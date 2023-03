Mašīntulkošana un 'ChatGPT' – līdzinieki ar atšķirīgām funkcijām

"ChatGPT" ir "OpenAI" izstrādāts valodas modelis, kuru var izmantot, lai atbildētu uz jautājumiem un veiktu dažādus teksta apstrādes uzdevumus. Mašīntulkošana ir datorsistēmas veikta teksta automātiska pārvēršana no vienas valodas uz citu. Tās mērķis ir nodrošināt teksta tulkojumu ātrāk un efektīvāk, nekā to varētu veikt cilvēks. Mašīntulkošana var būt gan vārda līmeņa, gan teikuma līmeņa un tiek izmantota dažādos uzdevumos. Abi līdzinieki, lai arī to funkcijas ir dažādas – "ChatGPT" spēj ģenerēt dažādus tekstus, bet mašīntulks – veikt tekstu tulkojumus, balstīti uz neuro-lingvistiskās programmēšanas (NLP) principiem.

Kas ir neirolingvistiskā programmēšana?

Neirolingvistiskā programmēšana (NLP) ir psiholoģijas un komunikācijas tehnoloģiju kombinācija. NLP ietver dažādas tehnikas, piemēram, runas modeļu analīzi, uzvedības modeļu un komunikācijas veidu izpratni. Ņemot vērā, ka gan mašintulkošana, gan "ChatGPT" un citi valodu modeļi ir veidoti, izmantojot mākslīgo intelektu, rīku izstrādātāji ar NLP palīdzību spēj veiksmīgāk apmācīt izveidotos rīkus – mācot labāk saprast kontekstu, veidot teikumus un pat stāstījumus līdzīgi, kā to darītu cilvēks.

Kur tiek izmantota neirolingvistiskā programmēšana?

Piemēram, valodas modelis "ChatGPT" izmanto NLP, lai apstrādātu valodu un izprastu tās nozīmi, kā arī, lai izprastu un interpretētu lietotāju jautājumus un atbildētu uz tiem, turklāt – pēc iespējas līdzīgāk, kā to darītu cilvēks.

Savukārt mašīntulks izmanto NLP tehnoloģijas, lai apstrādātu valodu un nodrošinātu precīzākus un dabiskākus tulkojumu rezultātus. Piemēram, NLP tehnoloģijas tiek izmantotas, lai izprastu valodas frāžu nozīmi un tādējādi nodrošinātu tulkojuma atbilstību kontekstam, kā arī lai apstrādātu valodas un uzvedības modeļus, kas saistīti ar kultūru un socioloģiskām atšķirībām, un tādējādi nodrošinātu precīzākus tulkošanas rezultātus, kas tieši atbilst konkrētās mērķa valodas prasībām.

Vai neirolingvistiskās programmēšanas rīki var aizstāt cilvēku?

Lai arī NLP ir bijis milzīgs solis gan dažādu valodas modeļu, gan mašīntulkošanas attīstībā, tie joprojām nespēj pilnībā aizstāt cilvēku. Piemēram, lai arī mašīntulkošana var nodrošināt precīzus un ātrus tulkojumus, mašīntulks vēl nav spējīgs apstrādāt sarežģītus jēdzienus un kontekstu, kā arī tas neizprot atšķirības starp dažādām kultūrām un socioloģiskām grupām. Cilvēka veikti tulkojumi joprojām ir neaizstājami, jo tulki spēj apstrādāt sarežģītus jēdzienus un kontekstu, kā arī atšķirības starp dažādām kultūrām un socioloģiskām grupām. Turklāt cilvēka tulkojumi var nodrošināt jutīgāku un dabiskāku tulkošanu.

Tādējādi, lai gan mašīntulkošana var sniegt ātrus un precīzus tulkojumus, tā vēl nav spējīga pilnībā aizstāt tulkus.

Tikmēr "ChatGPT" un citi valodas modeļi ir lieliski rīki, kas var palīdzēt veiksmīgi apkopot un strukturēt informāciju, tomēr tie joprojām nav spējīgs sagatavot tekstus bez kļūdām. Tāpat, ņemot vērā, ka informāciju šie valodas modeļi smeļas no interneta dzīlēm, katram no to izmantotājiem jābūt kā "filtram" – šie rīki nespēj atšķirt patiesību no meliem, īstus faktus no neīstiem, tādēļ, lai arī valodas modeļi spēj ģenerēt ne vien dzejoļus, bet arī esejas un cita veida rakstītus darbus – jāpārliecinās par to precizitāti, pareizrakstību un minēto faktu patiesumu.

Kā tulkošanas birojos tiek izmantoti mašīntulki?

Tulkošanas birojs "Linearis Translations" piedāvā mašīntulkošanu dažādiem tekstiem, piemēram, instrukcijām, tehniskajiem aprakstiem un citiem līdzīgiem. Mašīntulkošana patiesi ir ātrs un efektīvs veids, kā iztulkot tekstu, tomēr, līdzīgi kā valodas modeļu sagatavotas esejas, arī mašītnulka sagatavotie tulkojumi ir jāpārskata cilvēkam – tulkam un korektoram, kas vēlreiz pārliecinās, ka teksts iztulkots bez kļūdām, veic korekcijas, ja tādas nepieciešamas, lai klients saņemtu augstākās kvalitātes tulkojumu.

