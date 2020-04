Mākleris: Gaidu vasaru un rudeni – būs interesanti

Nekustamo īpašumu māklera Māra Jurjāna darbu raksturo tādi atslēgvārdi kā profesionalitāte, drošība, ekskluzivitāte un, protams, uzticamība. Tieši tas, izvēloties cilvēku, kurš jums palīdzēs pārdot īpašumu, ir vissvarīgākais. Kāds ir bijis Māra ceļš līdz lieliem darījumiem un ko viņš saviem klientiem var piedāvāt šajā laikā – par to sarunā ar "MPfonds Consulting" mākleri.

Nekustamo īpašumu jomā darbojies jau vairāk nekā 15 gadus. Kā kļuvi par mākleri – tas bija apzināts un mērķtiecīgs lēmums?

Tā drīzāk bija nejaušība. Strādāju par pārdevēju celtniecības veikalā, un kolēģe kasiere šķiroja darba sludinājumus. Viņa gribēja mani izjokot un piedāvāja – ej strādāt par mākleri! Es – puika no laukiem – nemaz nezināju, ko tas nozīmē, bet viņa paskaidroja – tie ir tie, kam ir ļoti daudz naudas, kuri vienmēr staigā labi ģērbti un brauc ar glauniem auto, bet neko nedara. Nolēmu aizsūtīt CV, un te nu es esmu. Sākot strādāt, gan ātri sapratu, ka tikai daļa no kolēģes teiktā atbilst patiesībai – tagad varu par to pasmieties. Māklera darbs ir saspringts un intensīvs, un nekas no debesīm nekrīt.

Dzīve daudzkārt pierādījusi, ka tieši tie, kuri Rīgā ieradušies no laukiem, ir uzņēmīgāki un apņēmības pilni pierādīt sevi lielpilsētā. Ko tev ir iemācījusi bērnība laukos?

Maniem vecākiem Viesītē pieder saimniecība, un viņi nodarbojas ar lopkopību un dārzkopību. Bērnībā man bija gan jāsēž biešu un kartupeļu vagās, gan jāgana lopi. Skaidrs, ka par to nebiju sajūsmā, jo mazāk laika atlika draugiem un izklaidēm, bet tas iemācīja svarīgāko dzīves atziņu – nekas netiek dots tāpat vien, viss ir jānopelna un jāsasniedz paša spēkiem. Mans tēvs ir ļoti stingrs un strādīgs, un bieži bija situācijas, kad pie draugiem vai uz sporta treniņiem varēju tikt tikai tad, kad darbs izdarīts. Ābols no ābeles tālu nekrīt, un tā tas arī tagad notiek manā dzīvē. Paldies viņiem par to.

Kādi ir lielākie sasniegumi profesionālajā jomā, ar ko īpaši lepojies?

Lielākoties strādāju mājokļu tirgū, un tur līdz šim lielākie darījumi ir bijuši 100 kvadrātmetrus liela dzīvokļa pārdošana Rīgas centrā par 420 tūkstošiem eiro un privātmājas pārdošana Jūrmalā par 660 tūkstošiem. Tāpat darbojos ar īpaši izvēlētiem industriālajiem komerciālajiem objektiem. Vidējais īpašuma pārdošanas termiņš ir divas līdz sešas nedēļas, bet ir bijis īpašums, ar ko strādāju trīs gadus. Tas tikai parāda neatlaidību, ar kādu strādāju, līdz sasniedzu mērķi.

Vēl attīstu jaunu, Latvijā unikālu konceptu, kas ir risinājums tiem dzīvokļa īpašniekiem, kuri grib nopelnīt ar sev piederošo, bet ikdienā neizmantoto nekustamo īpašumu, – piedāvāju apsaimniekot dzīvokļus ilgtermiņa īrē un samaksāju īres maksu avansā saimniekam par visu līguma periodu jau pašā sākumā. Vairāk informācijas par to var meklēt šeit: www.rented.lv.

Īpašuma pārdošana ir liels un nozīmīgs lēmums. Ko tu, balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi, rekomendētu ikvienam īpašniekam, kurš jau pieņēmis šādu lēmumu vai tikai to apsver?

