - labākais televizors darbam vai mācībām no mājām

Šogad jauniešiem mācības noritēja citādākos apstākļos, kā līdz šim bijis ierasts. Zināšanu apgūšanu skolas solā, kur viedierīces ir bijušas teju kā bieds, ir nomainījušas attālinātās mācības un tieši tās ir neatņemama sastāvdaļa, lai nodrošinātu mācību procesa turpināšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mācībās tiek izmantots gan dators, gan viedtālrunis vai cita veida viedierīce, taču, jauniešiem nonākot intensīvā saskarsmē ar zilo gaismu, viņu acīm ir radīta liela slodze. Par zilās gaismas kaitīgumu un to, ko vecākiem iespējams darīt, lai rūpētos par savu bērnu redzes veselību, skaidro "Vision Express" galvenā optometriste Jeļena Stūriška un "LG Electronics" eksperti.

Zilās gaismas ietekme uz redzi

Pati par sevi zilā gaisma acīm nav kaitīga, samērīgās devās tā ir redzei pat nepieciešama, taču par kaitīgu tiek atzīta ļoti intensīva zilā gaisma. Ekrāni izstaro ļoti intensīvu zilo gaismu, kas daudzu gadu garumā, pārmērīgā daudzumā nonākot līdz acs tīklenei, var veicināt nopietnu acu saslimšanu attīstību. Bērnu un jauniešu redzes sistēmai lielāko kaitējumu nodara nevis zilā gaisma, bet gan izteiktā tuvuma slodze, kas rada redzes sasprindzinājumu, skatoties ekrānos. Pētījumi apstiprina, ka zilā gaisma bloķē miega hormona izdalīšanos un līdz ar to traucē normālu miega ciklu. Tādēļ vismaz 2 stundas pirms miega ekrānos skatīties nevajadzētu, citādi bērniem un jauniešiem var būt grūtības aizmigt.

Mācības attālināti, izmantojot viedierīces

Bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 16 gadiem ieteicams pie ekrāniem pavadīt ne vairāk kā 2 stundas dienā. Būtisks nosacījums ir regulāru pārtraukumu ievērošana ik pēc katrām 20 minūtēm, kas pavadītas pie ekrāna. Lai arī veselības organizāciju izstrādātie kritēriji šķiet diezgan bargi, tiem ir ļoti būtiska loma, lai pasargātu bērnus no tuvredzības attīstības. Ikdienā mācību process pie viedierīcēm ir vismaz 5 stundas dienā, taču visiem par atvieglojumu gan jāmin, ka šie ierobežojumi neattiecas uz televizoru, līdz ar to, iesakām mācību procesam nepieciešamo saturu pārraidīt uz to. Piemēram, LG televizori nodrošina ērtu savienojumu starp mobilām ierīcēm, tādējādi radot mazāku sasprindzinājumu acīm. Turklāt mūsdienu 4K televizoru izšķirtspēja nodrošina detalizētu attēlu, ar pielāgotu telpai atbilstošu ekrāna spilgtumu, kas nodrošinās mazāku nogurumu acīm. Izmantojot televizoru, būtiskākais būtu ievērot vismaz 2 metru attālumu no ekrāna, un ievērot principu – jo lielāks ekrāns, jo tālāk jāatrodas.

Ko darīt, lai nepakļautu jauniešu redzi riskam?

Vecākiem ir jāierobežo pie ekrāniem pavadītais laiks un, darbojoties pie tiem, ir jāievēro regulāri pārtraukumi, kuros ieteicams paskatīties tālumā, piemēram, ārā pa logu. Nedrīkst turēt ekrānu pārāk tuvu acīm, turklāt turot telefonu vai planšeti rokās, elkonim jābūt saliektam vismaz 90 grādu leņķī. Ja iespējams, labāk izmantot datoru vai televizoru, kas atrodas tālāk no acīm, nevis skatīties mazajā viedtālruņa ekrānā. Pašas ierīces uzstādījumos var samazināt zilās gaismas intensitāti. Piemēram, LG televizoros ir atrodams pilnvērtīgs interneta pārlūks, kuru var lietot arī bez citu viedierīču palīdzības. Mūsdienās daudzi apmācību un mācību servisi ir bāzēti izteikti WEB interfeisā, kam nepieciešams labs interneta pieslēgums un atbilstoša ierīce ar pārlūku – mūsdienu televizoriem piemīt visas šīs īpašības. Turklāt, LG Smart TV platforma WebOS nodrošina visas mūsdienas nepieciešamas funkcijas un izcilu ātrdarbību, pateicoties īpašajam daudz kodolu procesoram.

Savukārt, briļļu lietotāji var pasūtīt brilles ar zilās gaismas bloķējošo pārklājumu, kas samazinās zilās gaismas intensitāti. Nekādā gadījumā ekrānos nedrīkst skatīties tumšā telpā. Ne mazāk svarīgi - bērniem vismaz stundu dienā ir jāpavada ārā.

Tehniskais nodrošinājums mājoklī

Kā risinājums var būt LG Display ražotie OLED televizori – tajos izmantoti acu komforta displeji, kuri ir starptautiski atzīti un labvēlīgi acu veselībai. LG Display ražoto 65 collu OLED paneļu radītā gaisma sastāv no 34% zilās gaismas, kas ir par 50% mazāk nekā citos. Savukārt, kamēr augstākās specifikācijas 65 collu LCD paneļi rada 64% zilās gaismas, LG Display OLED paneļi izstaro vien pusi no šī apjoma.

Viena no OLED displeju un apgaismotu paneļu priekšrocībām ir tāda, ka LG WOLED paneļi rada baltu gaismu, kas iziet cauri sarkanās, zaļās un zilās krāsas filtriem, pretēji LED-LCD televizoriem, kas parasti sāk ar ļoti spožu zilo gaismu un zili violetu LED aizmugurapgaismojumu, kas iziet cauri sarkanās un zaļās krāsas filtriem vai kvantu punktiem, lai radītu pilnu krāsu gammu.