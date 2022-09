Mājas pakomāta klients Māris: 'Labāk veltu laiku kam citam, nevis braucu pēc pakas.'

Izņemt pasūtīto paciņu pakomātā vai pasta nodaļā, saņemt to pie mājas sliekšņa no kurjera rokām – vai ir iespējama vēl ērtāka ikdiena? Tagad Latvijā ir pieejams arī Mājas pakomāts, kas ļauj sūtījumus saņemt un nosūtīt vēl ērtāk, gudrāk un izdevīgāk. Pakomāts atradīsies pie tavām mājām, un piegādes notiks bez tavas līdzdalības. Sūtījumi – vēstules, žurnāli, pakas un pārtika – būs vienuviet, tavā personīgajā pakomātā, un tu tos varēsi izņemt, kad vien vēlies. Piesaki Mājas pakomātu un izbaudi nākamā līmeņa ērtības!

Kādus ieguvumus sniedz Mājas pakomāts?

Mājas pakomāts ir izdevīgs risinājums, kas palīdzēs ietaupīt ne tikai laiku, bet arī naudu. Tas izmaksā 9,90 eiro mēnesī un aiztaupa došanos uz tirdzniecības vietām, publiskajiem pakomātiem un pasta nodaļām. Mājas pakomāts ļauj ietaupīt degvielas izmaksas un laiku, kas tiek pavadīts ceļā, meklējot stāvvietu, gaidot rindās pie publiskajiem pakomātiem vai veikalos. Ja ik mēnesi nepieciešams doties pakaļ vismaz trim sūtījumiem vai publiskie pakomāti atrodas patālāk, Mājas pakomāts būs īpaši izdevīgs ieguldījums gan laika, gan naudas ziņā. Kā stāsta Kristaps Vītoliņš, kas jau divus gadu dzīvo Alsungā: "Bieži pasūtu preces internetā, un tuvākais pakomāts ir Kuldīgā, degviela ir dārga. Alsungas viedā ciema "WhatsApp" grupā uzzināju par Mājas pakomātu, kas šķita ļoti sakarīgs risinājums privātmājām. Un kur gan būtu labāka vieta pārbaudīt to darbībā, ja ne viedajā ciemā? Tagad pakas brauc pie manis, nevis es pēc pakām, nav man arī obligāti jābūt mājās."

Ar Mājas pakomātu patiešām nebūs īpaši jāieplāno paciņu saņemšana vai nosūtīšana un kurjera gaidīšana vairāk nebūs daļa no tavas ikdienas, ļaujot laiku veltīt būtiskākām lietām. Visi sūtījumi – gan pārtika, gan paciņas, gan vēstules un žurnāli – nonāks vienuviet, tavā Mājas pakomātā, kur varēsi tos izņemt sev ērtā laikā. Arī nosūtīt paciņu būs īpaši ērti – nebūs jādodas uz pasta nodaļu, publisko pakomātu vai jāgaida kurjers. Varēsi ielikt sūtījumu Mājas pakomātā, un lieta darīta! Viens no pirmajiem pakomāta klientiem Māris Savičs neslēpj prieku par ērtāku ikdienu: "Lieta tiešām teicama. Visi sūtījumi pienāk tieši uz mājām kopā ar paziņojumu telefonā. Izņem, kad pats vēlies. Perfekta ideja!"

Mājas pakomāts ir drošs gan pret laikapstākļiem, gan garnadžiem. Tas ir veidots no izturīga metāla, ir ūdensnecaurlaidīgs, piestiprināms pie zemes un aprīkots ar drošu slēdzenes mehānismu. Katrā pakomāta atvēršanas reizē saņemsi par to paziņojumu lietotnē – ja Mājas pakomātu atvērs kurjers, saņemsi paziņojumu par piegādi, ja to būs atvēris kāds, kuram ir dota piekļuve (to var sniegt līdz 3 papildu ierīcēm, ļaujot sūtījumus izņemt arī citiem ģimenes locekļiem), arī to redzēsi lietotnē. Laikā, kad īpaši jāuzmanās no vīrusiem, kas sastopami gan sabiedriskās vietās, gan uz publisko pakomātu virsmām, Mājas pakomāts palīdzēs aizsargāt arī veselību.

Kā darbojas Mājas pakomāts?

