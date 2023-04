Lielakā profesionālā Fintech un e-komercijas konference Baltijā

ECOM'21 ir galvenā starptautiskā Fintech un e-komercijas konference, kas pulcē nozares līderus un biznesa lēmumu pieņēmējus, lai apspriestu jaunākās tendences un izaicinājumus biznesā. Pasākumu organizē DECTA, KPMG un Mastercard.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Pievienojieties mums, lai gūtu vērtīgus ieskatus, izveidotu jaunus biznesa kontaktus un būtu spēles priekšgalā strauji mainīgajās e-komercijas un Fintech jomās. Konferencē piedalīsies vairāk kā 55 runātāji no vairāk kā 24 valstīm, kā arī 550 profesionāļu no vairāk kā 200 uzņēmumiem, kopā pulcējoties satriecošajā Hanzas Peronā, Rīgā. Koncentrējoties uz e-komercijas un Fintech tēmām, šī gada konferencē notiks semināri un paneļdiskusijas par dažādām tēmām, sākot no Meta platformas tendencēm un NFT līdz kriptovalūtām, jaunajām maksājumu iespējām, kiberdrošību, aktuāliem izaicinājumiem jaunajiem uzņēmumiem, uzsākot savu tiešsaistes biznesu, un daudz ko citu.

Šeit ir tikai dažas no semināru un paneļdiskusiju tēmām:

● Money in Motion - Forex, Web3 Projects, and Fintech Regulation on the Move

● Securing Your Supply Chain from Ransomware Threats

● Beyond Discounts - Selling Online with a Personal Touch

● Breaking Through the Noise - How to Stand Out and Succeed in the Crowded eCommerce Space

● Upper Funnel Marketing Strategy - A Vital Component of High Conversion Rate

Viens no šī gada konferences akcentiem ir unikāls seminārs ar nosaukumu "Ātrie Biznesa Randiņi". Šī ir lieliska iespēja īsā laikā iepazīties ar citiem C-līmeņa vadītājiem, profesionāļiem un daudziem industrijas pārstāvjiem. Jums būs 5 minūtes ar katru dalībnieku: prezentējiet savu ideju, uzņēmumu, savu produktu vai visu, ko vēlaties!

ECOM'21 jums būs iespēja dzirdēt galvenos runātājus no tādiem uzņēmumiem kā Mastercard, KPMG, DECTA, Binance, AirBaltic, Luminor, Zalando, Stockmann, Booking Group, Httpool, LeverUP, Huntli, Rimi Baltics, Salesforce, Outvio, Artiffine un daudziem citiem.

Šogad ECOM'21 ir laidis klajā savu tīkla lietotni, lai būtu vieglāk sazināties un satikties ar citiem dalībniekiem, kā arī sekot līdzi notikumiem par pasākumu. Lietotne ļauj rezervēt tikšanās pirms konferences ar dalībniekiem, presonalizēt savu konferences grafiku, reģistrēties semināriem, sekot līdzi jaunumiem un daudz ko citu!

Konference sniegs neskaitāmas tīklošanās iespējas. Katra diena noslēgsies ar vakara pasākumiem, kuros tādi partneri kā Hendrick's GIN, Sailor Jerry un Monkey Shoulder parūpēsies par burvīgiem dzērieniem. Kā arī Costa Coffee piedāvās gardu kafiju visas konferences laikā. Noslēdzošajā vakarā grupa DAGAMBA sniegs muzikālu priekšnesumu, lai padarītu pieredzi vēl aizraujošāku.

Partneri un izstādes dalībnieki nodrošinās ne tikai praktiskas mācīšanās pieredzi, bet arī īpašus piedāvājumus un izlozes. Nāc un satiec klātienē ekspertus no Venipak, Kyte Global, Salesforce, Finchecker, Geniusto, OX Drive, Nordcode, Binance, FindaNode, Fintech Latvia Association un citiem! Pasākuma mediju partneri ir Nordic Fintech Magazine un The Fintech Times.

ECOM'21 ir divu dienu, viss-iekļauts tipa konference, kas nozīmē, ka pusdienas, uzkodas un kokteiļi ir iekļauti biļetes cenā. Pasteidzieties, biļetes tiek izpārdotas ātri — nodrošiniet sev vietu jau šodien un sagatavojieties divu dienu mācībām, tīklošanai un izaicinājumiem! Iegādājieties biļeti var vietnē www.ecom21.com