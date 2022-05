'Lieliska Dāvana' – lielākais dāvanu uzņēmums iegādājies gaisa balonu

Dāvanu uzņēmums "Lieliska Dāvana" Latvijā iegādājies gaisa balonu, kurš izrotāts zīmola oranžajās krāsās un ar jau atpazīstamo uzņēmuma logotipu – ziloni. Lidojumi ar gaisa balonu ir viena no pieprasītākajām dāvanām Latvijā. Ik katram kaut reiz ir bijusi vēlme pieskarties debesīm, sataustot mākoņus ar pirkstu galiem. Ne velti Latvijā ik gadu notiek Gaisa balonu festivāls, un interese par šo piedzīvojumu palielinās ik gadu. "Lieliska Dāvana" bāzējas arī Lietuvā un Polijā, kur šādi gaisa baloni iegādāti jau senāk, un nu tas noticis arī pie mums. Pirmie lidojumi jau ir sākti un oranžo gaisa balonu jau var manīt lidojumos virs Latvijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mūsu zīmols ir liels gan Latvijā, gan citur, un mums ir svarīgi būt redzamiem. Šis ir unikāls veids, kā ļaut nezinātājiem mūs pamanīt vai jau esošajiem pircējiem atgādināt par mums un to, ka "Lieliska Dāvana" vienmēr var palīdzēt atrast piemērotākās dāvanas mīļajiem. Turklāt ne katru dienu nākas redzēt, ka ziloņi šādi lido apkārt", stāsta Erika Dovydenaite, uzņēmuma direktore Latvijā.

Lidojumus ar gaisa baloniem virs Latvijas piedāvā uzņēmums "Mans Pilots", ar ko "Lieliska Dāvana" sadarbojas, lai īstenotu ieceri par savu gaisa balonu. Gaisa balonu lidojumu eksperts, pilots un uzņēmuma dibinātājs Ģirts Vilks dalās savās sajūtās par zīmīgo notikumu: "Mūsu sadarbība norit jau 10 gadus, un šis jaunais gaisa balons ir ne tikai svarīgs ieguldījums uzņēmumam, bet arī nozarē kā tādā. Nenoliedzami, ka arī klientiem ir svarīgi, ar kādu gaisa balonu tie lido, un nu viņiem to ir iespēja darīt tik skaistā un pamanāma gaisa kuģī. Viņu prieks par šādu pieredzi rada prieku arī man. Uzņēmuma apgrozījums aug ik gadu, jo ik gadu palielinās arī cilvēku interese par šo piedzīvojumu".

Lidojumus ar gaisa baloniem var veikt jau šobrīd atkarībā no laikapstākļiem – mērens vējš, nav nokrišņu un miglas. To iespējams darīt gan vienatnē, gan ar mīļoto cilvēku, gan arī ar draugu grupu no 4 līdz 6 cilvēkiem. No putna lidojuma iespējams apskatīt Siguldu, Cēsis, Kuldīgu, Jelgavu un citas Latvijas pilsētas. To baudīt var gan agrās rīta stundās, gan dažas stundas pirms saulrieta, un lidojumi ilgst stundu.

Dāvanu izplatīšanas uzņēmums "Gera dovana" grupa darbojas Lietuvā, Latvijā un Polijā. Latvijā tas savu darbu sāka 2011.gadā, un šobrīd sadarbojas ar vairāk nekā 400 pakalpojumu sniedzējiem. Kopumā Latvijā uzņēmums piedāvā vairāk nekā 1700 dažādu dāvanu, ar kurām iepriecināt gan ģimeni un draugus, gan kolēģus. Ar plašo dāvanu klāstu iespējams iepazīties "Lieliska Dāvana" veikalos, kuri kopā ir septiņi, un atrodami lielākajos tirdzniecības centros Latvijā. Tāpat "Lieliska Dāvana" stendus iespējams atrast "Rimi", "Stockmann" un "Maxima" veikalos.