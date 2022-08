Mega sulīgi un kraukšķīgi: Annas Pannas un Baltijas ēdiena blogeru radītie 'McDonald's' burgeri

Kuram gan nav gribējies ielūkoties "McDonald's" virtuvē, lai redzētu, kā top tik iemīļotie burgeri un citi kārumi? Ēdienu blogerei un pavārgrāmatu autorei Annai Birmanei jeb Annai Pannai ar kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas bija šāda iespēja, turklāt nevis vienkārši novērot, kā top jau iecienītie ēdieni, bet gan pašiem radīt pilnīgi jaunus burgerus gardēžu līnijai "Maestro", kas no 10. augusta pieejami visos "McDonald's" restorānos Baltijā.

Anna Birmane (Latvija), Džans Luks Demarko (Lietuva) un ēdienu blogeru komanda no Igaunijas "Hungry 4some" – Kertu Ratuss, Rasmuss Eisma, Susanna Kēmāgi un Marlēna Valdmā – radījuši divas oriģinālas receptes "McDonald's" gardēžu burgeru līnijai "Maestro" – ar liellopa un vistas gaļu. Jaunās receptes izstrādātas, izmantojot tikai augstākās kvalitātes "McDonald's" sastāvdaļas no "McDonald's" piegādātājiem – augstvērtīgu liellopa un vistas gaļu, svaigus dārzeņus un zaļumus, kraukšķīgas maizītes un izteiksmīgas mērču kombinācijas.

"Maestro" liellopa burgeram ēdienu blogeri izmantojuši pirmklasīgu liellopa gaļu, Čedaras sieru, sulīgu tomātu, halapenjo, ledus salātus, rukolu, sarkano sīpolu, kraukšķīgu maizīti un neatkārtojamo tomātu grila mērci, savukārt "Maestro" vistas burgera sastāvā ir kraukšķīga vistiņa, "Emmental" siers, tomāti, ledus salāti, rukola, majonēzes mērce, kraukšķīga maizīte un galvenajā lomā – īpaši gardā reliša mērce.

Kā uzsver Anna Panna – šie burgeri ir unikāli savu kvalitatīvo sastāvdaļu dēļ, kā arī tādēļ, ka tie izstrādāti plecu pie pleca kopā ar Baltijas kolēģiem un izveidota garša, kāda vēl "McDonald's" virtuvē nav bijusi. Darbs pie recepšu izveides noritēja vairākus mēnešus, degustējot un kombinējot sastāvdaļas un veicot vairākus garšu testus.

"Mēs visi satikāmies, nogaršojām visas iespējamās sastāvdaļas, kas ir pieejamas "McDonald's", pilnīgi visas mērces, salātu miksus, gaļas – visu, ko vien var iedomāties, tostarp arī maizi. Salikām kopā sākotnēji 10 dažādas versijas, no kurām atsijājām sešas, no sešām pēc tam izvēlējāmies trīs, bet no trim izvēlējāmies no katras garšas pa vienai – proti, vienu vistas un vienu liellopa," jauno burgeru tapšanas aizkulises atklāj Anna Panna.

Ēdiena blogeriem jauno burgeru radīšanā bijušas gana brīvas rokas. Vienīgais nosacījums – lai jaunradītās garšas atbilstu Baltijā pieejamajiem produktiem un ēdāju garšas kārpiņām pierastiem salikumiem kā, piemēram, marinējumi, tomāti, gurķi un kraukšķīgi sīpoli. "Tas varbūt pat bija sarežģītākais, jo mēs bijām ļoti kreatīvi, bet mums tomēr bija jāpieturas pie Baltijas burgera," iespaidos dalās Anna Panna.

Vaicāta, lai noraksturo Baltijas burgeru, Anna Panna atbild: "Baltijas burgers – tas noteikti ir marinēts gurķis, tomāti un sīpoli. Tā ir klasika. Bet, lai šie burgeri būtu pavisam "baltiski", mums bija svarīgi pievienot daudz un dažādu mērču, lai tie būtu mega sulīgi."

"Liellopa burgers ir īpašs ar to, ka pildīts ar tomātu-ķiploka mērci, sulīgu liellopu, staipīgu Čedaras sieru un, protams, kraukšķīgiem salātiem. Savukārt vistas burgers ir īpaši panēta vistas fileja kraukšķīgā kažociņā, bagātīga salātu doza, "Emmental" siers un lieliskā "relish" mērce. Abi burgeri ieslēpti mīksti kraukšķīgās burgermaizītēs."

Dalība šajā projektā Annai Pannai bijis kas līdzvērtīgs bērnības sapņa piepildījumam. "Kuram gan bērnībā nebija sapnis iekļūt "McDonald's" virtuvē? Es atceros, ka manā bērnībā varēja svinēt dzimšanas dienu "McDonald's" spēļu istabā un bija iekļauta arī ekskursija virtuvē. Es, tur ēdot, redzēju šo ekskursiju un man tā šķita superīgākā lieta pasaulē. Kā jau deviņdesmito gadu bērns – tu neesi redzējis baigi daudz interesantu ballīšu, tāpēc man tas ļoti iekrita atmiņā."

Lūgta komentēt sadarbību ar Baltijas kolēģiem, Anna Panna atsaka, ka tā bijusi "vienkārši superīga": "Jau no pirmajām minūtēm sākām runāties, smieties un draudzēties. Mums bija diezgan līdzīgas vērtības un vīzijas, kuras gribējām iekļaut šajos burgeros, proti, ka jābūt daudz dārzeņiem un salātiem. Nebija nekādas strīdēšanās, visu uztvērām ar humoru. Mums bija ļoti veiksmīga un, manuprāt, vienkārša kopdarbošanās."

Kurš no jaunajiem burgeriem Annai Pannai pašai iet tuvāk pie dūšas? "Es nevaru izvēlēties savu favorītu, jo tie ir diezgan atšķirīgi. Vistas ir maigāks un krēmīgāks, savukārt liellops ir nedaudz asāks un sulīgāks. Rezultāts atbilst dažādām garšu gaumēm un vēlmēm, un katrs var izvēlēties sev tuvāko. Tiesa, to skaits ir ierobežots, tāpēc ir jāskrien un jāēd!"