Pirmais ieteikums ikvienam – pirms izlikt pārdošanā savu īpašumu, ir precīzi jānosaka tā cena atbilstoši tirgus situācijai. Ja cena būs par augstu, tirgošana var ievilkties, ja par zemu – pats paliksi zaudētājos. Tāpat ir jāizvēlas pārdomāta pārdošanas stratēģija – ir jābūt gatavam dažādām situācijām, lai brīdī, kad ir atrasts pircējs, esi pārliecināts par visu notiekošo, vari attiecīgi reaģēt un operatīvi noslēgt darījumu ar sev labvēlīgu scenāriju. Īpašuma pārdošanā svarīgas ir nianses, un, starp citu, ne vienmēr labākā vizuālā reklāma palīdz. Ir jāzina aptuvenais pircēja profils, un to vislabāk palīdzēs izvērtēt mākleris ar pieredzi. Tie ir daži no iemesliem, kāpēc īpašuma tirgošanu labāk uzticēt profesionālim.

Vai ir kādas īpašas viltībiņas, kas jāņem vērā?

Ir jāatceras, ka vissvarīgākais ir pirmais iespaids – pirmais zvans, pirmais teikums, ar kuru tu uzrunā potenciālo pircēju. Ir ļoti svarīgi, kādā laikā tu rādi savu īpašumu, kāds ir apgaismojums un kopējā noskaņa. Dažkārt palīdz vienkārši kafijas smarža, ko klients sajūt, ienākot īpašumā.

Īpašumam ir jābūt tādam, lai klients tur grib uzkavēties. Bardaks vai smirdoņa tur nav iedomājama. Man, piemēram, bija klients, kuram pirms katra potenciālā pircēja mājās veica ģenerālo tīrīšanu. Jā, tās viņam bija izmaksas, bet beigu beigās mēs šo īpašumu pārdevām par augstāku cenu nekā kaimiņš.

Darbā ar nekustamo īpašumu svarīgs ir pirmais iespaids ne tikai par māju vai dzīvokli, ko tirgo, bet arī par cilvēku, kurš ar to strādā. Kādi ir tavi stila noslēpumi, izvēloties apģērbu un aksesuārus?

Izvēlos klasisku stilu, visbiežāk – žaketi ar kreklu. Akcentu lieku uz apaviem un rokas pulksteni. Uzvalku nenēsāju, tikai īpašos gadījumos, arī kaklasaiti ne, kaut gan mājās ir diezgan liela kolekcija. Cilvēki mūsdienās vērtē visu, tāpēc īpaši necenšos izcelties. Mamma jau bērnībā iemācīja – lai kādas būtu drēbes, pats svarīgākais, lai tās būtu tīras un izgludinātas.

Uzskatu – ja man iet labi, esmu veiksmīgs, esmu pārliecināts par sevi, tad arī mans klients būs ieguvējs. Panākumi vairo panākumus.

Mūsdienās ir populāri runāt ne tikai par saviem panākumiem, bet arī atklāt neveiksmes – vai ir kādas kļūdas, no kurām esi mācījies ko ļoti svarīgu un noderīgu?

Lielākās kļūdas ir bijušas privātajos darījumos, kad grūti un sūri nopelnīto esmu investējis būvniecības projektā, kas netiek īstenots, un esmu visu pazaudējis. Esmu daudz pieredzējis – ka apdedzināsies vai arī nesasniegsi vēlamo, ja darbosies jomās, kur neesi zinošs un pārliecināts. Nevajag līst apšaubāmos darījumos, pareizāk būtu lūgt pieredzējuša profesionāļa palīdzību. Tad, kad tev ir salūzis televizors, tu jau pats arī to nelabo, bet aicini meistaru, vai ne? Prātīgāk ir tāpat rīkoties arī citos gadījumos.

Arī profesionālajā darbā pašos pirmsākumos ir bijušas kļūdas, kad kāds dokuments ir aizmirsts vai nav pamanīts vai nav pārbaudīta informācija. Mani neviens nemācīja, pats esmu visam izgājis cauri, mācījies, pilnveidojies, un daru to arī tagad, lai varu būt drošs un pārliecināts par visu, kas saistībā ar darījumu notiek.

Manā darbā ļoti svarīgs ir uzticības kredīts no klienta – es nodrošinu darījumā drošību, lai beigās nebūtu tā, ka klients nopircis īpašumu ar apgrūtinājumiem vai parādiem. Zinot lietu kārtību, to var paredzēt un laicīgi novērst, lai nav pārpratumu un visi ir laimīgi.

Darbā – drošs, uzticams un lietišķs profesionālis. Ar ko tu nodarbojies brīvajā laikā?

