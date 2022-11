Mājas kino zāles jauda vienā unikālā produktā: jaunā 'Bang & Olufsen' skaņas josla

Dānijas audio zīmols Bang & Olufsen, kas izstrādāts ar mērķi kļūt par pasaulē jaudīgāko un visaptverošāko skaņas joslu, paziņo par Beosound Theatre: novatorisku un rūpīgi izstrādātu augstākās klases skaņu joslu, kas nodrošina vairāku produktu mājas kinozāles jaudu vienā unikālā produktā.

Bez melnām kastēm vai kabeļu jucekļiem, četri patentēti akustiskie jauninājumi vienā gludajā skaņas joslā apņem klausītāju skaņā no jebkura leņķa. Beosound Theater ir aprīkots ar Bang & Olufsen jauno iestatīšanas tehnoloģiju Roomsense. Novietojot ārējo mikrofonu klausīšanās pozīcijā, Beosound Theater darbosies ar Bang & Olufsen lietotni, lai izmērītu attālumu no klausītāja līdz skaņas joslai. Bet vēl vairāk tas arī piešķirs lomu katram no 12 jaudīgajiem 800W skaļruņiem, pamatojoties uz dažādiem izvietojumiem, veiks skaņas kompensāciju katram skaļrunim, ja tas ir novietots brīvi stāvot, pie sienas vai stūrī, kā arī vispārējo telpas kompensāciju, lai izvairītos no nevēlamas rezonanses. Tāpat Beosound Theater ir Dolby Atmos telpiskā skaņa, kas piepilda telpu un dod priekšstatu, ka skaņa klausītāju apņem no visām pusēm.

"Beosound Theater pilnībā no jauna definē kinematogrāfisko skaņu mājās. Ar tās jaudīgo skaņu, progresīvo tehnoloģiju platformu un modulāro dizainu mēs apvienojam vairāku skaļruņu uzstādījumus vienā skaņas joslā, kas ir vienlaidus savienojama ar jebkuru ekrānu," sacīja Bang & Olufsen izpilddirektors Kristians Teārs.

Beosound Theater interfeisa kronšteins nodrošina iespēju gandrīz jebkuru ekrānu pievienot skaņas joslai. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav jāiegulda līdzekļi jaunā televizorā vai viņi var vienkārši izvēlēties viņuprāt labāko TV risinājumu. Pamatojoties uz modularitātes principiem, klienti var viegli pārveidot skaņas joslu par pilnīgu sienas vai grīdas Bang & Olufsen TV pieredzi, tādējādi tas lieliski iekļaujas un neaizņem vairāk vietas nekā viņu esošais televizors.

"Mēs zinām, ka mūsu klienti vēlas investēt produktos, kas ir ilgtspējīgi, tāpēc Beosound Theater ir modulāri izstrādāts tā, lai tā kalpošanas laiks būtu ilgāks pat par vairākiem televizoriem. Mēs esam radījuši risinājumu, kas ļauj atjaunināt savu produktu, nevis to nomainīt, un produktu, kas laika gaitā var attīstīties kopā ar tā lietotāju," sacīja produktu cirkularitātes nodaļas vadītājs Mads Kogsgaards Hansens.

Klienti var iegādāties Beosound Theater kā skaņu joslu un vēlāk pievienot pāris aizmugurējos skaļruņus, piemēram, Beolab 28 trīsstūrveida iestatījumā, kas nodrošina neticamu telpisku skaņas sniegumu, vienlaikus turpinot galveno mērķi – minimālu produktu, nekārtības un kompromisu skaitu telpā. Viss, kas jādara, ir jāsavieno tos. Šī elastība nozīmē arī to, ka klientus neierobežo viņu sākotnējais pirkuma lēmums, kas savukārt uzņēmumam tas palīdz pagarināt Beosound Theater kalpošanas laiku.

Lai iepazītos vairāk un pasūtītu "Beosound Theatre" sazinieties ar Mobius Luxury vai Xcelsior.

"Bang & Olufsen" ir luksusa audiozīmols, ko 1925. gadā Strūerā, Dānijā, izveidoja Pēters Bangs un Svends Olufsens, kuru aizrautība un redzējums joprojām ir uzņēmuma pamatā. Gandrīz gadsimtu "Bang & Olufsen" paplašina audiotehnoloģiju robežas, un uzņēmums turpina atrasties akustisko inovāciju priekšgalā.

Arī šodien katram "Bang & Olufsen" ražojumam joprojām ir raksturīgs skaistas skaņas, nenovecojoša izskata un nepārspējama meistardarba vienreizīgais apvienojums. Uzņēmuma inovatīvos un progresīvos ražojumus pārdod visā pasaulē "Bang & Olufsen" veikalos un vietnē bang-olufsen.com, kā arī atsevišķi mazumtirgotāji. Uzņēmumā strādā aptuveni 900 darbinieku, un tas darbojas vairāk nekā 70 tirgos. "Bang & Olufsen" akcijas tiek kotētas AS NASDAQ Copenhagen.