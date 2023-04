Māksla simtiem miljonu vērtībā un motoru sirdspuksti 275 metru garumā Daugavpilī

Lielākais tūristu magnēts Daugavpils cietoksnī jau desmit gadus ir Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, kas šovasar gatavojas sagaidīt savu miljono apmeklētāju. Šajā laikā te iegriezušies vairāk nekā 900 tūkstoši apmeklētāju no visas pasaules, lai baudītu laikmetīgo mākslu un ieraudzītu miljoniem eiro vērtos Rotko oriģināldarbus. Ar tikpat drosmīgām ambīcijām, kā savulaik sevi pieteica Marka Rotko mākslas centrs, nu vēsturiskajā cietoksnī vērt savas durvis apmeklētājiem un iedarbināt motoru sirdis gatavojas Latgalē plašākā retro tehnikas ekspozīcija – Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs "Inženieru arsenāls".

Aprīlī aprit desmit gadi kopš atklāts Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Svinības sāksies jau 22. aprīlī, savukārt 28. aprīlī paredzēts jubilejas pasākumu cikla centrālais notikums – Marka Rotko oriģināldarbu jaunās ekspozīcijas atklāšana un tikšanās ar mākslinieka ģimeni.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir viens no 21. gadsimta ambiciozākajiem kultūras projektiem Austrumeiropā. Tā ir unikāla kultūrtelpa, daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas, kultūras un izglītības centrs Daugavpils cietoksnī, vēsturiskajā artilērijas arsenāla ēkā. Vienīgā vieta Austrumeiropā, kur iespējams iepazīties ar Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā amerikāņu mākslinieka, abstraktā ekspresionisma un krāsu laukumu glezniecības pamatlicēja Marka Rotko (1903.–1970.) darbiem.

Šo desmit gadu laikā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā aizvadītas 330 mākslas izstādes un centra kolekcijā ir 3122 mākslas darbi dažādos mākslas medijos, kas ne tikai papildina centra pastāvīgās ekspozīcijas, bet regulāri ir skatāmi arī citās Daugavpils, Latvijas un pasaules kultūrvietās. Rotko centra mākslas saturu veido un par laikmetīgās mākslas daudzveidību vēsta Latvijas un ārvalstu mākslinieku grupu un personālizstādes, sadarbības projekti, kas tapuši kopā ar Lielbritānijas, Vācijas, Norvēģijas un Lietuvas galerijām un mākslas muzejiem, kā arī mākslas simpoziji un to laikā tapušo mākslas darbu ekspozīcijas. Desmit gadu laikā Rotko centrs veiksmīgi iekļāvies Eiropas un pasaules kultūras apritē, ik gadu organizējot līdz pat 30 augstvērtīgām izstādēm, kurās iezīmējas aktuālās tendences reģiona, Latvijas un ārvalstu mākslā.

Centra pastāvēšanas laikā ieguldīts liels darbs, lai vēl tālajā 2002. gadā izlolotā ideja pārtaptu par unikālu veltījumu Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko piemiņai. Tas pavēra vēl nebijušas iespējas Latvijā skatīt miljoniem vērtus mākslinieka oriģināldarbus, kuru nomaiņu centrs ciešā sadarbībā ar mākslinieka ģimeni ir realizējis jau vairākkārt. Tādējādi aizvadīto 10 gadu laikā apmeklētāji ir varējuši skatīt kopskaitā 17 Rotko oriģināldarbus vairāku simtu miljonu eiro vērtībā.

Martinsona māja – P. Martinsona pastāvīgā keramikas ekspozīcija "Sapņu pilsēta"

Pirms gada Rotko centrs īstenoja vēl vienu ambiciozu mākslas projektu, kura rezultātā restaurēts Daugavpils cietokšņa pulvera pagrabs un tajā iekārtota Martinsona māja, kas ir veltījums Daugavpilī dzimušajam māksliniekam, starptautiski pazīstamākajam latviešu keramiķim Pēterim Martinsonam. Jaunā izstāžu zālē skatāma pasaulē plašākā Pētera Martinsona darbu kolekcija.

Rotko centra atvērto keramikas fondu vajadzībām pielāgotie cietokšņa 7. bastiona kazemāti

Vēl viena aizraujoša Rotko centra daļa ir tapšanas procesā. Tas ir Daugavpils cietokšņa 7. bastiona valnis un kazemāti zem tā. Pēc rūpīgas izpētes, plānošanas un restaurācijas 7. bastiona valnis atguvis savu vēsturisko veidolu, bet kazemāti pielāgoti Rotko centra keramikas atvērto fondu un izstāžu telpas vajadzībām.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra desmitgades svinības norisināsies no 22. līdz 28. aprīlim. Jubilejas dienā, 28. aprīlī, centrs būs atvērts apmeklētajiem bez maksas. Arī pārējie svētku programmas pasākumi būs baudāmi bez maksas.

Plašāka informācija un programma pieejama šeit.

