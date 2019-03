Mana pieredze viesos pie Lietuvas makaronu karaļiem: gatavojoties ienākšanai Latvijas restorānu tirgū

Itāļu virtuves un īpaši makaronu popularitāte visā pasaulē ir sava veida fenomens - to iecienījuši gardēži tālu aiz Itālijas un arī Eiropas robežām. Man kā cilvēkam, kura kaislība ir kvalitatīvs ēdiens, vienmēr ir aktuāls jautājums: kur atrast labākos piedāvājumus un nobaudīt maltīti, kas piemērota manai gaumei, turklāt ar izcilu kvalitāti un garšu?

Gatavi pārsteigt Latvijas iedzīvotājus

Zinu, ka šobrīd ļoti daudzi rīdzinieki un arī Latvijas iedzīvotāji ar lielu nepacietību gaida tirdzniecības centra "Akropole" atvēršanu. Viens no iemesliem - jaunu un mūsu gardēžiem neatklātu restorānu ienākšana Latvijas tirgū. Vēl pirms atklāšanas datuma skaidrs ir tas, ka lietuviešu restorāns "Paslēptās receptes" sevi pieteicis kā nopietnu spēlētāju demokrātiskā segmenta restorānu vidū. Bet lai jūs nemulsina demokrātijas vārda piesaukšana: lietuviešu pieredze un sasniegumi pašmāju tirgū ļauj ticēt, ka pirmais "Paslēptās receptes" restorāns Latvijā noteikti nebūs vienīgais. Jo mūsu tirgus ir gatavs uzņemt jaunu spēlētāju, kura augstie kvalitātes standarti izaicina vietējā tirgus standartus un ļauj noticēt faktam, ka labam ēdienam reklāma nav nepieciešama. Tas runā pats par sevi.

Lai ieraudzītu, nogaršotu un saprastu "Paslēptās receptes" restorānu veiksmes stāsta iemeslus, devos uz Lietuvu apciemot restorānu tīkla saimniekus un ielūkoties restorāna darbības aizkulisēs. Kā top ēdiens, kurš ir ne vien gards, bet arī pieejams un piemērots ikvienam? Savā pieredzē ar mani piekritis dalīties restorānu tīkla mārketinga vadītājs Andrius Bakanas.

Ierodoties Kauņas "Paslēptās receptes" restorānā mani patīkami pārsteidz interjers - svaigas un vieglas krāsas, daudz gaismas, skandināviska noskaņa un daudz zaļo augu. Šāda vide iedvesmo un priecē acis. Un ļauj prātam koncentrēties uz svarīgāko: svaigi gatavotu ēdienu.

Protams, mans pirmais jautājums ir par interesanto nosaukumu - kuras ir tās paslēptās receptes? Un vai Andrius zina šo recepšu noslēpumu? Izrādās, stāsts ir par vēsturi, konkrētāk - par makaronu vēsturi. Par šī populārā ēdiena dzimteni parasti tiek uzskatīta Itālija, taču klīst leģendas, ka pirmie makaroni tika pagatavoti Ķīnā pirms vairāk nekā 700 gadiem. Ķīnieši apzinājās sava atklājuma nozīmīgu un rūpīgi to slēpa. Recepti pēc ilgiem laikiem uz Eiropu atveda slavenais pasaules apceļotājs Marko Polo.

Mana pieredze: kā top svaigie makaroni?

Šobrīd lietuvieši ir apņēmības pilni sagraut mītus par to, ka makaronu ēdieni ir kaut kas otršķirīgs, restorāna vārda necienīgs. Tieši otrādi - svaigi gatavota pasta ir izcils pamats kvalitatīvai maltītei. Gan ieturoties ārpus mājas, gan sarūpējot ēdienu ģimenei savā virtuvē. Kā top svaigie makaroni? Tas gan nav nekāds noslēpums - gan Rīgā, gan Lietuvas restorānos visiem apmeklētājiem ir iespēja vērot makaronu ražošanas procesu. Man, viesojoties Kauņā, bija iespēja piedalīties un redzēt, kā top tik dažādie makaronu veidi.

