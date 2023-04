Mego-garšīgas kotletes un mego-lētas picas: Sarkandaugavā atklāts jauns lielveikals 'Mego'

Bijušā kinoteātra "Aurora" plašajā ēkā Sarkandaugavā (Tilta ielā 1) atvērts jauns lielveikals "Mego", kas kļuvis par 91. veikalu šajā Latvijas mazumtirdzniecības veikalu ķēdē. Veikala sortiments ir bagātīgāks nekā parasti – no pārtikas un dzērieniem līdz mājas un dārza precēm, no apģērbiem un kancelejas precēm līdz kosmētikai un mājsaimniecības precēm. Īpašnieku lielākais lepnums ir kulinārijas un konditorejas nodaļas, kur svaigs, karsts un gards mājas ēdiens tiek piegādāts no tajā pašā ēkā esošajiem gatavošanas cehiem. Gardie biezpiena plācenīši un belaši no vietējiem pavāriem burtiski ne ar ko neatšķiras no mammu gatavotiem šedevriem.

"Mūsu apkaimē visi veikali ir diezgan mazi – produktu izvēle tajos ir ierobežota. Un šeit visa ir tik daudz," – pirmās apmeklētājas Anna un Līga dalās iespaidos. – "Turklāt šeit sortimentā ir daudz tādu preču, ko nevar atrast citos veikalos. Piemēram, manas iecienītākās griljāžas konfektes. Arī cenas šodien priecē. Nopirku biezpienu – sanāca nedaudz virs 4 eiro par kilogramu. Zemenes ir nedaudz dārgākas nekā tirgū, taču līdz tam tirgum vēl ir arī jānokļūst. Lūk, esam nopirkušas dažas kotletes. Ja nav lielas ģimenes, pāris kotlešu pagatavošana sev ir pārāk liels darbs. Te var atrast arī belašus – 80 centi par vienu. Izskatās ļoti garšīgi un nav pārāk eļļaini."

No sava skatpunkta jauno lielveikalu vērtē arī jaunā māmiņa Marija: "Blakus esošajos mazajos veikalos man ar ratiņiem gandrīz neiespējami izbraukt cauri, bet šeit – plašums un daudz gaisa. Lūk, nopirku bērnam divas burciņas bioloģiska dārzeņu biezeņa un sev spāņu šķiņķi sviestmaizēm. Cenas apmierina. Pie reizes nolēmu noformēt klienta karti, jo solīja, ka pirmajās darba dienās par karti samaksātais viens eiro tiks ieskaitīts bonusa punktu veidā."

Aleksandrs iegriezās "Mego" pa ceļam uz vasarnīcu, lai sagatavotos pavasara sezonai – viņš iegādājās produktus divām dienām, jo viņa ciematā Gaujā nav veikala. Aleksandru iepriecināja salāti "Mājas" par budžetam draudzīgu cenu – 3,99 eiro, vistas kotletes par 11,99 eiro, Ķekavas vistas desa par 1,65 eiro un sēkliņas "Fishka" par 79 centiem. Šeit viņš arī nopirka ziedu sēklas izmēģināšanai un jaunu lāpstiņu.

"Mego" ir viena no mazumtirdzniecības veikalu ķēdēm Latvijā ar pilnībā vietējo kapitālu un īpašniekiem. Veikalu tīkla apgrozījums ir aptuveni 200 miljoni eiro gadā. Populārais zīmols ir nodrošinājis darbavietas vairāk nekā 2,5 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Devīze "Šis ir tavs tuvākais veikals!" atspoguļo veikalu politiku – vienmēr atrasties pircējiem tuvumā, lai viņi varētu veikt ikdienas pirkumus atbilstoši vajadzībām un par pieņemamām cenām.

"Mego" veikali ir pieejami visās Latvijas lielākajās pilsētās, vairāk nekā puse no tiem atrodas Rīgā, kur visos rajonos un jo īpaši pilsētas centrā atrodas dažāda lieluma "Mego" veikali. Pagājušajā mēnesī notika kārtējā jauna veikala atklāšana Liepājā. Tagad atkal ir jauns iemesls lepoties.

