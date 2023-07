'Lido' vadītāja Rita Auziņa: 'Mēs esam par tīru un kvalitatīvu ēdienu!'

Turpinot sarunu ciklu "Gemosa" 30 gadu jubilejas gadā, tiekamies ar ēdināšanas uzņēmumu "Lido", lai apmainītos ar kopīgām atmiņām un atziņām mūsu 20 gadu sadarbības laikā. Dāvinām šo sarunu jums, tādējādi sakot paldies par iespēju augt kopā un tapt tādiem, kādi esam šodien.

Kvalitāte, rūpes, kārtība un godīgums – tie ir vārdi, ko pamanām labi redzamā vietā uz sapulču galda, kad tiekam ieaicināti AS "Lido" valdes priekšsēdētājas Ritas Auziņas kabinetā. Tās ir "Lido" galvenās vērtības, viņa skaidro un jau iepriekš atvainojas par iespējamām ēdiena smaržām, jo atrodamies virs virtuves. Uz to mēs smaidot atbildam, ka "Lido" smarža ir leģendāra un būtu liekama kā piektā vērtība blakus jau pieminētajām. Vēl tur iederētos ceptie kartupelīši ar kotleti vai pankūkas – nemainīgās un katram pazīstamās "Lido" garšas. Mazliet aizplūstam sarunā, bet nu – atpakaļ pie pirmsākumiem.

Ko tu darīji 1993. gadā – tad, kad dzima "Gemoss"?

Es biju 8. klases skolniece ar skaidru mērķi, ka ir jāpabeidz vidusskola un no lauku pilsētiņas jāpārceļas uz Rīgu – uz to lielo pilsētu!

Un kur tajā laikā bija "Lido"?

Jau bija izveidoti divi restorāni un divi bistro Rīgā kopš uzņēmuma dibināšanas 1987. gadā. Funkcionēja arī konstruktoru birojs un kokapstrādes cehs. Taču interesants un mazāk zināms ir fakts, ka līdz pat pēdējam brīdim Vecrīgā, kur tika atvērts "Baltais" restorāns, kas vēlāk pārtapa par "Lido" Alus sētu, bija paredzēts apģērbu veikals. Vienā skaistā dienā "Lido" dibinātājs Gunārs Ķirsons kardināli pamainīja savu redzējumu un no apģērbu veikala atteicās par labu ēdināšanas biznesa attīstīšanai.

Kas mainīja viņa domas?

Viņam vienmēr ir paticis vērot, kā mājās top ēdiens. Sēdēt virtuvē, būt klāt maltītes tapšanā un sajust smaržas. Tā arī tapa "Lido" kā atvērta tipa virtuve, lai gan sākotnēji reti kurš ticēja, ka tas ir iespējams. "Kurš tev dos atļaujas virtuvē laist cilvēkus?" viņam jautājuši. Arī par galdiņiem uz terases bijusi liela neticība, jo garām brauc automašīnas un putekļi visapkārt. Atskatoties varam novērtēt, cik ļoti ir mainījusies kultūra un mūsu attiecības ar ēdienu. Man ir prieks, kā ir mainījusies ēšanas kultūra un kvalitāte, jo mēs vairāk domājam par veselību. Ēdiens ārkārtīgi ietekmē mūsu dzīvi. Un es varu lepoties ar "Lido" augstajiem kvalitātes standartiem. Mēs nekad nepieļausim garšu pastiprinātājus un sintētiskas piedevas, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību. Mēs esam par tīrām un iespējami svaigākām izejvielām. Šīs ir kvalitātes prasības, ko "Lido" ir spējis noturēt daudzu gadu garumā, un es esmu ļoti lepna, ka "Lido" krīt un ceļas par ēdiena kvalitāti. Arī mūsu 30 tūkstoši viesu ik dienu to novērtē.

...un "Lido" nemainīgo garšu.

Tieši tā! Vienalga, uz kuru "Lido" klients dodas, viņš zina, ko saņems. Pati ēdu "Lido" ik dienu, cenšos būt dažādās vietās, lai ik pa laikam apmeklētu visus mūsu restorānus. Ar lepnumu ceļu galdā "Lido" gatavoto ēdienu savai ģimenei, vedu draugiem un radiem, braucot ciemos.

