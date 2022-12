'Mars' sasniedz būtiskus ilgtspējas mērķus

Saldumu, pārtikas preču un mājdzīvnieku barības ražotājs un vairumtirgotājs "Mars" publicējis pārskatu par ilgtspējas plāna "Sustainable in a Generation" jaunākajiem sasniegumiem. Rezultāti liecina, ka kompānijai izdevies samazināt ietekmi uz vidi, uzlabot cilvēku un mājdzīvnieku dzīves, kā arī rast risinājumus ilgtspējīgā iepakojuma ražošanā. 2021. gadā "Mars" ievērojami paātrināja sasniegumus ilgtspējas jomā, piemēram, uzņēmums samazināja siltumnīcas efektu izraisošās gāzu emisijas par 6,1% un samazināja neilgtspējīgi izmantotā ūdens apjomus par 24%, kā arī 20% no uzņēmuma ražotā iepakojuma iespējams pārstrādāt un kompostēt. Savukārt 43% no ražotā iepakojuma ir speciāli konstruēti otrreizējai pārstrādei. Tāpat arī uzņēmums Eiropas tirgū ražotajos mājdzīvnieku barības produktos izmanto 100% ilgtspējīgi iegūtas zivis. Kāpēc "Sustainable in a Generation" plāns ir tik svarīgs?

"Mars" ilgtspējas plānā "Sustainable in a Generation" četri galvenie savstarpēji saistītie pīlāri mērķtiecīgai izaugsmei ir veselīga planēta, spēcīgi cilvēki, labklājība, kā arī ilgtspējīgi ražoti iepakojumi. Ņemot vērā ziņojumā publicēto, 2021.gadā "Mars" siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājās par 6,1%, salīdzinot ar 2015. gada līmeni. Ziņojums arī liecina, ka pagājušajā gadā uzņēmums samazināja neilgtspējīgu ūdens patēriņu par 24%, salīdzinot ar 2015. gadu. Turklāt "Mars Petcare" produkcijas ražošanai neizmanto izejvielas, kas iegūtas no apdraudētām sugām. Vēl jo vairāk, "Mars Pet Nutrition Europe" nesen paziņoja, ka 100% zivju, kas izmantotas mājdzīvnieku barības ražošanā, tiek iegūtas ilgtspējīgā ceļā.

Kā tiek akcentēts ilgtspējas ziņojumā, 20% no "Mars" ražošanā izmantotā iepakojuma ir atkārtoti lietojams, pārstrādājams vai kompostējams. Bet 43% iepakojuma ir speciāli konstruēts otrreizējai pārstrādei, tādā veidā uzņēmumam sperot nozīmīgus soļus aprites ekonomikas virzienā un nodrošinot, ka iepakojums nekļūst par atkritumiem. Ziņojumā uzsvērts, ka 2021.gadā zīmoli "Crave" un "Pedigree" Eiropā nāca klajā ar jauniem produktiem iepakojumos, kas ir ražoti no vieglāk pārstrādājamiem materiāliem. Turklāt "Mars" kļuva par pirmo uzņēmumu mājdzīvnieku barības ražošanas nozarē, kas mitrās barības elastīgā iepakojuma ražošanā izmanto pārtikai nekaitīgu, pārstrādātu materiālu. Tāpēc "Sheba" mitrās mājdzīvnieku barības iepakojumi tiek izgatavoti no pārstrādātas plastmasas.

Skaiste Sruogaite, "Mars" korporatīvās komunikācijas direktore Baltijas, Balkānu un Adrijas jūras valstīs, kā arī Ukrainā un Izraēlā norāda: "Gandrīz puse no "Mars" iepakojumu portfeļa (12 000 iepakojumu veidi) tiek pārveidota tā, lai būtu kompostējama vai izmantojama otrreizējās pārstrādes infrastruktūrā, kas eksistē šobrīd vai, iespējams, pastāvēs tuvākajā nākotnē. Iegādājoties un iepakojuma ražošanā izmantojot otrreizēji pārstrādātus materiālus, mēs palīdzam radīt tirgū pieprasījumu pēc otrreiz pārstrādātiem materiāliem un veicinām investīciju piesaistīšanu otrreizējās pārstrādes sistēmām. Kā piemēru varu minēt unikālo sasniegumu, sākot ražot mājdzīvnieku barības "Sheba" iepakojumu no otrreizēji pārstrādā izejmateriāla. Tādā veidā "Mars" pierāda, ka iepakojumus ir iespējams izmantot daudzveidīgi, palīdzot videi un padarot biznesu "zaļāku"."

"Mars" regulāri meklē jaunus veidus, kā ievērojami uzlabot viena miljona cilvēku dzīves, kas iesaistīti uzņēmuma vērtību ķēdē. Uzņēmums ir ieviesis cilvēktiesību uzticamības pārbaudes (HRDD) sistēmas rīkus ražotnēs visā pasaulē un ir apņēmies uzlabot darba apstākļus un samazināt ienākumu atšķirības. Kā arī savu piegādāju rūpnīcās ieviest programmas darba apstākļu uzlabošanai tajās strādājošajiem cilvēkiem no neaizsargātām iedzīvotāju grupām – tie kopumā ir 18 000 darbinieki, no kuriem 9600 ir sievietes.

"Ieguldot resursus mērķu sasniegšanā, kas izvirzīti "Sustainable in a Generation" plānā, "Mars" tiecas veidot ilgtspējīgāku uzņēmējdarbību, tādā veidā palīdzot arī planētai. Mēs rīkojamies, lai uzlabotu cilvēku un viņu mājdzīvnieku dzīves visā pasaulē, sniedzot iespēju katru dienu veikt ilgtspējīgāku un "zaļāku" izvēli," secina S. Srougaite.