Jaunatvērtais veikals Rīgā ir 91. veikals "Mego" tīklā. "Projekta būvniecībā gada laikā tika ieguldīti vairāk nekā četri miljoni eiro. Veikala kopējā platība ir 1,5 tūkstotis m2. Tirdzniecības zāles platība – 760 m2. Tas ir optimāls izmērs, kas ļauj izvietot visu nepieciešamo iedzīvotāju ikdienas vajadzībām, piedāvājot plašu izvēli. Kopā te ir aptuveni 10 000 dažādu preču," stāsta "Mego" mārketinga projektu vadītāja Nataļja Šķēle.

Īpašs lepnums – kulinārija un konditoreja

"Mego" plauktos ir gan iedzīvotāju iemīļoti vietējie produkti, gan labi pazīstamu pasaules zīmolu preces, gan nišas produkti no dažādām valstīm, pēc kuriem pircēji dodas tieši uz "Mego" – nekur citur dažus no sortimenta produktiem nevar atrast. Piemēram, "Mego" tradicionāli ir slavens ar bagātīgāko sveramo konfekšu un cepumu izvēli. "Mēs visu laiku cenšamies papildināt sortimentu ar kaut ko jaunu un interesantu," saka Nataļja Šķēle.

"Mūsu īpašais lepnums ir kulinārija un konditoreja. Viss tiek pagatavots ar rokām, ideālā tīrībā. Te mīca mīklu, cep kotletes un biezpiena plācenīšus, plānajās pankūkās ietin garšīgu pildījumu. Svaiga gaļa šeit pārvēršas sātīgās un garšīgās maltītēs. Mums ir ļoti bagāta zivju un gaļas, konditorejas izstrādājumu, salātu, desertu un uzkodu izvēle," stāsta Šķēle.

"Gadu gaitā mēs esam izveidojuši tādu savu klientu loku, kuri nepavada vakarus ēdiena gatavošanā – par to rūpējas mūsu profesionālie kulinārijas speciālisti. Mūsu hiti ir "Klasiskā" pica un "Mājas" salāti. Ļoti lēti un garšīgi. Populāras ir arī kotletes – cūkgaļas, vistas gaļas un mājas. Un, protams, biezpiena plācenīši ir labākās brokastis."

Neskatoties uz vispārējo inflāciju, "Mego" veikalos regulāri tiek uzsāktas jaunas cenu samazināšanas programmas. Piemēram, pašlaik – vitamīnu trūkuma mēnesī — tīkls ir samazinājis cenas dārzeņiem un augļiem. "Mego" par izdevīgām cenām vienmēr var iegādāties ikrus, dažādus zivju konservus, kafiju, sveramos cepumus un konfektes, kā arī piena produktus. Piemēram, šeit var iegādāties "Tukuma piens" lētāko beztauku biezpienu, pienu "Alma" 2,5% un "Baltais lauku" 3,5%, kā arī "Smiltenes piens" sierus.

Vēsturiska vieta

Jaunais lielveikals tika atvērts vēsturiskā ēkā, bijušā kinoteātra "Aurora" vietā. Pēc kinoteātra slēgšanas telpām vairākkārt ir mainījies pielietojums. Pēc rekonstrukcijas ēka ieguva jaunu, iespaidīgu izskatu, piešķirot apkaimei interesantu noti. Saglabāts ēkas fasādes vēsturiskais izskats, pievienojot jaunus, modernus krāsu un apgaismojuma risinājumus.

Jaunā lielveikala projekts tika izstrādāts sadarbībā ar Sarkandaugavas attīstības biedrību, ņemot vērā rajona arhitektūru. Projekts tika saskaņots ar Rīgas pilsētas būvvaldi un rajona arhitektu. Apkārtējā teritorija ir labiekārtota, ir uzstādīti soliņi un iekārtotas ērtas velosipēdu stāvvietas. Pašlaik ir iestādīta zāle, savukārt siltākajos mēnešos acis priecēs ziedi. Lai Sarkandaugavas iedzīvotāji labāk zinātu savu apkārtni, pie ēkas fasādes ir uzstādīts improvizēts apkārtnes makets.

