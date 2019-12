Limp Bizkit sastāvā koncertēs Rīgā dzimušais DJ Lethal

28.februārī "Arēnā Rīga" viesosies pasaulslavenā amerikāņu repmetāla grupa Limp Bizkit. Izslavētie skatuves huligāni satricinās Rīgu ar iespaidīgu šovu un sev vien raksturīgo neapturamo enerģiju. Kā zināms, viens no grupas dalībniekiem ir arī Rīgā dzimušais DJ Lethal, kas 18.decembrī svin dzimšanas dienu.

No Rīgas līdz Losandželosai, no House of Pain līdz Limp Bizkit!

DJ Lethal, īstajā vārdā Leors Dimants, uz ASV pārcēlies agrā bērnībā kopā ar vecākiem. Vairākus gadus pavadījuši Ņujorkā un Ņūdžersijā, astoņdesmito gadu beigās Dimantu ģimene pārcēlās uz Losandželosu, kur Leors aizrāvās ar hiphopa kultūru, grafiti, breiku un bītboksu, kā arī apguva dīdžeja prasmes. Šeit viņš iepazinās ar reperi Everlast, kurš Dimanta talanta iespaidots, piedāvāja viņam doties līdzi Eiropas turnejā kā grupas dīdžejam kopā ar Ice T un Rhyme Syndicate. 16 gadus vecais Leors Dimants piekrita, pameta skolu, un aizsākās viņa mūziķa karjera.

1990.gadā Everlast izdeva albumu "Forever Everlasting" ar Leora Dimanta – nu jau DJ Lethal – piedalīšanos. Albums nesasniedza cerēto popularitāti, un Everlast kopā ar DJ Lethal un Danny Boy izveidoja grupu House of Pain. Jau pirmais grupas albums ieguva platīna statusu. Tajā iekļauta arī viena no populārākajām House of Pain dziesmām "Jump Around".

House of Pain atvadu turnejas laikā kā iesildītāji uzstājās nesen izveidotā grupa Limp Bizkit. DJ Lethal ar jauno grupu atrada kopīgu valodu, un drīz kļuva par pilntiesīgu tās dalībnieku, bet grupa par vienu no populārākajām šī žanra grupām pasaulē. 2012.gadā DJ Lethal grupu pameta, taču pagājušajā gadā grupā atgriezās, savā īpašajā muzicēšanas stilā nodrošinot tai tik raksturīgo skanējumu.

Bez jau minētajām grupām DJ Lethal sadarbojies arī ar tādiem mūzikas grandiem kā Sugar Ray, Sepultura, Soulfly, Run DMC, Rob Zombie, Biohazard, Evanescence un daudziem citiem.

Limp Bizkit koncertu Rīgā DJ Lethal gaida ar nepacietību, jo priecāsies ne tikai redzēt dzimto pilsētu un tuvos cilvēkus, bet arī uzstāties karstākajiem grupas faniem Latvijā.

Krietnu laiku virmo baumas par jaunu Limp Bizkit albumu, kas ļauj cerēt, ka Rīgā dzirdēsim jaunu muzikālo materiālu. Tomēr jebkurā gadījumā faniem par prieku grupa izpildīs savus lielākos hitus – "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin'", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" un citus. Tas ir jāredz un jāpiedzīvo!