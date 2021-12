Mēbeles, kas 'neapēd' telpu. 'Compact.lv' transformējamo mēbeļu tops

Mūsdienu dzīvesveids un nepieciešamības ir ieviesis korekcijas dzīves telpas plānošanā un izmantošanā. Vairumā gadījumu transformējamas mēbeles ir atbilde telpas izmantošanai darbam, tiešsaistes videozvaniem, mācībām, viesu uzņemšanai, vingrošanai, sporta nodarbībām, hobijiem, mūzikas nodarbībām, miegam un atpūtai

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Citi faktori par labu transformējamu mēbeļu izmantošanai ir zaļa filosofija un dzīvesveids, "downsizing", racionāla telpas izmantošana, "sēdēšana ir jaunā smēķēšana", darbs no mājām, jums nepatīk pārvākties un visbeidzot tas ir ērti, gudri un arī stilīgi!

Zemāk esam apkopojuši visbiežāk izmantotos risinājumus, kas var dot jaunas idejas kā palielināt komfortu un racionālāk ieplānot savu dzīves telpu:

1. Sienas gultas, "Clei.it" "Living" kolekcija. Transformējamu mēbeļu topu mēs sākam ar pie sienas paceļamām gultām. Sienas gultas jeb "Murphy beds" ir pazīstamas no pagājušā gadsimta sākuma, šis risinājums dod vislielāko telpas ekonomiju, atbrīvojot 5-6 kvadrātmetrus telpas. Mūsdienu sienas gultām ir dienas un nakts funkcijas, tās viegli transformējas par galdu, dīvānu vai plauktu sistēmu. No mūsu pieredzes visvairāk sienas gultas izvēlas atvērta plānojuma dzīvokļos, apvienojot guļamistabu ar viesistabu, klienti kuriem mājās ir mājdzīvnieki un patīk kārtība – gultu ir ērti saklāt un paslēpt aiz sienas. Sienas gultas ir lābakais risinājums viesu izmitināšanai, ikdienā aizņemot minimālu telpu.

Vairāk argumentu, kāpēc izvēlēties sienas gultas, var lasīt šeit!

2. Transformējamas mēbeles bērnistabām, "Clei.it" "Young" kolekcija. Lai cik liela būtu māja vai istaba, bērnistaba kalpo kā vieta atpūtai, gulēšanai, mācībām, garderobei un hobijiem. Pavisam aktuāli tas kļūst, ja vienā istabā ir jāizmitina divi un vairāk bērni.

3. Paceļami un izvelkami žurnālgaldi, "Ulisse" no "AltacomItalia.it". "Ulisse" un tam līdzīgi alternatīvi galdi no citiem ražotājiem ir klientu visnovērtētākais universālais risinājums, kas der visam. No minimāla žurnālgalda to var pacelt un izvilkt 10-12 personām, tas ir regulējams no 28-88 cm augstumam un 220 cm un citā versijā pat 480 cm garumam, tam ir paslēpti ritentiņi pārvietošanai. Šāda veida galdi atkarībā no apdares pieejami no 1400 eiro vai akciju laikā ap 1150 eiro

4. Mājas biroji un mobilas darba vietas no "MuellerMoebel.de". Darbs un mācības no mājām katram ģimenes loceklim ir ikdiena. Piemēram "Flatmate" un "Flatframe" ir pilnvērtīga darba vieta kas neizmantota aizņem tikai 11 vai pat 5-6 cm telpas. Savukārt "Workout" ir unikāls dizains, jo neizmanto gāzes pacēlājus vai pneimatiku un tas kalpo kā galds un stāvgalds vienlaicīgi.

5. Saliekami, viens otrā ieliekami krēsli, "Cubix" pufs un pieci krēsli vienā no "ozzio.com". Mūsdienās ir pieejami ērti viens otrā ieliekami vai salokāmi krēsli. Daži no risinājumiem labi izskatīsies un kalpos arī ārtelpās uz terases vai balkona. Viens no spilgtākajiem risinājumiem no pēdējās Milānas un Ķīpsalas mēbeļu izstādes ir "Cubix" pufs, apskatāms arī salonā Rīgā.

6. Izvelkami teleskopiski konsoles galdi, "Genesi" no "AltacomItalia.it" un "ERIC90" no Tranformējamām mēbelēm, Lietuva. Šāda veida galdi ir populāri tieši pirms Ziemassvētkiem, kad cilvēki plāno ģimenes svinības, kas ļauj no 45 cm izvilkt 110 cm platu un 295 cm garu saimes galdu.

7. Telpas ekonomija divos stāvos, nolokāmas divstāvu sienas gultas un dīvāni. Divstāvu nolokāmas sienas gultas ļauj izguldīt maksimāli daudz cilvēku ierobežotā telpā, šāda veida risinājumi ir iecienīti bērnistabās vairāk bērniem, kā arī viesnīcās un hosteļos.

8. Mini virtuves, "Kitchen Box" no "clei.it". Mini virtuves ir risinājums tiem kas daudz negatavo mājās un grib izmantot iespēju paslēpt virtuvi atvērta plānojuma dzīvokļos un birojos.

9. Ražots Latvijā, ekonomiskas un izturīgas iebūvējamas sienas gultas. Zīmola rūpnīcu transformējamu mēbeļu risināumi var izrādīties dārgi vai neatbilst jūsu vēlmēm materiālu izvēles vai telpas konfigurācijas ziņā. Šajā gadījumā iesakām apsvērt vietējā ražojuma risinājumus, kas varbūt būs vienkāršāki, bet tikpat izturīgi un noturīgi kā vadošo ražotāju piemēri.

10. DIY risinājumi, furnitūra un mehānismi lai uzbūvētu pats savu sienas gultu vai transformējamu galdu. Ja nekas no gataviem risinājumiem Jums tomēr neder, ir iespēja uzbūvēt savu sienas gultu vai galdu izmantojot tikai pirktus mehānismus un furnitūru. Šo iespēju pie mums izmanto arī mēbeļu ražotnes un galdniecības.

Pieminēšanas vērti: apaļi izvelkami un/vai paceļami galdi, kartona mēbeles, racionāla telpas izmantošana pie augstiem griestiem un pie griestiem paceļamas gultas.

"Compact.lv" ir transformējamu mēbeļu interneta un salonveikals Rīgā, Ķengaraga ielā 2a. Lielākais vairums šajā topā prezentēto mēbeļu ir pieejami apskatei un izmēģināmi "dzīvajā" salonā un/vai realizētajos projektos birojos, viesnīcās, viesu namos, demo un īres dzīvokļos.

Ja arī jūs vēlaties uzzināt kā racionālāk izmantot jums pieejamo telpu, atsūtiet mūsu speciālistiem savu telpu plānu un vēlamās istabas funkcijas lai izstrādātu jums transformējamu mēbeļu projektu!

info@compact.lv

+371 26546645