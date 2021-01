Mārtiņš Markovs: 'Nekustamo īpašumu pārdošana ir īpaša prasme'

Jebkura nekustamā īpašuma pirkuma pārdošanas līguma noslēgšanā sevišķi svarīgi ir tas, cik kompetents un profesionāls ir tā savienojošais posms – pārdošanas starpnieks. To pagājušajā rudenī un ziemā vēlreiz apliecināja uzņēmuma Markov Group īpašnieks Mārtiņš Markovs.

Piemēram galvaspilsētas jaunbūve Aleksandra Čaka ielā 134. Viņš šī projekta pārdošanu uzsāka septembrī un līdz Jaunajam gadam spēja pārdot vairāk nekā desmit dzīvokļu, kuru cenas sākās no 145 000 eiro. Tas pamudināja mūs aprunāties ar viņu par starpnieka profesionalitātes nozīmi darījumu veikšanā, par spēju piedāvāt plašu pakalpojumu spektru gan pārdevējiem, gan pircējiem.

-- Jaunbūve Aleksandra Čaka ielā 134 ir zināma un populāra. Tās atpazīstamības faktors ir izteiksmīgā fasāde, kuras plūstošās līnijas atgādina teātra aizkulises. Un tieši tāds ir arī projekta nosaukums – Aizkulises. Dzīvokļu pārdošanu šajā ēkā uzsāka jau pirms trim gadiem, pirmie darījumi notika 2018.gada vasarā. Pārdošanu ilgi veica ēkas īpašnieki. Kādā veidā jūs un uzņēmums Markov Group ieguva ekskluzīvas pārdošanas tiesības šajā projektā? – jautājam Mārtiņam Markovam.

-- Spēja pārdot nekustamo īpašumu ir īpaša prasme. Pārdošanas procesā ir vairāki posmi, un tas ietver iespēju izmantot dažādu stratēģiju, tās izvēli nosaka pieprasījuma konjunktūra. Šīs prasmes pamatā ir arī paša pārdevēja plašā pieredze. Ja tirgus ir stabils un tajā nevalda mākslīgi radīts satraukums, ja cena ir samērīga – šādā gadījumā daudzdzīvokļu jaunbūves vieglāk tirgot projekta sākotnējā posmā: pircēju interese par jauno projektu ir lielāka, arī dzīvokļu izvēle ir plašāka. Mana pieredze liecina, jo mazāka kļūst jaunbūvē pieejamo dzīvokļu izvēle, jo lielākas pūles jāiegulda katrā nākamajā darījumā, tam jāvelta vairāk laika un jāņem talkā izsmalcinātāki un oriģinālāki mārketinga paņēmieni. Un tieši šajā posmā izšķirošā loma ir pārdevēja profesionalitātei, viņa devumam pārdošanas pārrunu procesā.

Projekta Aizkulises īpašnieki ilgu laiku tirgoja dzīvokļus pašu spēkiem, to darīja viņu pārdošanas nodaļa. Tomēr 2019.gada otrajā pusgadā darījumu apmērs samazinājās. Protams, projekta īpašnieki par to nebija priecīgi. Es rūpīgi izpētīju atlikušo dzīvokļu piedāvājumu šajā projektā un 2020.gada vidū vērsos pie īpašniekiem ar sadarbības piedāvājumu. Man ir 15 gadu pieredze nekustamā īpašuma tirgū, arī ārpus Latvijas, tādēļ bija viegli pārliecināt par šādas sadarbības lietderību. Manā darījumu portfelī ir dzīvokļu, māju un komerctelpu darījumi Krievijā, Bulgārijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Gruzijā un Ēģiptē. Savas karjeras laikā esmu strādājis visās šajās valstīs.

Nozīmīgs faktors, kas ļāva uzņēmumam Markov Group noslēgt ekskluzīvu sadarbības līgumu ar Aizkulišu īpašniekiem, ir mana veiksmīgā darbība 2018.-2019.gadam, pārdodot pēdējos neizpārdotos dzīvokļus Jūrmalas daudzdzīvokļu projektā Grīšļu ielā 5. Pirms manis šos dzīvokļus jau piecus gadus bija tirgojušas vairākas lielas nekustamo īpašumu kompānijas. To darbības rezultāts bija nulle. Kad man piešķīra ekskluzīvas tiesības šo dzīvokļu pārdošanai, es pats izstrādāju dzīvokļu pārdošanas stratēģiju, ieviesu to, un viss mainījās – pusotra gada laikā es pārdevu visus 12 atlikušos Grīšļu ielas 5 projekta dzīvokļus. Maniem klientiem ir iespēja par saņemtajiem pakalpojumiem uzrakstīt atsauksmi manās facbook lapās - www.facebook.com/markovgroup/reviews. Tieši viens no Jūrmalas projekta Grīšļu ielā 5 klientiem ir uzrakstījis vienu no sirsnīgākajām atsauksmēm.

