Lietuvieši plāno rīkot restorānu tirgus revolūciju arī Latvijā

Pavasarī Latvijas restorānu tirgu gaida liels pārsteigums: Rīgā tirdzniecības centrā "Akropole" durvis vērs pirmais lietuviešu tīkla "Grill London" restorāns. Izanalizējuši kaimiņvalsts tirgu, par saviem panākumiem lietuvieši nešaubās: ja ņem vērā kritērijus – augstas kvalitātes ēdiens un zema cena, šobrīd konkurentu viņiem nav. Interesanti, ka šis ir Lietuvā vienīgais restorāns, pie kura visas dienas garumā ir redzama gaidītāju rinda.

Restorānu tīkla vadītāji pirmo restorānu Lietuvā atvēra pirms pieciem gadiem, bet šobrīd tādu ir jau divpadsmit dažādās pilsētās, turklāt viņi ir gatavi izmēģināt spēkus arī kaimiņvalstu tirgos. Kāds tad ir šo panākumu noslēpums? Ko „Grill London" restorānā varēs sagaidīt latvieši? Par to saruna ar vienu no restorānu tīkla vadītājiem Andri Bakānu (Andrius Bakanas).

Kā radās „Grill London" ideja? Kāpēc izvēlējāties grilētus ēdienus un kāpēc nosaukumā ir Londona?

„Grill London" nav mūsu pirmais ar ēdināšanu saistītais projekts. Šajā tirgū mēs darbojamies ne jau pirmo gadu, tāpēc samērā labi pārzinām situāciju, esam izpratuši klientu vēlmes un redzējām, ka šajā jomā ir brīva niša. Tā arī dzima ideja radīt tādu vietu, kur visi ēdieni tiktu gatavoti uz oglēm, dzīvas uguns.

Otrkārt, vēlējāmies izveidot vietu ar patīkamu un omulīgu atmosfēru, vietu, kur paši vēlētos ēst katru dienu. Tādēļ radās ideja sniegt klientiem iespēju komplektēt ēdienu pašiem no esošās ēdienkartes. Jo mēs visi esam tik dažādi un mums garšo dažādas lietas. Kad atvērām restorānu, redzējām, ka šī ideja cilvēkiem patīk. Tādējādi mums izdevās izveidot restorānu, uz kuru var nākt katru dienu un kurā ir iespēja baudīt dažādus ēdienus, jo izvēle ir patiešām liela.

Bet Londona mūsu nosaukumā ir tāpēc, ka pirmajam restorānam nomāto telpu eksterjers atgādināja veclaiku Londonas autobusu pieturas. Ārpusē karājās liels pulkstenis, pagalmā stāvēja divstāvīgi autobusi. Lūk, tā arī radās nosaukums – „Grill London". Vēlāk, atverot nākamos restorānus, interjerā centāmies šo ideju saglabāt, tāpēc visur ir īstas detaļas, kas atsauc atmiņā Londonu.

Kuri bija pirmie lielākie izaicinājumi? Vai tagad to ir mazāk?

Neteiktu, ka šobrīd izaicinājumu ir mazāk, jo augot, izaicinājumu paliek tikai vairāk. Lielākais no tiem šobrīd ir kvalitātes jautājums: kā saglabāt kvalitāti tādā līmenī, kādā tā bija viena restorāna laikā.

Bet vispār izaicinājumu ir ļoti daudz, jo visi esam maksimālisti un pievēršam lielu uzmanību pat vissīkākajām detaļām: no restorāna koncepcijas līdz tam, kā ēdiens izskatās uz šķīvja.

Tā kā mūsu attīstības periods nav garš, samērā īsā laikā vajadzēja pārorientēties no – esam mazi, un mums ir tikai viens restorāns uz – pēkšņi esam restorānu tīkls. Mūsu ienākšana jaunā tirgū ir vēl viens liels izaicinājums, bet vienlaikus arī jauni mērķi, tāpēc esam entuziasma pilni un ļoti gaidām startu Latvijā.

Mūsu kultūras varbūt atšķiras tikai nedaudz, taču, ja skatās kaut vai Lietuvā, – pat Kauņa un Viļņa atšķiras. Lietuva un Latvija, protams, atšķirsies vēl vairāk. Tāpēc uztraukums ir, taču vienlaikus pieliekam daudz pūļu, lai mūsu starts Latvijā būtu īpaši labs.

Vai ēdienkarte Latvijā atšķirsies no tās, kas ir restorānos Lietuvā?

Ēdienkarte Latvijā no ēdienkartes Lietuvā neatšķirsies, tā būs pilnīgi tāda pati. Viļņā daudz mūsu klientu ir ārvalstnieki, no kuriem esam saņēmuši ļoti daudz pozitīvu atsauksmju. Tāpēc esam pārliecināti, ka mūsu piedāvātā ēdienkarte ir piemērota arī ārvalstu tirgiem.

Uzskatām, ka tā ir piemērota pietiekami plašai auditorijai: iespēja komplektēt ēdienu pēc savām vēlmēm būs gan tiem, kuri vēlas paēst veselīgāk, gan tiem, kuri vēlas paēst sātīgāk. Ceram, ka latviešiem tas ies pie sirds, un ikviens apmeklētājs varēs izveidot tādu ēdienu, lai tas viņam garšotu.

Vai visās lietās ņemat vērā prātu un loģiku, vai nākas paļauties arī uz sesto prātu – nojautu? Jo veiksme ir nepastāvīga.

