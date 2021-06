Mārketings, grāmatvedība un saskarsme pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmējiem

Izglītības iestāde "MC Alfa - mācību centrs" projekta "Mācības pieaugušajiem" 6.kārtā piedāvā jaunu profesionālās pilnveides programmu "Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē".

Kas gan slēpjas zem šī garā nosaukuma? Kam tā paredzēta? Ko tajā varēs apgūt?

Vispirms vēlamies uzsvērt, ka šie kursi būs vērtīgi visiem saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātajiem, patentmaksas maksātājiem, MUN īpašniekiem) un mazajiem uzņēmējiem – neatkarīgi no nozares un piedāvāto pakalpojumu vai preču veida. Tie var būt gan skaistumkopšanas nozarē nodarbinātie, gan mājražotāji, gan amatnieki, gan lauksaimniecības produkcijas ražotāji, gan izklaides nozarē strādājošie, gan jebkura cita veida mazo pakalpojumu sniedzēji.

Atšķirībā no lielākiem uzņēmumiem, kur katrai atbildības jomai tiek piesaistīts atsevišķs profesionālis vai pat komanda, individuāli strādājošiem vienlaikus ir jābūt gan savas tiešās jomas profesionāļiem, gan jāspēj atrast, uzrunāt, piesaistīt un noturēt klientus, gan pārzināt grāmatvedību un savas nozares likumdošanu.

Īpaši vēlamies uzsvērt pēdējo punktu. Kā zināms, no 1. jūlija paredzētas daudzas būtiskas izmaiņas grāmatvedības un sociālo iemaksu likumdošanā, kas īpaši skars pašnodarbinātos un mazo ienākumu saņēmējus. Ir tik daudz aspektu, kurus jāpārzina, lai, no vienas puses, nepārmaksātu nodokļus un maksimāli saglabātu peļņu, bet no otras puses – lai nezināšanas dēļ nenokļūtu parādnieku sarakstā

Daudzi uzņēmēji un pašnodarbinātie, kuri līdz pandēmijai darbojās leģitīmi, pēdējā gada laikā izmantoja valsts sniegtās atbalsta iespējas. Grāmatveži brīdina, ka tas rada arī papildu atbildību – visai grāmatvedības dokumentācijai ir jābūt sakārtotai atbilstoši likuma normām, jo pakāpeniski tiek uzsāktas VID pārbaudes par piešķirto pabalstu, dotāciju un grantu izlietojumu. Sliktākajā gadījumā var nākties atmaksāt piešķirtos līdzekļus un vēl sodu par nesakārtotu grāmatvedību.

Tādēļ esam izveidojuši šo mācību programmu, kurā iespējams apgūt pamata lietas, lai veiksmīgi un ar peļņu veiktu savu saimniecisko darbību.

Šī programma iekļauj trīs galvenās sadaļas:

Digitālais mārketings (praksē balstīts) – dažādu digitālo kanālu iespēju un paņēmienu apskats un salīdzinājums; mērķauditorijas izpēte; sociālo tīklu mārketings; uz pārdošanu virzīta digitālā satura plānošana, izstrāde un uzlabošana (t.sk. programmas vizuālā satura veidošanai – fotogrāfiju apstrāde, informatīvo materiālu izstrāde, koloristikas pamati u.c.); profesionālā vizuālā tēla un personīgā zīmola veidošana sociālajos tīklos; izmantoto mārketinga paņēmienu iedarbīguma pārbaude u.c.

Plašākai informācijai – fragments no informatīva semināra par programmas saturu:

Seminārs (1/2) - Digitālie komunikācijas rīki skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē, MC ALFA - YouTube

Aktualitātes grāmatvedības organizēšanā – uzņēmuma darbības formu salīdzinājums (palīdzēs izvēlēties piemērotāko); vienkāršās un divkāršās grāmatvedības organizēšanas nosacījumi; aktualitātes nodokļu jomā.

Plašākai informācijai – fragments no informatīva semināra par programmas saturu:

Seminārs (2/2) - Grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē, MC ALFA - YouTube

Saskarsmes psiholoģija – komunikācija lietišķajā vidē; sarunu vadīšanas prasmes; darbs ar dažāda rakstura klientiem, kolēģiem, vadību; konfliktu risināšana; stress darba vidē.

Mācības notiks attālināti.

Ja atbilstat projekta nosacījumiem (esat strādājoša vai pašnodarbināta persona no 25 gadu vecuma), tad par mācībām jāmaksā tikai 10% no kopējās kursu cenas (izglītojamā līdzmaksājums) jeb 51,20 eiro, pārējo sedz Eiropas sociālie fondi un valsts.

Informācija par programmu un saite uz pieteikšanos šeit:

Digitālie komunikācijas rīki un grāmatvedības aktualitātes skaistumkopšanas un citu mazo pakalpojumu nozarē - ''MC Alfa- mācību centrs ''- Mācības pieaugušajiem

Papildu informācija par projektu un citām mācību centra MC Alfa piedāvātajām programmām šeit:

Projekts "Mācības pieaugušajiem" - "MC Alfa- mācību centrs"

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 30. jūnijam.

Neierūsē, nenokavē, nāc mācīties!