Ritas Auziņas pers. arhīvs | Restorāna "Lido" kulinārijas izstrādājumi

Kā tu nonāci "Lido"?

Pavisam nejauši. Studējot augstskolā komercdarbību un uzņēmumu vadību, pēc 1. kursa 1998. gada vasarā sāku meklēt darbu. Tolaik bija sludinājumi avīzēs, kurus mēs ar draudzeni izgriezām, sadalījām uz pusēm un devāmies uz pārrunām. Pirmajā vietā, kur biju, es arī paliku! Tās bija "Lido Dzirnavas", tikko renovētas telpas, kādas mēs vēl šodien pazīstam. Šajā restorānā ienācu, kad notika remontdarbi un tika komplektēta darbinieku komanda.

Pastāsti, lūdzu, kā tālāk attīstījās tava karjera "Lido"!

1998. gadā, kad uzsāku darbu kā sulu meitene, bijām ļoti populāri izbraukuma banketu organizētāji. "Lido" bija visur: "Miss Universe" konkurss, pasākumi Latviešu biedrības namā, Latvijas pilis, kurās zinu visus aizskatuves gaiteņus. Šajā laikā ieguvu pieredzi, kas man attīstīja spēju ātri reaģēt, risināt problēmjautājumus neērtās situācijās un nostiprināt pārliecību par sevi, – guvu gan profesionālo rūdījumu, gan arī personības briedumu. 2000. gadā kļuvu par "Lido Dzirnavu" zāles pārzini, un jau 2002. gadā mani pārcēla darbā uz "Lido" Atpūtas centru Krasta ielā, kur es turpināju man iemīļoto darbu – banketu novirziena vadību. Drīz vien pārņēmu arī "Lido" Atpūtas centra lielās zāles pārziņa pienākumus – šis posms arī, manuprāt, bija man izšķirošs karjeras izaugsmē. Kādu dienu, kad vēl studēju pēdējā kursā augstskolā, mani uzrunāja Ķirsona kungs un piedāvāja kļūt par jaunā restorāna vadītāju starptautiskajā lidostā "Rīga". Uzskatu, ka esmu no cilvēkiem, kas labāk pamēģina, nevis atmet ar roku. Tas man bija izaicinājumu pilns laiks, jo bija jāatver jaunais restorāns un jāuzraksta diplomdarbs vienlaicīgi. Tā bija fantastiska pieredze! Un es ārkārtīgi novērtēju Ķirsona kunga uzdrošināšanos uzticēt jauna objekta vadību tik jaunai sievietei – man bija 22 gadi: "Ņem un izpaudies!" Taču es labi tiku galā ar jaunajiem pienākumiem pat tad, kad bija jāvada uz pusi vecāks kolektīvs, nekā es pati biju tajā laikā. Palīdzēja gan līdzšinējā darba pieredze, gan augstskolā iegūtās teorētiskās zināšanas biznesa vadībā.

Tas arī bija laiks, kad uzsākāt sadarbību ar "Gemosu".

Tieši tā, un nostiprinājām 2005. gadā, kad bija jāver vaļā nākamais "Lido" restorāns tirdzniecības centrā "Spice". Tas bija otrs objekts, kura vadību man piedāvāja Ķirsona kungs. Kāpēc gan ne?! Protams, jā! Bet kā viens cilvēks var būt vadītājs divām vietām vienlaicīgi? Jau toreiz man talkā nāca modernās tehnoloģijas un izdoma – tika pilnveidota videonovērošanas sistēma, piemēram, esot vienā objektā, man bija iespēja redzēt otra objekta darījumus kasē. Mans moto allaž ir bijis skatīties uz lietām, kā tās var pabeigt un kā pārvarēt šķēršļus. Un mana pieredze "Lido" arī liecina, ka faktiski jebkas ir paveicams – vajag tikai vēlēties. Protams, palīdzēja arī tas, ka Ķirsona kungs uz visu raugās ar skatu nākotnē un ir atvērts jauninājumiem. Man bija viegli strādāt, jo bija vadības atbalsts. Mans spēks bija manā drosmē, jaunības maksimālismā un arī tajā, ka mani nebremzēja. 2009. gadā mani jau uzaicināja atvērt pirmo "Lido" bistro Tallinā, Igaunijā.