Mājas pakomātā varēsi saņemt visu veidu sūtījumus – vēstules, korespondenci, paciņas, pārtiku un pat gatavo ēdienu. Ne velti viens no pakomāta saimniekiem, Kristaps Vītoliņš, apgalvo: "Dzīvotu mazliet tuvāk pilsētai, noteikti arī no veikala ko pasūtītu, redzēju, ka pakomātā var ierīkot arī aukstuma kasti." Pasūtot preces, pasūtījuma komentāros norādi "Ievietot Mājas pakomātā", un kurjers sūtījumu nogādās tavā Mājas pakomātā. Piegādes sadarbības partneru klāsts ir plašs, tiek slēgti līgumi ar lielākajiem kurjerdienestiem un populārākajiem internetveikaliem Latvijā (Latvijas Pasts, "Expresspasts", "Itella SmartPOST", "Barbora", DHL, UPS, "E-latts" un "IziPizi"). Par piegādi uz Mājas pakomātu būs jāmaksā tikpat, cik par standarta mājas piegādi, bet saņemšana būs krietni ērtāka, nebūs jāsaskaņo piegādes laiks un jāsagaida kurjers. Kad sūtījums būs piegādāts, saņemsi paziņojumu savā mobilajā lietotnē.

Ja vēlies paciņu nosūtīt, Mājas pakomāta lietotnē atver sadaļu "Nosūtīt paku", no kuras nonāksi "Expresspasta" mājaslapā. Sagatavo sūtījumu, komentāros pieraksti "Izņemt no Mājas pakomāta", uzlīmē uz sūtījuma veidlapu vai skaidri uzraksti uz tā sūtījuma numuru un ievieto Mājas pakomātā. Kurjers ieradīsies pēc paciņas, izņems to no Mājas pakomāta un piegādās, kur plānots.

Mājas pakomāta izmērs ir 57 x 35 x 41 cm, un tajā pietiek vietas līdz pat pieciem pārtikas iepirkumu maisiņiem vai arī 44 standarta izmēra kurpju kastēm. Pakomātam nav nepieciešama elektrības padeve, tas darbojas ar litija jonu bateriju, kas jānomaina apmēram reizi divos gados. Lai atvērtu Mājas pakomātu ar lietotnes palīdzību, jābūt tikai "Bluetooth" savienojumam ar tālruni, interneta savienojums nav nepieciešams. Ja vēlies iztikt bez viedtālruņa iesaistes, arī tas ir iespējams, jo katram Mājas pakomātam ir mehāniska slēdzene, lai pakomātu varētu izmantot arī bez mobilās lietotnes palīdzības.

Mājas pakomāta pasūtīšana un uzstādīšana

Mājas pakomātu ir iespējams pieteikt mobilajā lietotnē "App Store" vai "Google Play", pakalpojuma izmaksas ir 9,90 eiro mēnesī, ja līgumu slēdz uz vienu gadu, vai 600 eiro, saņemot Mājas pakomātu savā īpašumā pilnībā. Ja tiek slēgts līgums, Mājas pakomāts ir pakalpojums, kuru klients īrē uz noteiktu laiku – ja īres līgums tiek lauzts vai netiek atjaunots, Mājas pakomāts ir jāatgriež.

Lai uzstādītu Mājas pakomātu, nav nepieciešama papildu saskaņošana, ja vien to īpaši neparedz dzīvesvietas atrašanās vietas īpatnības. Pašlaik Mājas pakomātus iespējams uzstādīt tikai pie privātmājām un rindu mājām. Neuzkrītošā dizaina pakomāta atrašanās vietu pie mājas varēsi brīvi izvēlēties, bet jāņem vērā, ka tam ir jābūt novietotam vietā, kur kurjers vai pastnieks to viegli varēs pamanīt un ērti, droši tam piekļūt, lai ievietotu sūtījumu, līdzīgi kā ar pastkastīti. Mājas pakomāta komplektā ir iekļauta arī lietošanas pamācība ar uzskatāmām norādēm par to, kā veikt tā uzstādīšanu. Kā min pakomāta saimnieks Kristaps Vītoliņš: "Visvairāk mani pārsteidza, cik viegli to ir gan uzstādīt, gan sākt lietot."

Lejupielādē lietotni, piesaki un lieto Mājas pakomātu – tuvāku, ērtāku un gudrāku sūtījumu saņemšanas un nosūtīšanas veidu! Vairāk informācijas atradīsi Mājas pakomāta mājaslapā.