Šajā jomā strādājam jau 9 gadus, mums ir bagāta pieredze, turklāt „Grill London" nav vienīgais mūsu projekts. Tāpēc visbiežāk ņemam vērā tieši uzkrāto pieredzi. Šajā laikā esam pieļāvuši kļūdas, no kurām esam mācījušies, esam mācījušies arī no citu kļūdām, jo aktīvi vērojam un analizējam visu, kas notiek tirgū. Taču mēs visi esam tikai cilvēki, un šajā procesā netrūkst arī emociju. Intuīciju, domāju, arī nosaka pieredze, dažreiz vienkārši zini, kāda būs cilvēku reakcija uz konkrētām lietām, kurus ēdienus cilvēki principiāli izvēlas vai vēlas nogaršot.

Divpadsmit restorāni piecu gadu laikā – izklausās gandrīz neticami. Vai tiešām viss ir gājis tik gludi?

Mūsu attīstība, skatoties tikai uz skaitļiem, izskatās iespaidīgi, taču no otras puses, viss, ko mēs darījām, bija ļoti rūpīgi izsvērts, apdomāts, ļoti labi izpētīts un visam bijām labi sagatavojušies. Kolektīvs ir īpaši nozīmīgs jautājums, jo bez labas komandas šādi rezultāti nav iespējami. Tāpēc viss ir noticis pietiekami likumsakarīgi.

Pareizi būtu teikt: cik daudz ieguldi, tik arī saņem pretī, jo rezultāts vienmēr ir atkarīgs no ieguldītā darba. Mūsu akcionāri līdz šim brīdim aktīvi piedalās visā darbībā, sīki pārzina klientus atsauksmes. Domāju, tas arī dod savu artavu.

Kādi ir jūsu darba principi? Ar ko tie atšķiras no citiem restorāniem?

Ļoti atšķiras izpratne par to, kas ir kvalitatīvs ēdiens. Mēs uz šo lietu skatāmies ļoti sīkumaini un novirzes no tā, kas ir kvalitatīvs ēdiens, principā nepieļaujam. Mums ir ļoti svarīgs gan ēdiena izskats, gan garša.

Kad pie mums atnāk cilvēki no citiem ēdināšanas uzņēmumiem, mēdz būt, ka vienkārši neizdodas sastrādāties, jo ļoti atšķirīgi izprotam, interpretējam un skatāmies uz to, kas ir kvalitatīvs ēdiens. Tāpēc secinām, ka mēs strādājam nedaudz citādi.

Taču nav daudz restorānu, pie kuriem stāvētu rindas. Es domāju, ka tas arī pasaka un parāda, ka mēs esam citādi.

Kā jūs kontrolējat procesu?

Mums ir sava kvalitātes kontroles sistēma, kuru pastāvīgi pilnveidojam, mēģinām domāt novatoriski. Turklāt arī paši šeit ēdam katru dienu, un tas ir vēl viens kontroles līdzeklis.

Kāda ir jūsu veiksmes recepte? Varbūt te būtu vietā teikt „īstajā vietā un īstajā laikā"?

Galvenā veiksmes recepte ir darbs un, protams, komanda, ar kuru strādā. Pie mums strādā motivēti, jauni, entuziastiski un neatlaidīgi cilvēki. Mūsu darbs ir mūsu hobijs, reizēm pats vairs nesaproti – atpūties, vai tomēr strādā, ja, ceļojot pa citām valstīm, centies apbraukāt dažādas vietas, nogaršot, novērtēt, smelties idejas.

No citiem atšķiramies arī ar to, ka nekad nepērkam kompetences no malas, bet sniedzam iespēju jau esošajiem darbiniekiem kāpt pa karjeras kāpnēm. Cilvēki uzņēmumā labāk saprot mūsu prasības un skatījumu uz kvalitāti, kas pēc būtības mums ir pati svarīgākā lieta.

Ar ko jūsu restorāns atšķiras no citiem? Kāpēc tajos vienmēr ir cilvēku rindas?

Domāju, ka galvenā lieta ir ēdiena kvalitāte un saprātīga cena. Tikai pēc tam nāk pārējais. Piemēram, jauka atmosfēra, elastīgas ēdienkartes princips, kad cilvēks pats var komplektēt ēdienus. Cilvēki patiešām nav dumji un to saprot. Ja kvalitātes un cenas attiecība ir neatbilstoša, arī rezultāts ir cits. Mūsu restorānos cilvēki saņem kvalitatīvu un garšīgu ēdienu par ļoti saprātīgu cenu, tāpēc arī ir tās rindas.

Kādas būs cenas jūsu restorānā Latvijā?

Cenas tiešām būs konkurētspējīgas, turklāt vēlamies akcentēt, ka „Grill London" ir vieta, kur cilvēks var nākt paēst katru dienu, jo cenas šeit ir patiešām draudzīgas un pieņemamas. Mēs neesam smalks restorāns, šeit var ēst katru dienu, izvēloties aizvien citus ēdienus, jo izvēle ir liela.

Mēs ticam, ka šajā nozarē vislabākā reklāma ir ēdiens un tā kvalitāte. Tāpēc, lai arī mēs nekādu ārējo reklāmu neveidojam, pie mūsu restorāniem stāv rindas. Latvijā mūsu stratēģija būs tāda pati – mēs pastāstīsim par sevi sākumā, bet pēc tam cilvēki paši izlems, vai viņiem tas patīk, vai nē.

Kad „Grill London" vērs savas durvis apmeklētājiem?

Tas notiks pavisam drīz, jau 2019.gada pavasarī jaunajā tirdzniecības centrā Akropole visi Latvijas gardēži un pilsētas viesi tiks gaidīti nobaudīt lielisko „Grill London" virtuvi.