Klientu lojalitāte un preču piegāde

"Mego" klientu lojalitātes kartes darbojas pēc īpašas formulas: no pirkumiem līdz 15 eiro tiek uzkrāti bonusa punkti 1% apmērā no samaksātās summas, no vērtīgākiem čekiem – 2%. Pati karte maksā 1 eiro, bet pirmajās dienās pēc "Mego" atvēršanas Sarkandaugavā šis iztērētais eiro uzreiz tiek ieskaitīts kartes kontā 100 punktu veidā – par šiem punktiem varēs iegādāties preces.

Katru nedēļu iznāk krāsains "Mego" buklets ar atlaidēm atsevišķām precēm. Reizi mēnesī tam ir pievienota skrejlapa ar "oranžajām cenām" – tās ir iespaidīgas atlaides lojalitātes karšu īpašniekiem. Tajā nedēļā, pērkot lojalitātes karti, tai iztērētais eiro parasti automātiski tiek ieskaitīts kontā bonusa punktu veidā.

Pirmajās dienās pēc atvēršanas cenas jaunajā veikalā īpaši priecē. Turklāt šajās dienās klienti saņem dāvanas par pirkumiem un var piedalīties dažādās degustācijās. Piektdien jaunais veikals uzbūra apmeklētājiem labu garastāvokli ar "European Hit Radio" dīdžeja klātbūtni. Sestdien apmeklētājiem bija pieejamas bērniem draudzīgas animācijas un ūdens grima darbnīcas.

Gada ietvaros "Mego" veikalos tiek organizētas vairākas atlaižu programmas. Piemēram, pašlaik, uzkrājot 6 uzlīmes (katra tiek dota par pirkumiem 7 eiro vērtībā), par puscenu var nopirkt "Percutti" karstā gaisa grilu un citus augstas kvalitātes traukus ēdiena gatavošanai – katlus, pannas. Jaunajā "Mego" darbojas arī taromāts un iegūtos punktus var nekavējoties iztērēt kaut kam garšīgam vai saimniecībās noderīgam.

Drīzumā vairumtirdzniecības tīkls "Mego" plāno organizēt produktu piegādi, izmantojot arī "Wolt" vai "Bolt" pakalpojumus.

Vēl viens ērts "Mego" pakalpojums – apmeklētāji var samaksāt savus rēķinus uzreiz pie kases, kur ir pieejami pārskaitījumi vairāk nekā 1500 pakalpojumu sniedzējiem. Pircēji var maksāt gan skaidrā naudā, gan ar karti. Regulāri notiek akcijas, kuru laikā lojāli klienti var apmaksāt rēķinus bez komisijas maksas.

Jau ilgāku laiku divas reizes gadā notiek čeku loterija, kurā var laimēt dažādas vērtīgas balvas, galvenā balva ierasti ir automašīna. Tuvākā loterija notiks šovasar. Ziemassvētkos "Škoda" automašīnu uzvarēja pircēja Jeļena, bet pagājušajā vasarā – pircējs Vilis, kurš 10 gadus pirms tam jau bija laimējis televizoru – viņš loterijā reģistrēja trīs čekus vienlaikus. No 13 izspēlētajām automašīnām gadu gaitā tikai divas laimēja vīrieši un tikai divi auto ir palikuši Rīgā, pārējie devušies uz Latvijas reģioniem, jo "Mego" ķēdes veikali ir visur.

"Mēs neplānojam apstāties pie 91. veikala un gaidām piedāvājumus par jaunām tirdzniecības platībām. Nākamajos gados neapšaubāmi sasniegsim simtu," ir pārliecināta Nataļja Šķēle.