'Mars' ar inovatīviem risinājumiem piedāvā ilgtspējīgas izvēles mājdzīvnieku īpašniekiem

"Mars", globālais mājdzīvnieku barības, saldumu un citu pārtikas produktu ražotājs, ne tikai virza inovatīvas idejas, bet arī veic pasākumus, lai samazinātu oglekļa pēdas nospiedumu, piemēram, pārveidojot iepakojumus, lai gan mājdzīvnieku barības ražošana, gan iepakojumi iekļautos aprites ekonomikā. Pavisam nesen uzņēmums arī paziņoja, ka dzīvnieku barības ražošanā Eiropas tirgū izmanto 100% ilgtspējīgi iegūtas zivis.

Mūsdienās, kad cenšamies dzīvot ilgtspējīgi un videi draudzīgi, ir svarīgi pielāgot dzīvesveidu, arī rūpējoties par mājdzīvniekiem. "Mars Petcare" pastāvīgi meklē veidus, kā palīdzēt mājdzīvniekiem un viņu saimniekiem dzīvot zaļu un videi draudzīgu dzīvi.

Ilgtspējīgi iegūtas zivis mājdzīvnieku barībā

"Sheba"®, "Whiskas"® un "Pedigree"® ir tikai daži no "Mars" iecienītākajiem mājdzīvnieku barības zīmoliem, kuru sastāvā ir zivis. Pateicoties ilgtspējas vadlīnijām, mērķiem un lielajai nepieciešamībai pēc zivīm četrkājaiņu barībā, "Mars Petcare" ir izdevies atrast veidus, kā ilgtspējīgi iegūt 100% zivis Eiropas tirgus vajadzībām, tostarp Latvijā pārdotajos produktos. "Mars" galvenais mērķis ir izmantot izejvielas no sadarbības partneriem, kuri iegūst zivis, vienlaikus rūpējoties par zemūdens pasaules aizsardzību un neapdraudot aizsargājamās zivju sugas.

Skaiste Sruogaite, "Mars" korporatīvās komunikācijas direktore Baltijas, Balkānu un Adrijas jūras valstīs, kā arī Ukrainā un Izraēlā: "Kā vadošie globālie ražotāji mēs uzskatām, ka, domājot par nākotni, mums ir jāmaina uzņēmējdarbības modelis jau šodien. "Mars" vēlas sniegt savu artavu tādas pasaules veidošanā, kurā cilvēki un mājdzīvnieki dzīvo zaļu dzīvi plaukstošā ekosistēmā. Lai to panāktu, izejvielu iegūšana ekoloģiski nekaitīgā veidā ir mūsu darbības pamatā – mēs ilgtspējīgi iegūstam visaugstvērtīgākās kvalitātes zivis, kā arī ražošanas procesu cenšamies maksimāli optimizēt tā, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Paralēli tam arī cenšamies pēc iespējas samazināt cilvēku uzturam piemērotu zivju sastāvdaļu izmantošanu, lai neietekmētu cilvēkiem piemērotas pārtikas tirgu un neradītu papildu slogu ekosistēmām."

Plastmasa ir viena no lielākajām problēmām mājdzīvnieku barības nozarē

"Mars" rūpējas par vidi un uzsver ilgtspējīgas ražošanas nozīmi, kuras daļa ir ilgtspējīga plastmasas izmantošana. Tādā veidā "Mars" ne tikai ievēro savu stratēģiju, bet arī pilda noteikumus, kas veicina pārstrādes rādītājus un ētiskāk iegūtus materiālus, piemēram, esot kā daļa no Eiropas stratēģijas attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā ("European Strategy for Plastics in a Circular Economy"). Ņemot to vērā, "Mars Petcare" ir kļuvis par pirmo mājdzīvnieku barības ražotāju nozarē, savā mitrās barības iepakojumā izmanto pārtikai nekaitīgu, pārstrādātu plastmasu. Vadošais kaķu barības zīmols "Sheba"® ir pirmais, kam 2022. gadā Eiropā būs pieejami inovatīvie iepakojumu veidi.

Mūsdienās lielākā daļa iepakojumu pasaulē ir izgatavoti no nepārstrādājamiem vai grūti pārstrādājamiem materiāliem. Tāpēc lielākā daļa dzīvnieku barības iepakojumu tiek izmesti, nevis pārstrādāti, nonākot poligonos vai okeānos. Lai ar to cīnītos, "Mars" jau tagad ievieš inovatīvus risinājumus, kas dod iespēju mājdzīvnieku īpašniekiem pieņemt ilgtspējīgas izvēles. Vienlaikus uzņēmums veic vērienīgus pasākumus, lai samazinātu oglekļa emisijas un pārveidotu iepakojumus saskaņā ar aprites ekonomikas principiem. Ilgtspējīga ražošana ir viens no uzņēmuma mērķiem "Sustainable in a Generation Plan" programmā, kas ietver mērķi ražošanā izmantot 100% atkārtoti lietojamu, pārstrādājamu vai kompostējamu iepakojumu.

Skaiste Sruogaite turpina: "Runājot par iepakojumu ražošanu, inovatīvs un aizraujošs solis ir "Mars Petcare", naftas ķīmijas uzņēmuma SABIC un iepakojumu piegādātāja "Huhtamaki" noslēgtā sadarbība, lai izstrādātu un ieviestu pārstrādātas plastmasas izmantošanu mājdzīvnieku barības iepakojuma ražošanā, izmantojot progresīvas pārstrādes tehnoloģijas. Mēs lepojamies ar to, ka izmantojam progresīvus, otrreizēji pārstrādātus materiālus, kas neietekmē pārtikas drošību un palīdz sasniegt ilgtspējas mērķus. Šis ir lielisks piemērs tam, ka tehnoloģijām ir būtiska nozīme, lai sniegtu plastmasas atkritumiem otru elpu un iekļautos aprites ekonomikā."

Pašlaik "Mars" strādā pie trīs jauniem iepakojumu risinājumiem ar mērķi samazināt nevajadzīgos materiālus. Tā ir daļa no "Mars" globālās misijas, lai palīdzētu izveidot zaļāku planētu, kurā videi draudzīgā veidā var dzīvot gan cilvēki, gan viņu mīluļi.