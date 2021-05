Mārtiņš Vilsons saņem īpašu Latvijas hokeja līdzjutēja medaļu

Līdzīgi kā daudzi Latvijas iedzīvotāji arī Mārtiņš Vilsons kopā ar savu ģimeni aktīvi seko līdzi Pasaules čempionātam hokejā. Kā atzīst aktieris, viņu ģimenē nav īpašu tradīciju vai sagatavošanās pasākumu, lai skatītos hokeju. Viss esot vienkārši – visa ģimene sapulcējas pie galda, ieslēdz televizoru un tur īkšķus par Latvijas hokeja izlasi. Taču par šo nozīmīgo notikumu Mārtiņam Vilsonam paliks piemiņa, kas pašam kalpos kā atgādinājums un ko arī varēs nodot nākamajām paaudzēm – Latvijas hokeja līdzjutēju medaļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas hokeja līdzjutēju medaļu ir izdevis Latvijas Monētu nams par godu Latvijas hokeja izlasei un tās līdzjutējiem. Tā ir īpaša bezmaksas medaļa, kuru Latvijas Monētu nams kā oficiālais "IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā 2021" partneris ir veidojis sadarbībā ar Latvijas Hokeja federāciju. Medaļa ir dāvinājums ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam tuvs hokejs vai kurš kolekcionē medaļas un monētas, kas veltītas īpašiem notikumiem.

Ko jums nozīmē hokejs?

Pasaules čempionātam hokejā cītīgi sekoju kopā ar ģimeni, taču tas notiek tā vienkārši – bez īpašas sagatavošanās vai tradīcijām. Tas, vai Latvijas hokeja izlase piedzīvo uzvaru vai zaudējumu, protams, ir būtiski, taču hokeja devumu un ieguvumu no jušanas līdzi savējiem redzu daudz lielākā mērā. Skatos uz bērniem un redzu, kā viņiem veidojas apziņa, ka mēs esam viena nācija. Rodas tāda lielāka, ārpus ģimenes esoša kopības sajūta.

Kā vērtējat to, ka čempionāts notiek Rīgā?

Ir lieliski, ka hokejs atkal notiek pie mums, Rīgā. It kā jau skaitās, ka visas valstis Eiropas Savienībā ir vienlīdzīgas un ko var viena, iespēj arī otra, taču šādu lielu notikumu norise pie mums tiešām ļauj gūt šādu pārliecību.

Vai mēs šo notikumu atcerēsimies?

Mēs esam maza nācija uz pasaules fona un mums ir jārod atgādinājumi vai piemiņas lietas, kas liecina, ka mums ir kaut kas izdevies, esam kaut ko sasnieguši, piedzīvojuši būtiskus notikumus. Lietas, kas attiecas uz mūsu valsti un ļauj mums lepoties. Mana pārliecība ir, ka mazie notikumi saliekas lielā notikumā un bez tiem nav apziņas, ka esi vajadzīgs. Iespējams pēc kāda laika var šķist, ka tas, ka čempionāts notika pie mums, nemaz nebija tik nozīmīgi kā šķita, bet tā nav – saliekam daudzus Latvijai svarīgus notikumus kopā un ir sajūta, ka esam tik daudz paveikuši gan vietējā, gan pasaules mērogā, apliecinājuši, ka varam un mums sanāk.

Vai jums ir kādas lietas, kas atgādina par nozīmīgiem notikumiem paša vai valsts dzīvē?

Kad biju puika, krāju pastmarkas. Man bija pat trīs pastmarku albumi! Man nav bijusi rimta dzīve, esmu arī mainījis daudzas dzīvesvietas un tagad pat nevaru atcerēties, kur tie pazuda. Bērnības atmiņas gan ir spilgtas – atceros, kā man patika tos regulāri pāršķirstīt. Tāpēc saprotu citus, kas kolekcionē dažādas lietas – vai tās būtu medaļas, monētas, markas vai citas lietas. Arī man ir savi kolekcionēšanas paradumi. Tā, piemēram, laukos šķūnītī ir bildes pie sienas, kurām man tīk uzmest aci. Tāpat ir grāmatas, teātra izrāžu brošūras, īpašas dāvanas, kas atgādina par dzīvē svarīgām lietām un vienlaikus ļauj gūt atziņu, ka, lai gan dzīve ir īsa un ātri paiet, tās laikā var tik daudz piedzīvot. Tagad man būs arī piemiņas lieta no čempionāta – Latvijas hokeja līdzjutēju medaļa. Paglabāšu, nodošu bērniem. Un, iespējams, viņu bērni varēs to saņemt no saviem vecākiem un lepoties, ka jau tālajā 2021.gadā Rīgā norisinājās Pasaules čempionāts hokejā!

Latvijas hokeja līdzjutēja medaļa – dāvana sev vai kādam hokeja fanam

Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis saka, ka Pasaules čempionāts hokejā, kas šogad notiek Rīgā, ir īpašs notikums mūsu sporta vēsturei un mūsu valsts vēsturei un Latvijas hokeja līdzjutēja medaļa paliks kā vēsturiska liecība, kas daudzus gadus turpinās atgādināt par šo nozīmīgo notikumu.

Latvijas hokeja līdzjutēja medaļas pēc Latvijas Monētu nama pasūtījuma ir izkaltas Norvēģijas monētu kaltuvē, kas katru gadu izkaļ arī Nobela Miera prēmijas zelta medaļu. Medaļas aversa galvenais motīvs ir hokeja spēlētājs, kas izdara spēcīgu sitienu ar nūju. Uz hokeja ripas attēlotas trīs zvaigznes un uzraksts "RĪGA * LATVIJA", bet nedaudz zemāk izkalts gads "2021", tādējādi uzsverot Pasaules čempionāta hokejā norises vietu un gadu. Medaļas aversa augšpusē ir redzams uzraksts "PASAULES ČEMPIONĀTS". Medaļas reversā attēlots Latvijas Hokeja federācijas logotips, kura fonā ir Latvijas valsts kontūra. Gar medaļas šķautni atkārtojas uzraksts "LATVIJA * RĪGA * 2021".

Latvijas hokeja līdzjutēju medaļa ir izgatavota no vara un niķeļa sakausējuma. Tās diametrs ir 38,61 mm un svars sasniedz 24 g. Latvijas Monētu nams to dāvina iedzīvotājiem pilnīgi bez maksas – jāsedz ir tikai piegādes izmaksas 4,99 eiro. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu to iegūt, katra mājsaimniecība var pasūtīt tikai vienu medaļu. Pasūtījumu var veikt internetā www.fanumedala.lv vai zvanot 67665070. Latvijas hokeja līdzjutēju medaļa ir izdota ierobežotā tirāžā – tikai 20 000 medaļu.

Latvijas Monētu nams katru gadu izdod bezmaksas medaļas, kas iezīmē attiecīgā gada nozīmīgākos notikumus, piemēram, Latvijas simtgadei veltīta medaļa "Lāčplēsis", Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienai veltīta piemiņas medaļa "Tautu meita", piemiņas medaļa Bermontiādes simtgadei.