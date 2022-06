Lielais vasaras piedzīvojums: ceļojums ar bērniem Zviedrijas dienvidos

Plānot atvaļinājumu ar ģimeni nebūt nav viegls uzdevums, īpaši tad, ja ceļā jādodas ar diviem maziem bērniem. Taču, atrodot mierpilnu ceļojuma galamērķi, kas būs interesants gan pieaugušajiem, gan bērniem, varam parūpēties par to, lai daudzas rūpes ceļojuma laikā tiek aiztaupītas. Zviedrijas dienvidi būs piemērots galamērķis tad, ja plānots ceļot ar mazākiem bērniem – gan tādēļ, ka šī Zviedrijas daļa ir skaista un mierpilna, gan arī tādēļ, ka ceļš uz to iespējams ar prāmju operatora DFDS "Luna Seaways" prāmi, kas padara ceļu interesantāku un vieglāku arī mazajiem ceļotājiem. Par saviem iespaidiem no ģimenes ceļojuma Zviedrijā dalās satura veidotāja Baiba Mellenberga, kas šovasar kopā ar vīru, meitu Matildi (4) un dēlu Franci (2) devās uz karaļa ostas pilsētu Karlshamnu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zviedrijas dienvidu viesmīlība un miers

Ceļojums uz Zviedrijas dienvidiem Mellenbergu ģimenei izdevās patiesi mierīgs un relaksējošs. Baiba stāsta, ka gan vecākiem, gan bērniem ir ļoti patikusi Karlshamnas viesmīlība un tajā valdošais miers, sakoptās mājas, dārzi un nopļautie mauriņi.

"Visvairāk priecājos par bērniem, par viņu sajūtām esot citur, citā vidē un kā viņi spēj adaptēties it visur, tādēļ arī naktsmītni Karlshamnā un visas aktivitātes pielāgojām tā, lai tās ir ērti paveicamas ar bērniem. Galamērķī palikām divas dienas un bijām noīrējuši "Airbnb" namiņu ar divām guļamistabām un jau iekļautām brokastīm. Brokastis mums bija ļoti būtiskas no rīta, lai ar bērniem no rīta varam mierīgi uzsākt dienu un parūpēties par to, lai ir enerģija visai dienai. Paši namiņa saimnieki mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi, ar prieku uzņēma mūs un patiesi jutāmies kā mājās," par naktsmītņu pieredzi Zviedrijas dienvidos stāsta Baiba.

Bērnu ritmam pielāgotas aktivitātes katru dienu

Pa Karlshamnu un apkārtni ģimene pārvietojās pārsvarā ar mašīnu un kājām, kā arī mazajiem ceļotājiem bija īpaši paņemti līdzi "DipDap" riteņi, kas varēja būt iespējams, pateicoties DFDS prāmju operatora draudzīgajai bagāžas politikai – pretēji lidmašīnas ierobežojumiem, uz prāmja pasažieri var ņemt līdzi neierobežota svara ceļojumam nepieciešamās lietas.

"Tā kā Karlshamnā bijām divas pilnas dienas, tad mūsu uzturēšanās laiku plānojām tā, lai katru dienu būtu ieplānota viena lielāka aktivitāte, lai bērniem nebūtu pārāk liela slodze izturēt režīmu. Šis bija pirmais ceļojums arī bez ratiem, tā ka mūsu divgadnieks izturēja godam," stāsta Baiba.

Baiba stāsta, ka bērniem ļoti patika Karlshamnas Safari parka apmeklējums un zinātnes centra "Kreativum" apmeklējums. Tāpat lielu sajūsmu mazajiem ceļotājiem izraisījuši arī daudzie Karlshamnas pilsētas spēļu laukumiņi. "Savukārt mums kā vecākiem ļoti patika tas, ka katrā spēļu laukumiņā ir padomāts par bērnu drošību – laukumiņi ir aprīkoti ar drošu sētu, bērniem pielāgotām trepēm un atbilstošu segumu rotaļām," turpina Baiba.

Ērts ceļošanas veids ar prāmi

Ceļam uz Zviedriju Mellenbergu ģimene izvēlējās prāmju operatora DFDS pakalpojumus un devās ceļā ar jaunāko no prāmjiem – "Luna Seaways". Ceļš uz Zviedriju ir īsts atpūtas brauciens, salīdzinot ar laiku, kas būtu jāpavada, braucot ar citiem transporta līdzekļiem, jo prāmis kursē katru vakaru no Klaipēdas ostas un jau rīta pusē sasniedz Zviedrijas krastu, kas ir īpaši parocīgi, ceļojot ar bērniem.

"Mēs īpaši novērtējām to, ka prāmis dodas ceļā vakarpusē, jo tas palīdzēja arī bērniem ievērot ierasto režīmu un likās, ka ceļš ir daudz īsāks nekā īstenībā. Bērni bija ļoti pārsteigti par kajīti, kurā pavadījām nakti, jo tā bija viņu pirmā reize uz kuģa. Tāpat mums ļoti patika mierīgā atmosfēra uz klāja un bērnu spēļu istaba, kur bija viss, kas nepieciešams, lai bērniem būtu liela interese rotaļāties tur teju visu ceļojuma laiku. Mums kā vecākiem patika arī pārdomātais prāmja izkārtojums – tieši blakus bērnu istabai bija arī kafejnīca, kur varējām baudīt kafiju, kamēr bērni spēlējās," par iespaidiem uz prāmja stāsta Baiba.

Kopumā Baiba ceļojumu novērtē kā ļoti veiksmīgu un aicina arī citas ģimenes izbaudīt lielisko maršrutu no Klaipēdas Lietuvā uz Karlshamnu Zviedrijā, jo galamērķis ir gana mierīgs, lai varētu netraucēti atpūsties un nesatraukties par cilvēku pūļiem, kā arī pats ceļš ar prāmi ir pielīdzināms atpūtas braucienam, nevis izaicinājumam, kā tas bieži ir ceļojot ar citiem transporta veidiem.