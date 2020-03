Mācības no mājām: svarīgākais attālinātajā izglītības procesā

Laikā, kad mācības un darbs lielākoties notiek no mājām, virtuālā pasaule ir kļuvusi par galveno dzīves norises vietu. Šajā laikā, kad liela daļa darbinieku un visi skolēni savus pienākumus veic attālināti, tehnoloģijas ikdienā ieņem īpašu nozīmi.

Lai gan darbs no mājām nav jaunievedums, izglītības procesā šis ir evolucionārs laiks. Viedierīces ir tās, ar kuru palīdzību mācību process ir iespējams: ir jāmācas veidot kvalitatīvas videonodarbības, sagatavot uzdevumus un sekot līdzi skolēnu mācību procesam. Šajā laikā pats svarīgākais ir atrast pareizos instrumentus gan tiem kas mācās, gan tiem, kas māca.

Izvēloties piemērotus tālmācības līdzekļus, ir jāņem vērā četri galvenie faktori:

1. Augstas kvalitātes video straumēšana

Video kvalitāte virtuālajās nodarbībās ir vienlīdz svarīga gan skolotājiem, gan skolēniem.

Neatkarīgi no tā, kādas videokonferenču lietotnes tiek izmantotas – "Zoom", "Moodle" vai citas –, vissvarīgākā ir kamera, kas pārraida un ieraksta attēlu. Tās izšķirtspēja ir atkarīga no aprīkojuma, kas tiek lietots. Viena no labākajām kamerām ir "iPad" viedierīcei.

Ar tās palīdzību iespējams ērti piedalīties skolotāju videolekcijās un piekļūt dažādām tālmācības platformām, kā arī izmantot visu veidu lietotnes, lai veicinātu mācību procesu.

Ar "iPad" ekrāna ierakstīšanas funkciju skolēni ērti var mācību stundu vai uzdevumu skatīties atkārtoti. Tas ļoti atvieglo izziņas materiālu apguvi un vizuālo mājas darbu sagatavošanu.

Planšetdators ir īpaši piemērots bērniem sava ērtā izmēra dēļ.

2. Iespēja pārraudzīt mājmācības procesu

Vēl viens svarīgs mācību procesa efektivitātes faktors ir ierīces pārvaldība. Personiskai lietošanai paredzētā ierīce parasti tiek pielāgota īpašnieka vēlmēm, veidojot savienojumu ar "mākoni", izveidojot individuālu kontu un instalējot vēlamās lietotnes.

Tiešsaistes izglītības procesā šis ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Ir svarīgi būt pārliecinātiem, ka skolēni patiešām mācās un arī brīvajā laikā ierīci izmanto izglītojošiem mērķiem. Šī iemesla dēļ "iPad" ir izstrādājis "Apple School Manager" rīku, ar kura palīdzību iespējams personalizēt planšetdatoru tieši mācību vajadzībām, kura laikā ierīce ir pielāgota nevis personiskajām, bet noteiktas klases vajadzībām.

Bezmaksas rīks "Apple School Manager" atvieglo tālmācības procesu, ļaujot ierīcē lejuplādēt tikai tās mācību lietotnes, kas ir nepieciešamas visai klasei un ir saskaņotas ar skolotāju. Nav arī nepieciešams izveidot personīgo "Apple ID" vai kā citādi sasaistīt kontu ar skolēniem. Tas ne tikai aizsargā personas datus, bet arī nodrošina, ka skolēni izmanto tikai jau ierīcē uzinstalētās lietotnes.

Ar šī rīka palīdzību skolotāji var izveidot kontu un pārvaldīt tajā pieejamo saturu skolēniem: lejuplādēt vai dzēst lietotnes, mainīt iestatījumus un noteikt laika ierobežojumus un termiņus. To var darīt gan pats skolotājs, gan skolas IT speciālists.

3. Drošība un ekrāna lietošanas laika ierobežojumi

Plānojot bērna izglītojošās aktivitātes un atpūtas laiku, īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību drošībai. Šī iemesla dēļ "iPad" planšetdatoram ir pieejams plašs iekšējo rīku klāsts, kas palīdz veidot bērniem drošu virtuālo vidi. Piemēram, iespējams ierobežot bērnu piekļuvi neatbilstošām tīmekļa lapām un lietotnēm, tādējādi pasargājot no nepiemērota satura; ieviest ierīces laika lietošanas kontroli vai bērnam padarīt pieejamu tikai noteiktu lietotni.

4. Radoši mājas darbi un izglītojoša izklaide

Viedierīces skolēniem piedāvā plašu aktivitāšu klāstu – loģiku veicinošas un izglītojošas spēles, tiešsaistes testus dažādās disciplīnās, kā arī lielisku vidi radošajai realizācijai.

Ar "iPad" palīdzību iespējams attīstīt iztēli un radošās idejas, piemēram, filmējot un rediģējot videoklipus ar bezmaksas "iMovie" lietotnēm, lasot e-grāmatas, izmantojot grāmatu plauktu "Books", zīmējot ar "Paper" lietotni vai veidojot prezentācijas ar "Keynote" rīkiem, kā arī radot mūziku ar "Garage Band".

Labākai planšetdatora vadībai, rakstīšanai, teksta iekrāsošanai un zīmēšanai var izmantot ar "iPad" savienojamo "Apple" zīmuli. Vienkāršākai un ērtākai lietošanai iespējam pievienot arī speciāli "iPad" izstrādātu tastatūru un vadībai izmantot datora peli vai skārienpaliktni. Kad "iPad" ir savienots ar papildu ierīcēm, tas kļūst par lielisku alternatīvu klēpjdatoram.

Šajā sarežģītajā laikā, kad visa sociālā dzīve notiek attālināti, "iPad" ir noderīgs ne tikai darba vajadzībām, bet arī brīvā laika pavadīšanas iespējām. Svarīgākais, protams, ir tas, ka planšetdators palīdz nodrošināt kvalitatīvu un vienmērīgu mācību procesu skolēniem un skolotājiem.

Šobrīd iegādājoties jebkuru "iPad" modeli, visu gadu būs iespēja bez maksas izmantot "Apple TV+". Labākos piedāvājumus kvalitatīvam darbam, atpūtai un mājmācībai var atrast "Apple" pilnvaroto partneru tiešsaistes veikalos.