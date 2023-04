'Marketplace' pieredzes stāsts: konkurētspējīga cena un ātra piegāde ir e-komercijas atslēga

"220.lv Marketplace" platforma Latvijā un Baltijā darbojas jau kopš 2019. gada un šobrīd tajā aktīvu tirdzniecību ir izvērsuši jau vairāk nekā 4000 pārdevēju, piedāvājot vairāk nekā 3 miljonus lielu preču sortimentu pircējiem Baltijā.

Šobrīd "Marketplace" partneri piedāvā preces visdažādākajās kategorijās – apģērbs, apavi un aksesuāri, mēbeles un interjera preces, smaržas, kosmētika, auto preces, sporta un tūrisma preces, preces bērniem, sadzīves tehnika, mājsaimniecības preces un vēl daudzas citas. Viens no uzņēmumiem, kurš Marketplace pārdod sieviešu un vīriešu apģērbus un dažādus aksesuārus, ir SIA "SV1", kas pazīstams arī kā "Estocks".

Ar "Estocks" sortimentu "220.lv Marketplace" varat iepazīties šeit.

Uzņēmuma direktors Svjatoslavs Rižikovs norāda, ka "Estocks" pievienojās "220.lv", jo bija vēlme paplašināt pārdošanas kanālus. Tā tirdzniecība tika uzsākta uzreiz Baltijas līmenī, preces pārdodot Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Stāstot par tirdzniecības procesa uzsākšanu "220.lv", viņš uzsver, ka sākotnēji bijis daudz nezināmā, tomēr būtisks atbalsts ir izrādījusies "220.lv" speciālistu komanda, kas palīdzēja uzsākt tirdzniecību jaunajā kanālā. Viņš atzīst, ka pārdošanas menedžeris, kurš tiek piešķirts katram platformas jaunajam pārdevējam, ir liela priekšrocība, kas ietaupa uzņēmēju laiku un resursus.

"Pēc pievienošanās "220.lv", mūsu pārdošanas apjoms pieauga vidēji par 30% līdz 40% un tas nebūtu izdevies bez atbalsta, ko saņēmām, konsultējoties ar "220.lv" pārdošanas specialistiem. Tā kā mēs pārdodam preces arī, piemēram, "Amazon", "Ebay" un "Etsy", tad pieredze e-komercijā bija, tomēr "Marketplace" ir nepieciešama cita pieeja un stratēģija. Viens no mūsu uzņēmējdarbības stūrakmeņiem ir ātras piegādes un konkurētspējīga cena, to arī vēlējāmies saglabāt, pievienojoties "220.lv". Mūsdienās e-komercijā ir ļoti liela konkurence, tāpēc cīņa par pircēju ir visai sīva. Manuprāt, kvalitatīva prece par labu cenu un ātru piegādi ir pircēja "must have" pakotne pirkuma veikšanai. Tāpat mēs regulāri sekojam līdzi preču aprakstiem un fotogrāfijām, jo pircēji vēlas maksimāli izzināt preces īpašības un kvalitāti – neviens nevēlas saņemt "kaķi maisā"," turpina Rižikovs.

Nākotnē uzņēmums cer paplašināt arī savu preču tirdzniecību Somijā, kas pēc uzņēmēja domām varētu būtiski kāpināt pārdošanas apjomu. Tāpat mērķis ir arī paaugstināt pārdošanas apjomus robežās no 50% līdz 60%.

Kā vēl var sekmēt pārdošanas rezultātu "Marketplace"?

Vēl viena būtiska priekšrocība "Marketplace" ir dažādo risinājumu kopums, kas palīdz veicināt pārdošanu. Piemēram, tādi risinājumi ir loģistikas serviss "Fulfillment by Pigu" un "Martailer", kas ir pašapkalpošanās reklāmas izvietošanas risinājums, ļaujot savas preces izcelt starp citām.

"Mēs šos abus risinājumus izmantojam, lai vēl vairāk sekmētu savu pieprasītāko preču tirdzniecību. Piemēram, "Martailer" ir noderīgs rīks, lai tirgū veiksmīgi sāktu pārdot jaunus produktus, proti, lai pircēji vairāk pamanītu mūsu preces, kā arī tas mums ļauj redzēt, ka pircēji biežāk iegādājas preces, kuras tirdzniecībā marķējam kā rekomendētas. Savukārt "Fulfillment by Pigu" nodrošina preču piegādi pircējam jau nākamajā dienā, kas mūsu klientiem ir ļoti svarīgi," uzsver Rižikovs.

Uzņēmēji, kas vēlas pievienoties tirdzniecībai "Marketplace", var reģistrēties šeit.

Pievienojoties tirdzniecībai "220.lv", "Marketplace" komanda nodrošina palīdzību un konsultācijas ikvienam pārdevējam, lai gūtu pēc iespējas labāku pieredzi un augstus pārdošanas rezultātus. "Marketplace" speciālistu komanda īsteno dažādus pakalpojumus, piemēram, nebanku faktoringa uzņēmuma "Faktoro" pakalpojumus, loģistikas servisu "Fulfillment by Pigu" un reklāmas rīku "Martailer".