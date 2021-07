'Marketing Shake 2021' – meklējot atbildes: vai straumēšanas platformas piebeigs reklāmas tirgu?

Šī gada 5. augustā Rīgā, Kalnciema kvartālā, norisināsies ikgadējais mārketinga un komunikācijas festivāls "Marketing Shake 2021". Festivāla fokusā šogad ir cilvēks, un nozares profesionāļi tajā kopīgi mēģinās rast atbildes uz šī laika aktualitātēm un izaicinājumiem.

Atbilstoši starptautiskās mediju pētījumu aģentūras "PQ Media" datiem vidējais laiks, ko lietotāji velta dažādiem mediju veidiem, 2020. gadā pasaulē pieauga līdz 53 stundām nedēļā, kas bija par gandrīz 3% vairāk nekā 2019. gadā. Vispārējie patērētāju izdevumi audiovizuālajam saturam, masu medijiem un videospēlēm visā pasaulē 2020. gadā palielinājās aptuveni par 6% jeb līdz 2 triljoniem dolāru (2019. gadā – par 3,8%).

"PQ Media" prognozē, ka arī šogad būs kāpums aptuveni par 6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un ka patērētāju izdevumi mediju saturam un tehnoloģijām nostabilizēsies tikai 2022. un 2023. gadā, kad varētu atjaunoties izklaides iespējas klātienē. Interesanti, ka patērētāju izdevumi pārtikai un apģērbam pērn samazinājušies.

Tajā pašā laikā reklāmas nesēju īpatsvars visā pasaulē sarucis līdz gandrīz 66%, savukārt ASV pat līdz vēsturiski zemākajam līmenim – 45%. Saskaņā ar "PQ Media" prognozi reklāmas nesēju īpatsvars masu medijos turpinās stabili samazināties.

Iespējams, to var uzskatīt par pazīmi, ka abonēšanas straumēšanas platformas jau ir pārspējušas bezmaksas ad-supported medijus.

Digitālo tehnoloģiju un ierīču attīstība un arvien plašāka pieejamības runā par labu straumēšanas platformu pakalpojumiem, kad katrs lietotājs sev interesējošos raidījumus var skatīties savā ierīcē. Satura dažādība veicina arī to, ka viena mājsaimniecība abonē vairākus straumēšanas servisus vienlaikus.

Konkurence pieaug

Pieaugušo interesi par straumēšanas pakalpojumiem atklāj arī e-komercijas milži, savos abonēšanas komplektos piedāvājot arī tos. "Amazon Prime" servisam nu jau ir vairāk nekā 200 miljoni abonentu. Pagājušajā gadā ar to sācis aktīvi konkurēt arī "Walmart", piedāvājot savu abonēšanas programmu "Walmart Plus" (tas gan lietotāju skaitu pagaidām plaši neafišē).

Lai konkurētu ar tādu straumēšanas milzi kā "Netflix", spiestas sasparoties pat lielās Holivudas kinostudijas – "Disney" ar "Disney+", "Warner Bros" un HBO apvienojās, lai piedāvātu "HBOMax", studija "Paramount" piedāvā "Paramount Plus". Un, protams, kā gan bez "Apple TV+" un "YouTube Premium"!

"Marketing Shake" organizatore Zanda Lazda: "Covid-19 pandēmija ir iespaidojusi patērētāju ieradumus visā pasaulē, un šajā laikā izklaides industrijā vislabāk klājies straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ikgadējā profesionāļu festivālā kopīgi mēģināsim rast atbildi ne tikai uz šo jautājumu, bet arī: kā medīt tendences un ko ar tām iesākt? ko mazie projekti var iemācīt lielajiem? 14 gadi reklāmas nozarē – saņem reklāmas idejas par brīvu! vai ir iespējams radošums bez mokām? un citas interesantas tēmas, kā arī grupas "Citi zēni" koncerts "Marketing Shake" klātienes dalībniekiem!"

5. augustā festivāls "Marketing Shake 2021" notiks atvērtā vidē Kalnciema kvartālā, respektējot valstī noteiktos pandēmijas ierobežojumus un lietojot mobilo aplikāciju "Covid19Verify", tāpat tiks izmantotas digitālās platformas.

Vēl reģistrēties un uzzināt vairāk par "Marketing Shake 2021" ir iespējams festivāla mājaslapā marketingshake.lv, kā arī komunicējot "Facebook" @marketingshake.lv, "Instagram" #marketing_shake un "YouTube" #MarketingShake.

