Meat Future – garšīga un planētai draudzīga nākotne

Vasara, dārza svētki un bārbekjū ballītes, gaiss kārdinoši smaržo, top kārdinoši burgeri... Stop! Daļai no mums gaļa vairs nav opcija! Kā tad ar veģetāriešiem un vegāniem? Galu galā – kā tad ar planētu? Visā pasaulē aug pieprasījums pēc planētai draudzīgas pārtikas un gaļas alternatīvām. Mums ir risinājums!

Sulīgi un apetītlīgi bezgaļas burgeri vairs nav nesasniedzams sapnis vai ekskluzīvi šauras nišas produkti – tagad tā ir garšīga īstenība! Iepazīstieties: Meat Future. Lavijā radīti inovatīvi bezgaļas produkti ar augstu uzturvērtību un izcilām garšas īpašībām.

Meat Future produkti radīti cilvēkiem, kuri vēlas rūpēties par vidi un savu veselību, ikdienā samazinot gaļas produktu patēriņu, dzīvnieku valsts produktus aizvietojot ar līdzvērtīgi garšīgiem produktiem. Būtībā Meat Future ir nākotne, kas sākas jau šodien.

Veģetāru un vegānu produktu veiksmes pamatā ir produkta garša un augsts olbaltumvielu saturs. Jāatzīst, ka daļa šādu produktu, kas pieejami tirgū, ir ar visai savdabīgu garšu. Meat Future produktu izstrādes procesā piedalījušies gan Latvijas, gan ārzemju pārtikas tehnologi, lai rezultāts būtu ne tikai vērtīgs, bet arī garšīgs.

Meat Future produkti pieejami gan veģetāriešiem, gan vegāniem draudzīgās sastāva kombinācijās. Šobrīd Meat Future produktu līnijā ir pastēte un divu veidu plācenīši burgeriem. Vienu plācenīšu galvenā sastāvdaļa ir sarkanās bietes, bet otru – zirņu olbaltumvielas. Produktu ražošanā netiek izmantots viens no biežāk sastopamajiem pārtikas alergēniem – soja. Jau tagad var teikt, ka uz biešu bāzes gatavotos plācenīšus īpaši iecienījušas sievietes, savukārt zirņu plācenīšus – vīrieši. Iespējams, tāpēc, ka zirņu plācenītis gan pēc garšas, gan sastāva ir ļoti līdzīgs sulīgajai burgergaļai. Abus plācenīšus var izmantot gan burgeru pagatavošanai, gan kā salātu sastāvdaļu. Šogad produktu sortimentu iecerēts papildināt, jo tirgū pieprasījums pēc kvalitatīviem šāda veida produktiem arvien pieaug.

Meat Future produktus iespējams iegādāties gan lielveikalu tīklos Maxima un Promo Cash&Carry, kā arī internetā www.meatfuture.eu vai www.barbora.lv

VEĢETĀRĀ POKIJA BĻODA

Recepte tapusi sadarbībā ar Paulu Freimani:

SASTĀVDAĻAS:

2 biešu veģetārie plācenīši

150 g savvaļas rīsu

40 g sarkanā kāposta

100 g sojas pupiņu pākstīs

(50 g attīrītu pupiņu)

½ avokado

1 tējkarote sezama sēklu

MĒRCEI, AR KO PASNIEGT:

2 tējk. sojas mērces ar

samazinātu sāls daudzumu

1 ēdamkarote olīveļļas

1 ēdamkarote citrona sulas

šķipsniņa ķiploku pulvera

½ tējk. kūpinātas paprikas garšvielas

PAGATAVOŠANA:

Biešu veģetāros plācenīšus pirms gatavošanas atlaidina. Tikmēr katliņā

liek vārīties rīsus. Kad rīsi ir gatavi, tos izņem un katliņā liek vārīties sojas

pākstis, tad tās atdzesē un attīra pupiņas no pākstīm. Pagatavo mērci. Mazā

bļodiņā liek visas mērces sastāvdaļas un samaisa. Smalkās, garenās strēmelēs

sagriež sarkano kāpostu. Gareniski griež avokado mīkstumu. Pannā lej nedaudz olīveļļu, izņem no paciņas atlaidinātos plācenīšus un liek uz pannas cepties. Apcep no abām pusēm aptuveni 3 minūtes. Kad apcepts no abām pusēm, uzliek vāku, samazina temperatūru un sutina ar vāku vēl 2 minūtes. Plācenīšus liek uz virtuves dēlīša un sagriež gabaliņos. Bļodā ber novārītos rīsus un apkārt izkārto visas gatavās piedevas – cepto plācenīšu gabalus, sarkano kāpostu, sojas pupiņas un avokado. Pārber ar sezama sēkliņām, pārlej ar mērci, cik katrs vēlas, un pasniedz.