Cenšos sevi uzturēt formā. Man ir aktīvs dzīvesveids – spēlēju pludmales volejbolu, basketbolu, skrienu, peldu. Bez kustības nespēju iedomāties savu dzīvi – jau skolas gados sporta skolotājs teica, ka man jāstartē daudzcīņā, jo pārstāvēju visus sporta veidus. Bērnībā esmu pat lēcis ārā pa istabas logu, lai pa sētas pusi izmuktu no mājām un tiktu uz basketbola treniņu. Basketbola zāle bija sešus kilometrus tālu, tādējādi jau skrienot iesildījos.

Pēdējos gados cenšos katrā ceļojumā iekļaut sērfošanu, ar kuru sāku nodarboties pirms sešiem gadiem, kad nonācu saulainajā Portugālē. Trakākais, ko esmu darījis, – turpat Portugālē, kāpjot kalnos, nolēcis no 20 m augstas aizas lejā ūdenī. Sērfošanā mans mērķis ir izbraukt cauri "viļņa tunelim", bet tam vēl ir jātrenējas.

Darba tikums tev nāk no bērnības. No sporta esi mācījies izturību un neatlaidību. Kādām vēl īpašībām jāpiemīt labam māklerim?

Ikvienam māklerim ir jābūt nedaudz psihologam. Esmu pieredzējis daudz un dažādus gadījumus, tāpēc tagad ir vieglāk jau pašā sākumā saprast, kādu piegājienu klientam izvēlēties. Vienam vajag daudz runāt, citam, tieši pretēji, jāmāk paklusēt un ļaut runāt klientam pašam. Galvenais, lai esam ieguvēji, tāpēc dažkārt daudz kas jāpatur pie sevis, lai viss noritētu tālāk.

Dažkārt mans uzdevums ir kļūt par zibensnovedēju vai darboties kā samierinātājam. Bija gadījums, kad vienam mantotam īpašumam bija trīs pārdevēji. Neizbēgams bija strīds par nekustamo īpašumu – cik kuram pienākas, cik katrs ir tur dzīvojis. Saņēmu zvanus un sūdzības, beigu beigās devāmies pie notāra, kur katrs runāja un izteica savu viedokli, un es tam visam biju pa vidu. Darījums tika noslēgts, tikai pateicoties starpniekam, šajā gadījumā man, jo spēju līdzsvarot puses vienotā darījumā.

Visvieglāk ir tad, ja jau pašā sākumā izdodas izveidot labu saikni un klients uzticas, paļaujas uz tavām zināšanām un pieredzi. Sarežģītāk ir ar tādiem, kuri paši visu grib kontrolēt, it kā grib parādīt, ka viņi arī kaut ko prot un zina, jo ir par to lasījuši vai kaut kur dzirdējuši. Bet es strādāju pēc vecās labās formulas – klientam vienmēr ir taisnība.

Laikā, kad daudzi jūt nedrošību par nākotni un ir vērojama zināma tirgus dīkstāve, tavā portfelī ir kāds ļoti īpašs un ekskluzīvs piedāvājums. Vai vari atklāt ko vairāk?

Nākotnē raugos pozitīvi un ļoti gaidu, kad beigsies ierobežojošie pasākumi, lai varētu ar pilnu jaudu mesties iekšā darbos. Jau tagad, ikdienā sazvanoties ar klientiem un zinot savu piedāvājuma portfeli, pilnīgi droši varu prognozēt, ka vasara un rudens būs aktīvais laiks.

Jā, pavisam drīz piedāvājumā būs interesants objekts. Reti gadās, ka sakrīt kopā visi trīs galvenie nekustamā īpašuma veiksmes faktori – location, location, location (vieta, vieta, vieta – no angļu val.). Šis kā reiz būs tas gadījums.

Ir gan izeja uz gājēju ielu – promenādi, gan tirdzniecības telpas bez nesošajām sienām, gan biroju telpas, gan savs iekšējais pagalms, lielā un mazākas noliktavas, darbnīcas. Pat kravas lifts starp stāviem. Ideāla vieta uzņēmumam, kas tur var izveidot savu pasauli. Gandrīz pushektārs centrā. Varu vien atklāt, ka man pašam šī objekta apgaita prasīja pusotru stundu un vairāk nekā 5000 soļu. Un, nē, tas nemaksās miljonu, pat ne pusi (smejas).

Būs interesanti!