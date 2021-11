Mājsaimnieces sapnis: veļas mazgāšana un žāvēšana vienā mašīnā

Vēl pirms dažiem gadu desmitiem, kad padomju mājsaimnieces iepazina pusautomātiskās veļas mazgājamās mašīnas, tās uzlūkoja gluži kā brīnumu, kam nebija žēl veltīt ne savu laiku, nedz spēkus. Nācās gan pieliet, gan izliet ūdeni, griezt veļu ar rokām ar speciālo veltnīšu palīdzību, tomēr tas bija liels progress, jo iepriekš apģērbu un citu veļu mazgāja ar rokām uz parasta rievota dēļa. Tiesa, vēl daudzu gadu garumā arī pēc pirmo mazgājamo mašīnu radīšanas, bija vajadzīga pastāvīga un aktīva cilvēka līdzdalība visā garajā un darbietilpīgajā veļas mazgāšanas procesā.

Beidzot ir kļuvis iespējams tas, par ko vēl nesenā pagātnē mājsaimnieces nevarēja pat iedomāties. Visu veļas kopšanas ciklu – no netīras līdz tīrai un sausai veļai – tagad spēj paveikt viena vienīga ierīce, pat neprasot pastāvīgu cilvēka klātbūtni. Šādu iespēju sniedz "Beko" veļas mazgājamās mašīnas ar žāvēšanas funkciju. Ārēji tās ir kā parastas veļas mašīnas, un tām nevajag vairāk vietas. Taču vienlaikus šīs mašīnas ir aprīkotas tā, lai uzreiz pēc mazgāšanas veļu pilnīgi izžāvētu. Tādēļ nav nekāds brīnums, ka ir cilvēki, kuriem tās kļuvušas par patiesu sapņu piepildījumu. Jo īpaši tad, ja vietas mājās nav daudz, kā arī nav īpaši lielas vēlmes ikdienas darba dunā veselu dienu vai pat divas veltīt tikai un vienīgi veļas mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai.

"Veļas diena" bija notikums

Šodien veļas mašīnas tiek noslogotas visai bieži. Kāds tās ieslēdz tikai brīvdienās, bet daudzi izmanto teju vai katru dienu. Veļas mazgāšanas biežumu nosaka gan tas, cik liela ir ģimene, gan bērnu vecums, gan dzīvesveida atšķirības.

Pirms pāris simtiem gadu veļas mazgāšana bija vesels notikums ģimenes dzīvē, jo mūsu senčiem bija izvēle – staigāt netīrās drēbēs vai veltīt vienu veselu dienu to mazgāšanai (tautā un literatūrā radās pat tāds jēdziens kā "lielā veļas diena"). Tas nemainījās ļoti ilgi. Vēl 20. gadsimta vidū daudzas padomju namamātes veļas mazgāšanai ar rokām izmantoja rievotu dēli. Tikai dažās mājsaimniecībās parādījās pirmās pusautomātiskās veļas mašīnas, taču arī tādas iegūt nebija viegli, jo vajadzēja pazīšanos un sakarus. Tolaik nevarēja tā vienkārši aiziet uz veikalu un nopirkt šo jauno tehnoloģisko brīnumu. Vēl ilgu laiku veļas mašīnas bija un palika deficīta prece.

Neraugoties uz faktu, ka pusautomātiskās veļas mašīnas mazgāja tikai ar saimnieka palīdzību, kā arīdzan veļas izgriešana un žāvēšana pamatā gūlās uz "stiprajiem" sieviešu pleciem, tomēr daudzi tās vēlējās un arīdzan pamanījās iegūt savā īpašumā. Daži gan pirka tikai centrifūgu, lai atvieglotu savām mājsaimniecēm veļas izgriešanas un izspiešanas procesu, kas viņām šķita visgrūtākais. Taču arī pēc centrifūgas veļa tomēr bija jāizkar un jāžāvē.

Protams, mūsdienās šīs mašīnas ir būtiski mainījušās uz labo pusi. Tomēr, pat ja mājās ir vismodernākā veļas mazgājamā mašīna, vienalga brīdī, kad iekārta beigusi savu darbu, no tās ir jāizvelk izmazgātā veļa un tad – vai nu jāizžauj, vai jāpārliek speciālā veļas žāvētājā.



Mazgā un velc!

Tagad ir risinājums, kas ļauj izvairīties no paša laikietilpīgā posma, proti – žāvēšanas. Ražotāja "Beko" kombinētās veļas mašīnas ar žāvēšanas funkciju ļauj uzsākt veļas žāvēšanu uzreiz pēc mazgāšanas, veļu neizņemot un nekur nepārliekot. Var, piemēram, no rīta piepildīt veļas mašīnu, iestatot vajadzīgo programmu un dodieties uz darbu. Kombinētā veļas mašīna visam mazgāšanas un žāvēšanas procesam patērēs ne vairāk par septiņām stundām – pat tad, ja tā būs maksimāli pilna ar veļu un uzstādītu ilgāko mazgāšanas/žāvēšanas programmu. Izkarot veļu svaigā gaisā, pat pēc tās pilnīgas izgriešanas veļas mašīnā ar 1400 apgriezieniem minūtē, diezin vai tā pagūs pilnībā izžūt tik īsā laika posmā. Savukārt, izmantojot "Beko" kombinēto veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju, atgriežoties no darba, jūs mājās gaidīs jau tīras un sausas drēbes. Tās uzreiz varēsit droši vilkt mugurā vai vienkārši ielikt skapī.

