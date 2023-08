Lietuvieši izgudrojuši alternatīvu plānajiem plastmasas maisiņiem

Pēdējos gados Eiropas Savienība arvien aktīvāk cīnās pret piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem. Sākot ar 2021. gada 3. jūliju uz ES aizliegts piegādāt dažādus plastmasas izstrādājumus, piemēram, vienreizlietojamus šķīvjus, galda piederumus, salmiņus. ES valstu vidū arvien biežāk tiek aktualizēts jautājums par vienreizlietojamo plastmasas maisiņu izmantošanas ierobežošanu. Dažās valstīs jau ir veikti pasākumi, lai samazinātu šādu maisiņu pieejamību: vienas no tām ieviesa dabas resursu nodokļa likmi plastmasas maisiņiem, citas cenšas izņemt tos no apgrozījuma. Piemēram, Lietuva no šī gada 1. jūlija par viegliem polietilēna maisiņiem veikalos iekasē naudu.

Lielākais videi draudzīga neausta materiāla un papīra maisiņu ražotājs Baltijas valstīs "Bagfactory" radīja alternatīvu plānajiem plastmasas maisiņiem. Šā gada jūnijā uzņēmums tirgū ieviesa daudzkārt lietojamos neausta auduma maisiņus, kuros izmantotas pārstrādātas šķiedras izejvielas, ar izgrieztu rokturi. "Bagfactory" izveidotajos maisiņos pircēji var ne tikai salikt tirdzniecības centrā iegādātos augļus un dārzeņus, bet arī tajos uzglabāt savas mājas lietas, apavus u.c. Šādi maisiņi ir droši saskarei ar pārtiku un tos var pat mazgāt zemā temperatūrā, kā arī pārstrādāt.

"Priecājamies, ka mazumtirdzniecības tīkli un to klienti jau ir pozitīvi novērtējuši mūsu maisiņus. "Bagfactory" maisiņi tiek ražoti automātiski, lielos daudzumos. Rezultātā maisiņi klientiem izmaksā ievērojami lētāk nekā iepriekš tirgū bijušie atkārtoti lietojamie maisiņi, kas pārsvarā tiek izgatavoti ar rokām," norāda "Bagfactory" vadītājs Gvidas Krolis.

Pēc "Bagfactory" pārstāvju domām, maisiņi rada cilvēkam lielāku pievienoto vērtību nekā vienreizēja izmantošana, kā tas ir bijis līdz šim. Ja maisiņus var daudzkārt izmantot, nopirkt lēti, tad cilvēks vēlas to iegādāties pats. G.Krolis apgalvo, ka šādu maisiņu priekšrocība ir tā, ka tas ir labākais arguments, lai mudinātu cilvēkus neizmantot vienreizlietojamos iepirkuma maisiņus.

Ilgtspējīgi, daudzkārt lietojamie maisiņi arī modes industrijā

Jau vasaras beigās "Bagfactory" prezentēs atjaunotus vieglos daudzkārt lietojamos neaustus auduma maisiņus, kas ir izgatavoti no neapstrādātām šķiedrām. Izgriezta roktura vietā tiks ievietota aukliņa. Tā ir patentēta tehnoloģija, kas ļauj ražot maisiņus pilnībā automatizētā veidā – par zemām izmaksām, lielos daudzumos. Savelkamie maisiņi ar aukliņu nodrošinās hermētiskumu, tie būs paredzēti ne tikai pārtikas, bet arī modes industrijai – apavu, juvelierizstrādājumu ražotājiem. Maisiņi tiks izgatavoti no mīksta neausta materiāla, kas pasargās priekšmetus no sīkiem skrāpējumiem vai satura izbiršanas.

"Bagfactory" dibināta 2015. gadā Lietuvā. Uzņēmums ražo videi draudzīgus iepirkumu maisiņus tādiem zīmoliem kā "Lidl", "Aldi", "Euronics", "Coca Cola", "Shell". Uzņēmuma klientu vidū ir arī lielākās tirdzniecības ķēdes Vācijā, Islandē, Maltā, Skandināvijā, kurām tiek piegādāta minētās ražotnes produkcija.