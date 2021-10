Mežs – noteikti nav loterija

Kā jau Jūs zināt, loterija ir veiksmes spēle. Jautāsiet - kā tieši meža apsaimniekošana var būt veiksme spēle, jāmāk tikai “celt naudu”? Tieši tur arī slēpjas āķis. Vai nu Jums vienreiz paveicas ar pircēju un izdodas par labu cenu pārdot mežu vai galveno cirti, vai arī Jums paveicas atrast uzņēmumu, kas spēs sniegt konsultācijas un palīdzēt ar meža apsaimniekošanu, nesot ilgtermiņa rezultātu un vislielāko peļņu.

Meža apsaimniekošana nebeidzas ar meža izciršanu, kā reizēm privāto mežu saimnieki mēdz domāt. Mežu apsaimniekošana sevī ietver vairākus posmus, sākot ar meža novērtēšanu un apsaimniekošanas plāna sastādīšanu, beidzot ar koku izstrādi, teritorijas sakopšanu un atjaunošanu. Bet kā nodrošināties, ka mežs saimniekam nes labumu vairāk nekā vienu reizi mūžā?

Būtiski ir novērtēt

Būt meža saimniekam ir milzīga privilēģija, bet tai pat laikā arī pienākums, jo meži ir nacionāls dārgums. Gluži kā citās valstīs tie ir derīgie izraksteņi. Īpašniekiem ir svarīgi novērtēt savu mežu, un ne tikai tad, ja vēlas to pārdot, bet arī lai apzinātos tā vērtību sociālajā un ekonomiskajā kontekstā. Meža novērtēšanu vajag uztvert pietiekami nopietni, jo tas ne tikai nosaka vērtību, bet ir arī neatņemama meža apsaimniekošanas plāna sastāvdaļa. Meža novērtēšana jeb taksācija sevī ietver teritorijas apsekošanu un meža vērtības uzskaitīšanu, izvērtējot sugu daudzveidību, koku vecumu, augšanas apstākļus u.c. Jūs nevarat sākt plānot, ko darīsiet ar savu mežu, ja pat nezināt, kas tur aug.

Sastādīt saimniecisku plānu

Jebkurš apsaimniekošanas plāns, protams, būs labāks par neesošu plānu jeb meža atstāšanu novārtā. Tomēr galvenā veiksmes atslēga ir sastādīt ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanas plānu, lai tā izstrādes laikā nezustu motivācija par to rūpēties. Saprotams, ka īstermiņā vienkāršāko naudu iespējams saņemt tieši no galvenās cirtes, tādēļ arī tik daudzi īpašnieki pārdod savus mežus ārzemniekiem vai vēl ļaunāk - atdod cirsmas negodīgiem uzpircējiem par daudz zemāku naudu, nekā tā patiesībā ir vērta. Turpretī strādājot ar mežu ilgtermiņā, tas kļūst tikai ražīgāks, kvalitatīvāks un veselīgāks. Mežu īpašnieki, kuriem nav zināšanu mežsaimniecībā, bieži vien nerūpējas par savu īpašumu, laujot tam aizaugt vai izcērtot bez atjaunošanas. Šādas darbības var tikai kaitēt, tādēļ vislabākais ir atrast uzticamu mežu apsaimniekotāju, kam ir pieredze konkrētajā jomā. Ar mežsaimniecībā strādājošiem konsultantiem mežu saimnieki izstrādā plānu, kas vislabāk der konkrētajam mežam un saimnieka vēlmēm. SIA Priedes AG piedāvā pirmo konsultāciju bez maksas, jo uzskata, ka pat mežu apsaimniekotājiem, kas piesaistīti no malas, jāstrādā ar sirdi un dvēseli ar Latvijas mežiem - viss darbs mežsaimniecībā ir balstīts uz ilgtermiņu.

Atrast uzticamu mežu apsaimniekotāju

Godprātīga un cienījama rīcība mežsaimniecības darbā vēsturiski ne vienmēr bijusi klātesoša, tādēļ uz sabiedrību ir atstāts nepareizs priekšstats par nozares specifiku. Diemžēl šis nospiedums palicis arī uz šīs tūkstošgades spēlētājiem, lai gan patiesība lielākoties ir pavisam cita. Mežu īpašniekiem vajadzētu atrast tādu mežu apsaimniekotāju, kam uzticas un kura darbi sevi pierāda. Tas ir, jāmeklē godprātīgs darbs, sakopšana aiz sevis, saskaņotas izvešanas, likumdošanas aktu ievērošana, pretimnākšana un cilvēcīga komunikācija kā ar īpašnieku, tā kaimiņiem, kā arī pieredze nozarē, lai spētu ieteikt vislabākos risinājumus. Reizēm mežam ir īpaša, sentimentāla vērtība, jo tas ir mantots no paaudzes paaudzē, tādēļ jāveido sadarbība ar tādiem mežu apsaimniekotājiem, kas tik būtiskas detaļas ņem vērā un darīs visu iespējamo, lai saglabātu saimniekam būtiskus kokus, avotiņus vai citus objektus savā īpašumā.

Neatstāt visu pašplūsmā

Kad viss ir uzsākts, nevajag apstāties un par visu aizmirst. Meža novērtēšana un koku izstrāde ir tikai viena maza daļa no visa mežu apsaimniekošanas kompleksa kopuma. Pēc tā seko teritorijas sakopšanas un atjaunošanas darbi, kas ir ne mazāk būtiski un arī var tikt veikti dažādos veidos.

Meža atjaunošanai var izvēlēties dabisko atjaunošanos jeb pašam neko nedarīt vai arī investēt savā meža jaunaudzē, sagatavojot augsni un stādot jaunus kokus, kas palielinās jaudu un kvalitāti, attiecīgi gūstot lielāku peļņu. Lai uzzinātu, kas konkrētajam mežam derēs vislabāk un kas sniegs vislabākos rezultātus, pareizākais būtu konsultēties ar profesionāļiem. Pareizu meža kopšanu var redzēt jau pēc pieciem gadiem, tādēļ nevajag sabīties par ilgajiem termiņiem. Ar pareizi sastādītu plānu izmaiņas mežā var redzēt pat ar aci!

