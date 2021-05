Mīla līdz nāvei. 'Baltās princeses' noslēpumi

Miniseriāls astoņās daļās "Baltā princese", kas kanālā "Epic Drama" debitēs 26. maijā, ir balstīts uz tāda paša nosaukuma Filipas Gregorijas stāsta, un tajā tiek uzsvērta cīņa par varu no sievietes, kas stāv aiz kroņa, skatu punkta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Seriāls, kas ir tiešs turpinājums trīs reizes Zelta globusam nominētajam "Baltā karaliene", seko laulībai starp Jorkas Elizabeti un Henriju VII. Šis stāsts varēja beigties ar Sarkanās un Baltās rozes karu, taču politiskā un emocionālā plaisa starp abiem varoņiem noveda pie jauniem konfliktiem. Šajā rakstā piedāvājam ieskatu seriāla aizkadros, kas skaidro ģimenes, mīlas un nodevības līkločus.

Vēsturiskais fons: kas īsti bija baltā princese?

Tjudoru nama dibināšana un karalisko nesaskaņu pārtraukšana starp Jorkas un Lankasteras saimēm, kas zināma arī kā Sarkanās un Baltās rozes karš, saistāma ar Elizabetes Vudvilas – Jorkas Elizabetes mātes – vārdu. Viņa izveidoja savienību ar lēdiju Margaretu Beaufortu – māti viskaraliskākajam no Lankasteriem – Henriju Tjudoru. Tieši ar viņu Vudvila vēlējās saprecināt savu meitu, Jorkas Elizabeti. Saskaņā ar vēstures datiem, pēc kāzām Elizabetes vīramāte lēdija Margareta kļuva greizsirdīga uz princesi, jo viņa juta sāncensību par viņas vienīgo dēlu – dēlu, ar kuru Elizabete bija laimīgi precējusies. Elizabete laida pasaulē septiņus Henrija VII bērnus, tomēr pēdējais – Katrīna – mira piedzimšanas dienā. Elizabete pēcdzemdību infekcijas dēļ mira savā 37. dzimšanas dienā. Leģendas vēsta, ka viņa bija laipna un rūpīga sieviete. Viņu uzskatīja par izskatīgu, un tas, ka Henrijs VII viņu patiesi mīlēja, bija redzams viņas bērēs – karalis ar skopuļa reputāciju saorganizēja visiespaidīgākās kāzas, un pēcāk tā arī nekad atkārtoti neapprecējās.

Ekrānu princese

Lai arī "Baltā karaliene" kritiķu vērtējumā tika atzīta, seriāla autori BBC sākotnēji nemaz neplānoja tā turpinājumu. Vadību par to uzņēmās amerikāņu kanāls "Starz", talkā aicinot oriģinālā seriāla autorus. Ainas tika uzņemtas Bristolē, un "The Bottle Yard Studios" tika uzceltas vairāk nekā 15 savstarpēji saistītas filmēšanas vietas, kas reprezentēja Vestminsteras pili. 200 cilvēku komandai bija nepieciešamas septiņas nedēļas, lai radītu šīs telpas, uzsvaru liekot uz vēsturiski precīzām detaļām. Tāpat komanda filmēja arī ārpus telpām – Henrija VII un Elizabetes kāzas tika uzņemtas Bristoles katedrālē, piedaloties simts brīvprātīgajiem.

Runājot par kāzām, Džodija Komere, kas spēlē galveno lomu, plašāk ir zināma no kulta seriāla "Nogalināt Īvu", un drīzumā viņa plecu pie pleca spēlēs ar Raienu Reinoldsu ambiciozajā komēdijā "Brīvais". Aktrise skaidro, kādēļ Jorkas Elizabete savai kāzu kleitai seriālā izvēlējās sarkanos un melnos toņus – viņa uzskata, ka šādā veidā viņa varēja parādīt, ka Elizabete neapprecējās mīlestības dēļ, ka viņa šai laulībai tika piespiesta. Džeikobs Kolinss-Levijs ("Jaunais Valanders"), kurš spēlē Henriju VII atzīmē, ka sarkanais tonis tajos laikos tika saistīts ar karu, tādēļ Elizabetes kleita bija ārprātīgi aizvainojoša.

Astoņu sēriju miniseriāla ievadā Elizabete netieši norāda, ka šī laulība būtībā ir karš, ko vēl sarežģītāku padara lēdija Margareta, kuru atveido "Troņu spēļu" Katelīna jeb Mišele Fērlija. Tomēr ar laiku krāpšanas un intrigas nomaina patiesas emocijas, tādēļ arī raidījuma moto "Mīla līdz nāvei" iegūst jaunu noskaņu.

Astoņu sēriju laikā stāsts, kas balstīts uz tāda paša nosaukuma Filipas Gregorijas romāna, sniedzi ieskatu varas, ģimenes, mīlestības un nodevības notikumos, stāstot par Sarkanās un Baltās rozes kara beigām un sākumu vienam no dramatiskākajiem periodiem britu vēsturē. Turklāt to stāsta tieši no sievietes, kura ierauta Anglijas troņa cīņu viducī, skatupunkta. Seriālu skatieties no 26. maija – trešdienās, pulksten 22.00, kanālā "Epic Drama"!

Jāuzsver, ka vēlāk šogad kanālā piedāvāsim arī trešo un noslēdzošo triloģijas daļu – seriālu "Spāņu princese".

Seko mums arī "Facebook"!

Kanāls "Epic Drama" ir televīzijas mājvieta labākajiem un aizraujošākajiem drāmas seriāliem no visas pasaules, kas piedāvā kvalitatīvu drāmu 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, piedāvājot saturu ikkatrai gaumei. Lūdzu, sazinieties ar savu TV pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par kanāla pieejamību jūsu mājās.