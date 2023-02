Lielo Filmu festivāls strauji tuvojas noslēgumam. Filmas, kas tev jāpagūst noskatīties!

Vēl līdz 31. martam nākamās paaudzes televīzijā "Go3" norisinās Lielo filmu festivāls, ko skatītājiem dāvina IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite". Šonedēļ filmu klāstu papildina noslēdzošās 7 filmas, līdz ar to kopumā lietotājiem pieejamas 204 filmas, kuras varēs noskatīties līdz marta beigām. Lai gan kopējais skatījumu skaits būs zināms festivāla noslēgumā, "Go3" dati pārsteidz jau šobrīd - lietotāji filmas skatījušies vairāk nekā 3 miljoni stundas un skaits turpina augt. Apskati filmas, ko vari noskatīties no šodienas!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Šonedēļ filmu klāstu papildina režisora Baza Lurmena vēsturiski romantiskā drāma "The Great Gatsby", kas veidota pēc Frānsisa Skota Ficdžeralda 1925. gada tāda paša nosaukuma romāna. Filma stāsta par miljonāru Džeju Getsbiju un viņa kaimiņu Niku, kas raksta stāstu par tikšanos ar Getsbiju. Filmā galvenās titullomas atveido Leonardo Di Kaprio, Tobijs Magvairs un Kerija Maliganam, un tā ir Baza Lurmena komerciāli veiksmīgākā filma. Turklāt filma saņēmusi Kinoakadēmijas balvas kategorijās: Labākais mākslinieka darbs un Labākie kostīmi.

Piedāvājumu papildina arī filmas asāku izjūtu cienītājiem. Viena no tām ir otrā daļa šausmu filmai "The Conjuring", kas atklāj nākamo no izmeklētāju Eda un Loreinas Vorenas lietu failiem. Filmā izmeklētāji dodas uz Londonu, lai palīdzētu mātei un viņas četriem bērniem atbrīvoties no ļaunā gara, kurš ir iemiesojies ģimenes mājā. Filmas režisors ir Džeims Vans, kurš režisējis arī filmas "Ātrs un bez žēlastības 7", "Astrāls", "Astrāls: 2.nodaļa" un "Zāģis". Patiess spoku stāsts par Enfīldas poltergeistu, kas liks palēkties no bailēm ne vienu reizi vien!

Spriedzes pilnus mirkļus varēs piedzīvot skatoties medicīnas trilleri "Contagion", kas stāsta par nāvējošu vīrusu, kas izplatās nepieredzētā ātrumā. Kamēr ASV slimību kontroles centri cenšas ierobežot vīrusa izplatību, pasaulē valda panika. Filmā piedalās vairāki godalgoti aktieri un Holivudas zvaigznes – Mets Deimons, Gvineta Paltrova, Džūda Lovs un Keita Vinsleta.

Filmu klāstu papildina arī zinātniskās fantastikas, asa sižeta filma "Edge of Tomorrow" par karavīru, kas norīkots pašnāvnieciskā misijā, lai atvairītu citplanētiešu uzbrukumu. Savā pēdējā kaujas dienā cīnītājs nonāk laika cilpā, katru dienu no jauna izdzīvojot vienu un to pašu cīņu. Filmā apvienoti gan zinātniskās fantastikas elementi, gan aizraujoši, negaidīti un smieklīgi mirkļi, kas filmu padara interesantu visā tās garumā. Filmas galveno varoni atveido Toms Krūzs.

No šīs nedēļas var noskatīties arī fantastikas piedzīvojumu filmu "Jack the Giant Slayer", kas balstīta uz britu pasaku stāstiem "Džeks – milzu slepkava" un "Džeks un pupas kāts". Filmas pamatā ir stāsts par jauno lauksaimnieku Džeku, kurš cīnās par karaļvalsti un princeses Izabellas mīlestību, atvairot milžu uzbrukumus.

Aizraujošiem un mežonīgiem Tarzāna piedzīvojumiem var sekot filmā "The Legend of Tarzan", kas balstīta uz tāda paša nosaukuma literāro tēlu. Drīz pēc tam, kad Tarzāns ir iedzīvojies Londonā, viņam lūdz atgriezties viņa bijušajās mājās džungļos, kur Tarzānam jāizpēta, kas notiek kalnrūpniecības nometnē.

Kā noslēdzošā filmu festivālā ir komēdijdrāma "The Intern" par 70 gadus veco Benu Vitekeru, kuru atveido Roberts De Niro, un viņa mēģinājumiem uzsākt darbu pensijas vecumā. Filmas galvenais motīvs ir iedrošināt jaunām lietām un darīt to, kas patīk.

Kopumā lielo filmu festivāla piedāvājams ir ļoti plašs, apvienojot dažādu žanru filmas, tostarp asa sižeta, zinātniskās fantastikas, šausmu filmas, drāmas, komēdijas, animāciju u.c., taču skatītāko filmu desmitnieku galvenokārt veido tieši animācijas filmas, ko visbiežāk skatās ģimenes ar bērniem.

TOP 10 skatītāko filmu sarakstā nepārspēta paliek Ziemassvētku animācijas filma "The Grinch", iemīļotā animācijas komēdija "The Boss Baby: Family Business", kā arī "Ātrs un bez žēlastības" sāgas 9. daļa, un ģimenes animācijas filmas "Sing", "Sing2", "Bēbis boss" un "Nejaukais es3". Topā iekļuvušas arī spokainās animācijas filmas "The Addams Family" un "The Addams Family 2", kā arī ģimenes komēdija "Krāpnieces".

Tāpat kā "Go3", arī Filmu festivāla saturu var skatīties mobilajā ierīcē, datorā, planšetē vai TV.