Arī tiem, kas raizējas par laika patēriņu, ir cits risinājums. Šiem produkcijas lietotājiem ražotājs "Beko" radījis speciālu programmu ar daiļskanīgu nosaukumu – "Wash&Wear", kas burtiskā tulkojumā nozīmē "Mazgā un velc!". Izmantojot to, iespējams izmazgāt un pilnīgi izžāvēt vienu kilogramu veļas nieka 60 minūtēs!

Jāpiebilst, ka izstrādāta arī lejuplādējama aplikācija "HomeWhiz", kas paredzēta tam, lai ikviens lietotājs savas prombūtnes laikā varētu attālināti pieskatīt mazgāšanas procesu viedtālrunī! Turklāt ar šīs aplikācijas palīdzību var ne vien sekot līdzi veļas mazgāšanai, bet distancēti ieslēgt vai izslēgt veļas mašīnu, kā arī pilnībā apturēt mazgāšanas procesu, ja rodas tāda vajadzība.

Var mazgāt arī naktī!

Tiesa, var rīkoties arī gluži pretēji – vakarā salikt drēbes veļas mašīnā un doties gulēt, bet no rīta izņemt un vilkt mugurā jau pilnīgi sausu un iziešanai gatavu apģērbu. Tas ir ļoti parocīgi, ja pēkšņi radusies vajadzība izmazgāt un izžāvēt nākamajā dienā vajadzīgo darba apģērbu vai skolas formu.

Un neuztraucieties par troksni naktī! "Beko" kombinētā veļas mašīna netraucē pat vistrauslāko miegu. Šo ierīci darbina jaunais "ProSmart" motors, kurš gādā ne vien par trokšņu līmeņa samazināšanu, bet arī taupa elektroenerģiju. Turklāt, ja piereģistrē "Beko" veļas mašīnas pirkumu oficiālajā mājaslapā, tās motoram ir 10 gadu garantija!

Tādējādi "Beko" veļas mašīna ar žāvētāju dāvā vairāk laika citām nodarbēm, vairāk plašuma mājās un ļauj lietot tīru un sausu veļu ikreiz, kad tā ir vajadzīga. Ne tikai tāpēc, ka visas funkcijas veic viena ierīce – arī saliekamais žāvētājs, uz kura parasti žāvējat izmazgāto veļu, tagad kļūs pilnīgi lieks.

Visi etapi vienkopus

Pilnvērtīga mazgāšana un žāvēšana vienā ierīcē, apvienojot labākās Beko tehnoloģijas un dizainu. Gan "SteamCure" – veļas apstrāde ar tvaiku, labākai un vienlaikus saudzīgākai traipu iztīrīšanai. Gan sildelements "Hi-Tech" – drošs pret apkaļķošanos un rūsu. Un, protams, plaša mazgāšanas un žāvēšanas programmu izvēle, kas piemērota dažādiem audumu tipiem un jebkuras mājsaimniecības vajadzībām.

Atliek vien izsvērt, kādas ir jūsu ģimenes locekļu vēlmes, vajadzības un ieradumi. Tiesa, ir jāievēro, ka kombinētajā veļas mašīnā maksimālā mazgāšanas ietilpība ir lielāka par to veļas daudzumu, kuru būs iespējams kvalitatīvi izžāvēt. Žāvēšanai ir vajadzīga telpa karstajam gaisam, lai tas varētu brīvi cirkulēt veļas mašīnas cilindrā. Piemēram, ja ierīces maksimālā mazgāšanas ietilpība ir 8kg, tad žāvēšanas – 5kg. Ja runa ir par nelielu mājsaimniecību, tad Beko produktu līnijā atrodamas arī mazākas kombinētās veļas mašīnas, ar attiecīgi mazāku mazgāšanas un žāvēšanas ietilpību.

Jāteic, ka, rūpējoties par drēbēm un veļu, visas "Beko" veļas mašīnas aizņem maz vietas un garantē cikla nepārtrauktību. Paejot vairākiem gadu desmitiem, kopš radusies un attīstījusies automatizētā veļas mazgāšanas iekārtu industrija, visas vajadzīgās darbības – no mazgāšanas līdz pilnīgai izžāvēšanai – spēj paveikt viena mūsdienīga autonomi strādājoša ierīce – "Beko" kombinētā veļas mašīna ar žāvēšanas funkciju.