Ritas Auziņas pers. arhīvs | Restorāns "Lido" Spicē

Kāpēc gan ne?!

(Smejas.) Un jau atkal kopā ar "Gemosa" HoReCa vadītāju Agritu mēs domājām dažādus risinājumus. Tas gan bija liels izaicinājums, jo vide sveša, viss jauns, lai gan esam tik tuvu, tomēr arī mentalitāte mums ir atšķirīga. Mēs vienkārši braucām un darījām! Trīs meitenes – es ar kolēģēm Solvitu Treilandi un Ievu Egli – svešā valstī īsā laikā atvērām jaunu "Lido" filiāli, veicot arī darbinieku piesaisti un komandas izveidi. Nostrādājām fantastiski, izveidojot objektu, kurš no pirmās dienas kļuva populārs un ienesīgs, arī šobrīd tāds ir. Tas bija laiks, kad nācās apgūt dažādas jaunas zināšanas, piemēram, kultūru un tradīciju atšķirības – ir jāspēj pielāgoties videi, nevis to mainīt. Turklāt arvien vairāk novērtēju komandas darbu, jo vienām pašām mums tas viss nebūtu bijis pa spēkam. Cilvēki uzņēmumā ir vissvarīgākā vērtība, tāpēc viens no fundamentāliem "Lido" stūrakmeņiem ir komanda un darbinieki.

Kā tu nokļuvi valdē?

Sākās 2009. gada globālā finanšu krīze, kas ietekmēja vadības maiņu uzņēmumā. Tas bija laiks, kad man piedāvāja viceprezidentes amatu ar atbildību par visām komercvienībām. Kāpēc ne?! (Smejas.) Vairs jau nebija nekā tāda, ko es nezinātu. Turklāt vadīt trīs vai vadīt desmit restorānus – nebija tik lielas atšķirības. 2011. gadā nokļuvu valdes sastāvā un 2012. gadā ieņēmu valdes priekšsēdētājas amatu.

Pašlaik "Lido" ir 13 bistro un 4 veikali Latvijā, 3 bistro Tallinā, un šobrīd top viens jauns. Kopā mums ir vairāk nekā 1000 darbinieku – 850 Latvijā un 200 Tallinā. Vasarā, kad ir intensīvākā sezona, piesaistām papildus darbiniekus – tad esam līdz pat 1300 cilvēkiem.

Ritas Auziņas pers. arhīvs | Restorāna "Lido" piedāvātie produkti

Kas ir tie stūrakmeņi, kāpēc "Lido" ir tik veiksmīgs ēdinātājs?

Pirmkārt, tā ir produkta kvalitāte. Pirmajā vietā jebkurā restorānā ir laba maltīte, un to mēs mākam nodrošināt. Otrkārt, cena. Es nevaru teikt, ka mēs esam lēts ēdinātājs, bet mēs esam pieņemami lielam klientu lokam – mūsu 30 tūkstoši klientu ik dienu novērtē "Lido" ēdiena cenas un kvalitātes attiecību. Mūsu vīzija ir strādāt tautai un būt tautas restorānam. Esam izvirzījuši virsmērķi – nokļūt uz klienta galda visās ēdienreizēs, tāpēc mums ir plašs produktu klāsts, kuru arvien attīstām un pilnveidojam. Treškārt, mūsu spēcīgā puse ir apkalpošanas ātrums. Mūsdienu ritmā cilvēkiem bieži vien nav laika, un "Lido" bistro var paēst pilnvērtīgas pusdienas 20 minūšu laikā. Ceturtais stūrakmens ir "Lido" interjers un rūpes par klientu pieredzi – pamatīgi galdi, ērti krēsli, tradīcijām bagāts, mājīgs un pārdomāts interjers. Tās mazās detaļas, skrienot cauri bistro, ikdienā netiek apzināti pamanītas, bet tās atstāj nospiedumu sajūtās, estētikā un ērtībās. Piemēram, var ielikt vienkārši stiklu, bet mums ir vitrāžas, jo tas ir rokām radīts mākslas darbs ar pievienoto vērtību. Tāpat mums ir tekstila māksliniece, kas pati auž aizkariem dekoratīvo apakšmalu. Ir svaigi ziedi, par kuriem rūpējas floristi. Tā ir enerģija, ko mēs ieliekam pa kripatiņai un ko cilvēki sajūt. Klientiem te ir labi, tāpēc viņi atgriežas.