Daugavpils cietoksnī esošajiem deviņiem kultūras un tūrisma objektiem maija sākumā ar jaunu jaudu piebiedrosies arī desmitais – Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs "Inženieru arsenāls". Tā ir Latgalē plašākā tehnikas ekspozīcija, kurā apmeklētāji varēs ieraudzīt Džeimsa Bonda iemīļotā zīmola auto, spiegu kameru "Minox", kā arī iepazīt retro tehnikas daudzveidību.

Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs "Inženieru arsenāls"

"Inženieru arsenāla" ekspozīcija aizraus ikvienu apmeklētāju. Kino cienītāji noteikti novērtēs ne tikai slavenā spiega Džeimsa Bonda iemīļotā zīmola "Aston Martin" pirmskara gados ražoto luksus klases sporta auto, bet arī 1931. gada izlaiduma "Crysler De Soto", kas 30 gadus bijis iemūrēts kādā Rīgas ēkas sienā un filmēts vairākās kino filmās. Gremdēties jaunības atmiņās un dalīties ar saviem moto piedzīvojumiem mudinās Latgalē plašākā rūpnīcas "Sarkanā Zvaigzne" moto tehnikas kolekcija, kurā skatāmi vairāk nekā 40 atjaunotie "Rīga", "Delta", "Mini" mopēdi, kā arī dažādi eksperimentālie modeļi.

Īpaša loma, veidojot "Inženieru arsenālu", veltīta tieši Daugavpils industriālajam mantojumam. Tāpēc ikvienam būs iespēja izzināt Baltijas vecākā dzelzceļa giganta – Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcas – noslēpumus un ieraudzīt specializēto tehniku, kas vēl pagājušajā gadsimtā kursēja pa Daugavpils ielām.

"Inženieru arsenālā" atrodas plašākā retro tehnikas ekspozīcija Latgalē

Mēdz teikt, ka spīdvejs ir Daugavpils reliģija. Starptautiska mēroga sacensības Daugavpilī notiek jau 60 gadu garumā. Arī "Inženieru arsenālā" eksponēta šim sporta veidam veltīta kolekcija, kurā skatāmi veci un jauni sacīkšu motociklu modeļi, trofejas, aksesuāri un jūtams īsts ātruma gars.

"Inženieru arsenāls" ir viena no lielākajām ēkām Daugavpils cietoksnī, kā arī viena no garākajām vēsturiskajām ēkām visā Latgalē – 275 metri. Tā celta laikā no 1840. līdz 1845. gadam un ir pēdējā no arhitekta Aleksandra Štauberta projektētajām ēkām. Savulaik te atradās kalēja smēde, dažādas darbnīcas un noliktavas. Padomju gados telpas tika izmantotas aviācijas skolas vajadzībām, bet no 1994. gada ēka netika izmantota. 2016. gadā Inženieru arsenālu no valsts savā īpašumā pārņēma Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem, 2019. gadā tika uzsākti ēkas restaurācijas darbi. 2023. gada martā Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla ēka ierindojās starp konkursa "Latvijas Būvniecības gada balva 2022" laureātiem un ieguva "Grand Prix" balvu kā labākā 2022. gada būve Latvijā.

Plašais "Inženieru arsenāla" pagalms un Rīgas vagonbūves rūpnīcā ražotais tramvajs no putna lidojuma

Pateicoties vērienīgajiem restaurācijas darbiem "Inženieru arsenāls" atdzimis, lai kļūtu par jaunu kultūras un retro tehnikas epicentru visā Latgales reģionā. Jaunizveidotajā centra ekspozīcijā skatāmas vairāk nekā 30 retro automašīnas, vairāk nekā 75 motocikli un mopēdi, 350 auto un moto modeļi, kā arī unikāla foto tehnikas kolekcija.

Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs "Inženieru arsenāls" savas durvis apmeklētajiem vērs 5. maijā, kad daugavpiliešiem un pilsētas viesiem tiks piedāvāts plašs bezmaksas aktivitāšu klāsts: ekspozīcijas apmeklējumi, koncerti, meistarklases un citas svētku norises. Savukārt 6. maijā "Inženieru arsenāls" aicina piedalīties akcijā "Atnes savu darbarīku" – apmeklētājs vai ģimene, atnesot savu veco uzgriežņu atslēgu, rasēšanas piederumus vai grāmatu par tehniku, saņems brīvbiļeti centra apmeklējumam.

Plašāka informācija un programma pieejama šeit.

Daugavpils cietoksnis ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis – pēdējais bastionu tipa cietoksnis pasaulē, kas atdzimst ne tikai kā vēsturisks objekts, bet arī kā vieta kultūrai un jaunradei. Te atrodas vairāki kultūras un tūrisma objekti, kas aicina baudīt mākslu, izzināt vēsturi un aizraujoši pavadīt laiku. Spilgtākie no tiem – Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs un Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs "Inženieru arsenāls" – aicina ciemos jau aprīļa noslēgumā un maija sākumā.