Aiz stikla atrodas iekārta, kurā caur bronzas disku pasauli ierauga septiņu dažādu veidu makaroni (casarecce, spageti quadri, tagliatelle, campanelle, maccheroni rigati, radiatori un tripolline). Katru rītu mašīnā tiek iebērti milti un ļoti pakāpeniski tiek pievienots ūdens. Miltu masa šķiet pasausa, bet tādai tai jābūt - tikai īpašie cieto kviešu milti un tīrs ūdens, tieši šādi makaronus gatavo arī Itālijā. Teju hipnotizējoši ir vērot, kā bronzas diski tiek uzlikti (katram makaronu veidam savs) un pēc tam top pirmā testa mini partija, kuras tapšanas laikā jāpārbauda, vai makaroni ir vienādas formas un konsistences. Ik dienas tiek saražoti daudzi kilogrami un apmeklētājam ir izvēle - baudīt maltīti uz vietas vai paņemt līdzi svaigos makaronus gatavošanai mājās. Ja izvēlēsies otro variantu, saņemsiet skaisti iesaiņotu paciņu ar paša izvēlēto makaronu veidu un precīzu gatavošanas instrukciju. Jo nejaušībai vārīšanas procesā nav vietas! Tieši tādēļ arī šī daļa restorānā ir automatizēta - speciāla iekārta ar taimeri iegremdē makaronus ūdenī un pēc noteikta laika izceļ ārā. Jūs vaicāsiet, kādēļ tāda ņemšanās ap tik šķietami vienkāršu procesu? Jo makaronus uzvārīt prot pat bērns! Ne gluži. Pēc vārīšanas makaroniem jābūt 'al dente', ar šo terminu apzīmējot tādu gatavības pakāpi, kurā makarons nav pārvārīts nesaprotamā putrveida masā, bet gan patīkami stingrs un ar jūtamu struktūru.

Pirms sākam runāt par ēdienkarti un maniem kulinārajiem iespaidiem, vēlos arī pastāstīt par to, cik svarīga ir autentisku sastāvdaļu izvēle, lai restorānā baudītā maltīte garšotu tā, it kā to būtu gatavojusi itāļu vecmāmiņa. Pirmais nosacījums - cieto kviešu milti no Itālijas. Tomāti - tikai un vienīgi San Marzano D.O.P., brīvos apstākļos dzīvojošu vistu olas, 'Parmigiano-Reggiano' cietais siers, svaigi spiesta kaņepju eļļa, kvalitatīva olīveļļa. Visas mērces, majonēzes un zupas ir pašu gatavotas.

" Paslēptās receptes" ēdienu īpašā kvalitāte

Par ko, ka katram procesa posmam veltītā skrupulozā uzmanība attaisnojas ar uzviju, pārliecinos, nogaršojot "Paslēptās receptes" ēdienus. Ēdienkarte ir plaša, bet saprotami strukturēta - atliek vien izvēlēties makaronu veidu un mērci. Piedāvājumā ir trīs dažādas krāsas: zaļie makaroni tiek gatavoti ar svaigu pistāciju un bazilika pesto mērci, sarkanie - ar izciliem itāļu tomātiem, savukārt baltie - ar mērcēm uz saldā krējuma bāzes. Iesaku nogaršot balto pastu ar vistas gaļu, sēnēm un maskarpone siera mērci (5.90 EUR), sarkano pastu ar liellopa gaļu, dārzeņiem un aso tomātu mērci (8.30 EUR) vai zaļo pastu par garnelēm, cukīni, kaltētiem tomātiem un pistāciju pesto mērci (9.80 EUR).

Ēdiena degustācijas laikā jautāju, kā tiek panākta mērces harmoniskā saskaņa ar svaigajiem makaroniem gan garšas, gan struktūras ziņā? Par garšu atbilde ir viennozīmīga - visas receptes ir pašu izvēlētas un noslīpētas līdz pēdējai detaļai. Struktūru nodrošina īpašā nelīdzenā bronzas ripas virsma makaronu gatavošanas iekārtā - ražošanas procesa laikā makarons iegūst īpašas rieviņas, lai vēlāk mērcei ļautu labāk "pieķerties" ikvienam makaronam.

Kritiski svarīgs ir katrs makaronu vārīšanas procesa elements - ūdens daudzums, sāls pievienošana un gatavošanas ilgums. Pēc tam seko ēdiena gatavošana, kas notiek jaunākās paaudzes indukcijas wok pannās. Līdz 400 grādiem uzkarsētā virsma garantē to, ka izmantojot nedaudz cepšanai piemērotās zemesriekstu eļļas, ēdiens ir saglabājis sevī visas vērtīgās uzturvielas un dārzeņi nav zaudējuši savu patīkamo kraukšķīgumu. Tā kā ikkatra porcija tiek gatavota tikai pēc pasūtījuma saņemšanas, tad šāda tehnoloģija garantē arī ātru rezultātu, kas īpaši svarīgs pusdienas laikā, kad zelta vērta pat viena minūte dārgā laika. Tik interesanti vērot virtuves veiklo pavāru darbošanos dienas "karstākajā laikā" - burtiski dažu minūšu laikā top aromātiska un acīm tīkama maltīte, balstoties uz katra viesa vēlmēm un vajadzībām.

