Magnijs – vai tiešām tik nozīmīgs mūsu organismam?

Magnijs ir viena no svarīgākajām minerālvielām cilvēka organismā un ceturtais visbiežāk sastopamais minerāls cilvēka organismā pēc kalcija, nātrija un kālija.

Vai mēs uzņemam par maz magniju?

Magnijs organismā nonāk ar uzturu. Tas uzsūcas tievajās zarnās un ar asinīm tiek transportēts uz visiem organisma audiem. Uzsūkšanās zarnās atkarīga no koncentrācijas (parasti 50 % uzsūcas no uztura). Bet ir dati, ka tikai trešdaļa no magnija, kas uzņemts ar pārtiku, tiešām uzsūcas, jo pilnvērtīgu minerālvielas uzsūkšanos var traucēt daudzi faktori. Kā arī jāatceras, ka līdz ar gadiem magnija uzsūkšanās samazinās pat par 30%. Lielākoties no organisma magnijs tiek izvadīts caur nierēm. Atkarībā no cilvēka vecuma un dzimuma diennaktī ir nepieciešami aptuveni 200–400 mg magnija pieaugušajiem.

Kad magniju nepieciešams uzņemt papildus?

Bieži vien nepietiek ar daudzveidīgu uzturu vien, lai apmierinātu ķermeņa nepieciešamību pēc magnija. Ceptu ēdienu, rafinētu eļļu un cukuru, kofeīna un alkohola lietošana izvada no organisma magniju. Magnija deficīts straujāk rodas arī diabēta slimniekiem. Tiesa, magnija deficīta simptomi attīstās lēni (mēnešos–gados). Nepilnvērtīgs uzturs būs pirmais iemesls jebkura vitamīna vai minerālvielas trūkuma gadījumā, tostarp arī magnija.

Magnijs pastiprināti nepieciešams smēķētājiem, grūtniecēm, sievietēm bērna barošanas ar krūti periodā, bērniem un senioriem. Tā kā magnijam piemīt spēja mazināt stresa negatīvo ietekmi, tas būs ļoti noderīgs arī cilvēkiem, kuri pastāvīgi piedzīvo pastiprināta stresa apstākļus. Aptuveni 30 % no uzņemtā magnija izdalās caur nierēm, un šo procesu var veicināt vairāki medikamenti, piemēram, urīndzenošie līdzekļi un nefrotoksiskie medikamenti, proti, preparāti, kas negatīvi ietekmē nieru darbību. Pastiprinātu magnija izvadi var veicināt arī tādas organisma saslimšanas kā nieru darbības traucējumi un cukura diabēts, tā var notikt ilgstošas caurejas un vemšanas rezultātā, laksatīvu līdzekļu pārmērīgas lietošanas un badošanās dēļ. Pastiprināts magnija trūkums rodas arī intensīvu fizisko aktivitāšu laikā, kad tas tiek izvadīts no organisma kopā ar sviedriem.

Magnijs jālieto atbilstošā devā, jo, lietojot lielāku devu, tā uzsūkšanās samazinās!

Kāpēc magnijs mums ir nepieciešams?

Magnijs piedalās vairāk nekā 300 dažādās ķīmiskās reakcijās organismā, tāpēc grūti noteikt tā galveno funkciju organismā. Dažas no magnija funkcijām:

kopā ar kalciju veido zobu emalju,

nodrošina impulsu pārvadi no nerviem uz muskuļiem,

kontrolē sirds ritmu,

nepieciešams muskuļu kontrakcijām,

piedalās enerģijas ražošanā,

mazina nogurumu un nespēku.

Kurš magnijs ir labāks?

Vai zināji, ka ir vismaz 11 dažādi magnija sāļu veidi? Noteiktos apstākļos var būt nepieciešami dažādi magnija sāļu veidi. Dažādiem veidiem var būt savi plusi un mīnusi, piemēram, cik labi organisms tos uzsūc.

Magnija orotāts ir orotskābes magnija sāls. Tas ir magnija avots un tiek izmantots kā minerālvielu piedeva magnija deficīta ārstēšanai. Orotskābe darbojas kā transportētājs, kas nogādā magniju šūnās. Visbiežāk magnija orotāts tiek saistīts ar sirds veselību un enerģijas ražošanu. Citviet literatūrā minēts, ka šo formu rekomendē sportistiem, jo magnija orotāts uzlabo sirds funkcijas, kā arī palīdz organismam labāk un ātrāk atjaunoties pēc fiziskās slodzes.