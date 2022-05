Mācies angļu valodu no jebkuras vietas pasaulē!

Tagad angļu valodas apguvei nav šķēršļu – to var mācīties no jebkuras vietas pasaulē! Ja esi atvaļinājumā vai savrupmājā, ņem līdzi datoru un pieslēdzies angļu valodas apmācībām, jo darīt kaut ko produktīvu ir lielisks veids, kā atbrīvoties no emocionālā stresa, kā arī angļu valodas apguve sniegs plašākas iespējas darba tirgū. Liec savam prātam būt produktīvam un nāc mācīties angļu valodas kursus attālināti, izmantojot programmu "Zoom"!

Kāpēc mācīties angļu valodu tiešsaistē?

1. Mācību norise un laiks ir pielāgots tavām vajadzībām

Mācību vielas, it sevišķi jaunas svešvalodas apgūšana vislabāk norit brīdī, kad cilvēkam ir radusies vēlme mācīties un ir vislabākais noskaņojums tam. NH mācību centra tiešsaistes angļu valodas kursi tiek piedāvāti dažādos laikos un dienās, līdz ar to mācīties var tajā brīdī, kad ir iedvesma vai kad ir brīvs brīdis.

2. Ērta mācību vide

Angļu valodas apmācības norit, izmantojot datoru un mikrofonu, līdz ar to vide, kur mācīties, ir atkarīga no tevis paša – vai patīkamāk pie galda mājās, varbūt svaigā gaisā savrupmājas pagalmā, iespējams, ērtāk ir dīvānā vai gultā, ceļojuma laikā. "Online" angļu valodas kursus var mācīties jebkurā vietā – iekārtojies ērti un mācies!

3. Laika ietaupījums

Iepriekš, lai nokļūtu līdz mācību centram, bija jāizmanto sabiedriskais vai personīgais transports, taču šobrīd mācības neklātienē to visu atvieglo, un tiek ietaupīts laiks nokļūšanai līdz mācībām.

4. Augsti novērtētu un profesionālu pasniedzēju atbalsts

Mācību centra pasniedzēji ir profesionāļi ar atbilstošu izglītību un pieredzi, kas nodrošina mācībām piemērotu atmosfēru. NH mācību centra pasniedzēji izmanto inovatīvas mācību metodes, kas salauzīs valodas barjeras un iemācīs tev domāt angliski. Pasniedzēji nodrošina, lai katra pavadītā stunda kursos ikvienam būtu patīkama un vērtīga!

Izmēģini angļu valodas kursus tiešsaistē vienu nedēļu bez maksas! Lēmumu par mācību turpināšanu varēsi pieņemt pēc tam.

Papildus – NH mācību centrs tev piedāvā pārliecināties par savām angļu valodas zināšanām un aizpildīt bezmaksas "online" testu!

Uzzini vairāk zvanot 67847600 vai info@nh.lv!

www.nh.lv