-- Tad jau ir tā, ka kolēģiem konkurentiem pārdot neizdevās, atnācāt jūs, pārņēmāt šo nekustamo īpašumu, un pārdošana sākās. Kas ir jūsu panākumu noslēpums?

-- Es neatklāšu visas darba pieredzē iegūtās profesionālās iemaņas un pašiegūto know-how, vien pieminēšu, ka, manuprāt, panākumu pamatā ir tas, ka piedāvāju klientiem kompleksu pakalpojumu. Svarīgas ir arī labas attiecības ar visām darījumā iesaistītajām pusēm. Es uzņemos atbildību par visiem pirkuma pārdošanas darījuma sagatavošanas un veikšanas posmiem − no sākuma līdz beigām. Pats izstrādāju optimālu mārketinga stratēģiju, pats pārraugu reklāmas izvietojumu, atbildu uz telefona zvaniem un strādāju ar elektronisko saraksti, tiekos ar klientiem, izrādu dzīvokļus, noskaidroju potenciālo pircēju finansiālo stāvokli un, ja nepieciešams, risinu visus finansēšanas jautājumus ar banku. Esmu izveidojis labas sadarbības attiecības ar Latvijas lielāko banku kredītspeciālistiem. Piedalos arī visu līgumu sagatavošanā un pārrunās, organizēju tikšanās, kopā ar klientiem eju pie notāra un uz zemesgrāmatu... Mēģinu risināt visas problēmas, kas rodas gan pircējiem, gan pārdevējiem, − iedziļinos itin visā. Es vienmēr atgādinu sev, ka brokeru bizness vienlaikus ir reputācijas bizness. Un pret savu reputāciju es vienmēr izturos ar lielu pietāti. Svarīgi ir tas, ka daru darbu, kas man patiešām patīk, kas sniedz man lielu gandarījumu. Biznesa finanšu aspekts ir svarīgs, tomēr tikpat nozīmīgs ir gandarījums, kad tiek saņemta pateicība gan no nekustamā īpašuma pārdevējiem, gan pircējiem.

Esmu pārliecināts, ka nekustamā īpašuma attīstītājiem sadarbība ar mani ir lietderīgāka un efektīvāka nekā savu pārdošanas nodaļu veidošana un uzturēšana. Projekta Aizkulises īpašnieki izvēlējās mani un pārliecinājās par manis iepriekš teikto.

-- Pastāstiet, lūdzu, par Aleksandra Čaka ielas 134 pārdošanas rezultātiem.

-- Rudens sākumā uzņēmums Markov Group ieguva tiesības pārdot 20 dzīvokļu šajā jaunbūvē. Turklāt vērā ņemams, ka šie nebija vispieprasītākie dzīvokļi, bet gan tie, kuri bija atlikuši. Galvenokārt šī projekta lielākie un dārgākie dzīvokļi. Arī cenu lapa, ko projekta attīstītājs apstiprināja 2020.gada sākumā, netika mainīta. Mūsu pārdošanas rezultāti apliecināja, ka cenas nevajadzēja mainīt. Pareiza mārketinga stratēģija un veiksmīga komunikācija ļāva man jau ļoti drīz aktivizēt Aizkulišu dzīvokļu pārdošanu. Īpaši raiti darījumi veikti novembrī un decembrī, līdz Jaunajam gadam izdevās noslēgt ap piecpadsmit pārdošanas līgumu. Palīdzēja manis sniegtā palīdzība klientiem hipotekāro aizdevumu noformēšanā. Bankas līdzfinansējums bija nepieciešams gandrīz 90% jauno dzīvokļu īpašniekiem.

Vidējais darījuma apmērs Aleksandra Čaka ielā 134 pagājušajā rudenī un ziemas sākumā pārsniedza 145 000 eiro. Piebilde: vairums klientu papildus iegādājās arī pazemes autostāvvietas par 15 000 eiro. Interese par četristabu dzīvokļiem un penthouse bija ļoti augsta, lielākais darījums sasniedza 272 000 eiro – par šādu summu decembra beigās nopirka penthouse dzīvokli sestajā un septītajā stāvā. Iepriecina fakts, ka visi pircēji bija vietējie iedzīvotāji, jaunos mājokļus viņi iegādājās paši savai dzīvošanai.

-- Tas vieš cerību par galvaspilsētas jauno ekonomiskā segmenta projektu tirgu nākotni.

-- Jaunajiem projektiem ir nākotne. Pieprasījums pēc tiem aizvien ir liels, jo izaugusi jauna paaudze, kuru neapmierina sērijveida dzīvokļu kvalitāte – tie ir novecojuši. Tādēļ nevajadzētu cerēt uz pozitīvām izmaiņām padomju laika dzīvokļu segmentā. Savukārt jauno projektu segments, iespējams, turpinās uzrādīt pozitīvu cenu dinamiku, arī tādēļ, ka to piedāvājums ir nepietiekams.