Gatavi pat viskaprīzākajam klientam

Porcijas ir dāsnas un apmierinās pat izsalkušāko viesi. Turklāt ēdienkarte neaprobežojas ar makaroniem vien. Zinot, cik ļoti Latvijas iedzīvotāji ir iecienījuši Āzijas garšas, gandrīz bez šaubīšanās varu apgalvot, ka ēdienkartes "Wok Noodle" sadaļa uzreiz gūs atsaucību mūsu gardēžu vidū. Arī šajā gadījumā noteicējs ir klients, kombinējot sava šķīvja saturu pats: jāizvēlas nūdeles (kviešu olu, pilngraudu vai griķu 1.60 EUR-2.20 EUR), gaļa vai jūras veltes (vista, tītars, liellopa gaļa, garneles vai lasis 1.80 EUR- 4.60 EUR) un viena no astoņām mērcēm - piemēram, 'teriyaki', kokosriekstu un dzeltenā karija, saldskābā ar aso papriku.

Ēdienkartē atradīsi arī dažādu veidu zupas (piemēram, kokosriekstu piena un karija zupu 3.20 EUR, tomātu biezzupa ar grauzdiņiem un 'Buffalo Mozzarella' sieru, un uzkodas, kā laša tartaru un trīs biešu karpačo. Īpaša vieta ēdienu klāstā atvēlēta daudzkrāsainiem un veselīgiem salātiem. Vari izvēlēties ko vieglāku, piemēram, Cēzara salātus ar 'wok' ceptu vistas krūtiņu (5.50 EUR), Nicas tunča salātus ar paipalu olām un melnajām olīvām (5.90 EUR). Ja tava izvēle krīt par labu kam sātīgākam, iesaku nogaršot siltos salātus ar vistas vai liellopu gaļu, garnelēm un dārzeņiem. Kopā vari izvēlēties "savējos" no aptuveni 20 salātu veidiem, turklāt liela daļa no tiem tiek gatavoti 'wok' pannās.

Nav aizmirsts arī par veģetāriešiem, vegāniem un veselīga dzīvesveida sekotājiem. Tāpat īpaša sadaļa veltīta tiem, kuri meklē jaunas garšas un produktu kombinācijas - cepts brī siers, batātes ar bietēm un avokado, cepts fetas siers ar trīskrāsu bietēm un ciedru riekstiem.

Tie, kas uzskata, ka maltīte nav pabeigta bez grēcīga deserta, nebūs vīlušies, jo "Paslēptās receptes" var izvēlēties no pieciem dažādiem desertiem! Visi saldie ēdieni ir svaigi un pašu gatavoti. Īpaši iesaku banānu 'panna cotta' (3 EUR) vai pistāciju tiramisu (4 EUR).

Viesmīlīgi un demokrātiski

To, ka restorāns uzrunā ļoti dažādus cilvēkus, liecina fakts, ka šeit vienmēr valda rosība neatkarīgi no dienas stundas. Rīta pusē, pievērsušies datoru ekrāniem, kafiju malko vai veselīgos kokteiļus izvēlas brīvā darba laika cilvēki, pusdienas laikā nāk ģimenes ar bērniem (starp citu, bērniem ir savs īpašais piedāvājums) un arī vecāka gada gājuma cilvēki. Savukārt pēcpusdienā šeit var sastapt skolēnus un studentus. Darba dienu vakaros un brīvdienās ieturēt un atpūsties no ikdienas straujā skrējiena nāk cilvēku kompānijas, arī lai nosvinētu kādu īpašāku notikumu.

"Paslēptās receptes" veiksmes stāsts Lietuvā, manuprāt, ir pierādījums tam, ka mēs kā restorānu klienti atpazīstam un mākam novērtēt kvalitāti. Vienmēr un bez izņēmuma. Tas, ko nozīmē bezkompromisu pieeja ēdiena radīšanas procesam un augstas kvalitātes latiņas uzlikšana, atspoguļojas mūsu šķīvī. Esmu pārliecināta, ka arī Latvijas gardēdis ir gatavs "Paslēptās receptes" lielisko ēdienu baudīšanai. Un pirmo restorānu plānots atvērt tirdzniecības centrā "Akropole" jau pavisam drīz.