Protams, darbinieki ir vēl viens stūrakmens "Lido" veiksmes stāstam.

Bez šaubām! Ja skatāmies kopumā, Gunārs Ķirsons ir kā magnēts labiem cilvēkiem. Viņš ir mācējis uzņēmumam piesaistīt atbildīgus, profesionālus un lojālus darbiniekus. Spējis iedvesmot darbam.

Ienāciet jebkurā mūsu kabinetā, un jūs sajutīsiet to degsmi, to atdevi, kas tiek veltīta darbam "Lido".

Ritas Auziņas pers. arhīvs | Restorāna "Lido" valde un dibinātājs (no kreisās puses) –R. Gulbis, Gunārs Ķirsons, Rita Auziņa, R. Pētersons, S. Treilande.

Mēs jau to izbaudījām šorīt ar apsargu, kad nācām uz biroju satikt tevi. Viņš bija tik rūpīgs, personiski pavadīja un neatgāja no mums līdz mirklim, kad nodeva mūs tavās rokās.

Nu tādi mēs te esam!

Tad jau jums ir arī ilglaicīgie darbinieki, tāpat kā mums "Gemosā", no pašiem pirmsākumiem?

Jā! Mums šogad bija 35 gadu balle, kurā mēs pasniedzām dāvanas 20 ilggadējiem darbiniekiem, kas šeit strādā vairāk par 25 gadiem. Nākamajā gadā vēl tikpat sasniegs šo slieksni, un tā – ik gadu. Mums ir kāds darbinieks ražotnē, kas kopā ar Ķirsona kungu "Lido" ir kopš dibināšanas laikiem. Šī ir tā vieta, kurā tu ierodies un kas kļūst par tavām otrajām mājām. Ja mums sakrīt vērtības, tad te ir daudz iespēju augt un attīstīties. Kā saka "Lido" dibinātājs: "Man patīk cilvēki, kas ir gatavi ņemt darbu, nevis gaida, kad viņiem to iedos."

Ritas Auziņas pers. arhīvs | Restorāna "Lido" dibinātājs Gunārs Ķirsons un valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa

Kā jūs pārdzīvojāt pandēmijas laiku?

Ja kāds teica, ka nebija darba un varēja sēdēt mājās, tad tas nebija par mums. Mēs nevienu dienu nebijām slēgti – pat tad, kad restorānus aizvēra, jo nepārtrauktie valdības lēmumi ar darbības ierobežojumiem lika mums nemitīgi pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem. Spēja koordinēt un reaģēt krīzes apstākļos tik ļoti saliedēja komandu – tā bija unikāla pieredze, ārkārtīgi interesants, bet ļoti grūts laiks un sajūtās – jauna augstskola. Protams, mēs zaudējām daļu darbinieku, pāris desmitu, bet tie lielākoties bija cilvēki, kas aizbrauca no Latvijas. Ja mēs tikām galā ar pandēmijas laiku, mēs varam tikt galā ar jebko!

Kāpēc "Lido" nav Lietuvā?

Tas ir viens no mūsu stratēģiskajiem attīstības plāniem tuvākajā laikā. Skandināvija un Lietuva.

Prieks, ka strādāsim kopā vēl ilgi! Kādas ir atsauksmes par sadarbību ar "Gemosu"?

Jūsu veikalā es ienāku kā mājās! Jūsu vērtība, tāpat kā mūsējā, ir ilggadējie darbinieki, tāpēc tik daudzus "Gemosa" darbiniekus es pazīstu, sveicinos, aprunājos un gribas pat uzkavēties. Jūs vienmēr atradīsiet risinājumu un izdomāsiet alternatīvu, piemeklējot labāko, ja kāds no produktiem nebūs pieejams. "Gemoss" ir viens no stabilākajiem sadarbības partneriem jau daudzus gadus, kas veicinājis "Lido" izaugsmi. Uzskatu, ka "Gemoss" ir viens no uzņēmumiem, ar ko Latvija var lepoties kvalitātes un profesionālisma ziņā. Un, būtisks aspekts, jums vienmēr ir labākais piedāvājums!

Paldies, mēs cenšamies!

Ritas Auziņas pers. arhīvs