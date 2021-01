Mobilās ierīces – neatņemama uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijas daļa

Darba vide kļūst aizvien elastīgāka, savukārt darbinieki – mobilāki, tāpēc aizvien svarīgāka kļūst efektīvas darbam izmantojamo mobilo ierīču pārvaldības nodrošināšana. Tā kā organizācijas aizvien plaši piemēro BOYD (angļu val. "bring-your-own-device") principu, tas kļūst par ļoti kompleksu uzdevumu, kas prasa aizvien lielākus līdzekļus. Ko ir vērts ņemt vērā, izvēloties savai organizācijai piemērotāko platformu? Iesaka mobilo ierīču drošības eksperts, pašreizējais "Digital.ai" inženierijas un Lietuvas nodaļas vadītājs, bijušais "Danske Bank" Mobile-First nodaļas vadītājs Pauļus Mantulovs (Paulius Mantulovas).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visās organizācijās pienāk brīdis, kad viena no platformām kļūst par dominējošo – neatkarīgi no tā, vai tiek izmantotas personiskās, vai uzņēmumam piederošas ierīces. Tādējādi pamazām izkristalizējas arī uzņēmuma ilgtermiņa vīzija par to, kā strādās dažādi departamenti – vai darbinieki lielāko daļu laika pavadīs birojā, vai strādās attālināti. Pēc Pauļus teiktā, šis ir izšķirošs brīdis, kad ir jāsāk domāt par ilgtermiņa, stabiliem digitāliem risinājumiem savai organizācijai.

Pauļus šobrīd Lietuvā vadītā, industrijā vadošā vērtības plūsmas pārvaldības platforma (angļu val. "Value Stream Platform") "Digital.AI", kas apvieno uzņēmējdarbību programmatūras attīstību un stratēģiskus mērķus, kā arī rada drošu digitālo pieredzi klientiem, saprot šādu risinājumu nozīmīgumu. Mobilās ierīces lielai daļai ir kļuvušas par neatņemamiem darba rīkiem, un reti kurš vēlas saskarties ar traucējumiem, pievienojoties uzņēmuma iekšējām sistēmām, atrazdamies ārpus biroja.

Dabiski, ka šādā gadījumā palielinās arī organizācijai piederošo mobilo ierīču skaits, kā arī pieaug nepieciešamība pēc attālinātas drošības parametru un programmatūras pārvaldības. Pamatojoties uz Pauļus pieredzi, ja ir iespēja izmantot viedtālruņus, darbinieku produktivitāte pieaug vairākkārt, piemēram, ja ir nepieciešams ātri rediģēt prezentāciju vai skenēt dokumentus, piedalīties videokonferencē vai steidzami pievienoties savam e-pasta kontam. Šo visu tendenču dēļ eksperts iesaka par mobilo ierīču pārvaldību un drošību organizācijā sākt runāt pēc iespējas ātrāk, bet, izvēloties konkrētu platformu, apsvērt turpmāk minētos aspektus.

Laba lietotāja pieredze ne tikai priecē, bet arī taupa organizācijas līdzekļus

Vispirms ir būtiski nodrošināt darbiniekiem labu lietotāja pieredzi, kas netraucētu produktivitātei. Tas attiecas gan uz tiem kolēģiem, kuri pārvalda ierīces, gan uz tiem, kuri tās katru dienu izmanto.

Pēc Pauļus pieredzes, uzņēmumi patiešām bieži izvēlas"Apple" ekosistēmu ar "Apple Business Manager" programmatūru tās nodrošinātā elastīguma un ērtuma dēļ. Izmantojot mobilo ierīču pārvaldības platformu (angļu val. MDM – "mobile device management"), ir iespējams konfigurēt viedtālruņus un portatīvos datorus, tos neizņemot no iepakojuma. Kad darbinieks saņem ierīci, tā atpazīst darbinieku un piešķir piekļuvi tām lietotnēm, kuras ir nepieciešamas darbam. Šādā veidā darbiniekam tiek radīta pirmā pozitīva pieredze izsaiņošanas un ierīces ieslēgšanas laikā.

Pēc Pauļus teiktā, ir svarīgi arī, lai pēc atjaunināšanas, platforma nemainītu savas standarta un būtiskās funkcijas. Ja tas nenotiks, palīdzību darbiniekiem, ja tāda būs nepieciešama, varēs sniegt daudz vieglāk un vienkāršāk. Īpaši noderīgi, ja platformai būs plaša atpakaļsaderība, jo tādējādi var tikt ievērojami taupīti organizācijas līdzekļi. Diemžēl atsevišķu ražotāju lietotnes izmanto tikai jaunākās un priekšpēdējās operētājsistēmas versijas. Pēc atjaunināšanas lietotnes pārstāj darboties vecākās operētājsistēmas versijās, un tādējādi simtiem ierīču kļūst neizmantojamas, jo tajās vairs nedarbojas darbam nepieciešamās lietotnes. Atjaunināšanai nav laika, ierīces nākas mainīt. Lai no tā izvairītos, vajadzētu parūpēties par plašu platformas atpakaļsaderību, iesaka speciālists.

Personisko ID vietā - lietotņu licences

Sākot izmantot unificētu platformu, joprojām ir daļa cilvēku, kuri personiskajās ierīcēs izmanto citas platformas un nevēlas savā vārdā veidot jaunus kontus organizācijas izvēlētajā platformā, neslēpj Pauļus. Kā šādā gadījumā rīkoties? Pauļus stāsta, ka "Apple Business Manager" šo problēmu jau ir atrisinājis. Lietotni šobrīd jau var instalēt, neizmantojot "Apple ID". Organizācija vienkārši nopērk lietotņu licences, un ar to ir pietiekami, lai instalētu un uzturētu darbam nepieciešamās lietotnes. Šī funkcija tiek ieslēgta brīdī, kad "Apple" izplatītājs ir saņēmis ierīces sērijas numuru un saskaņā ar to MDM platformā attiecīgi konfigurē ierīci. Ja darbinieks vēlas individualizēt ierīci, joprojām ir iespēja izveidot savu "Apple ID".

Viegla iecienītāko programmu paketes integrācija

Daudzu tik ļoti gaidītā jaunā iespēja ir "macOS" ierīču integrācija ar "Microsoft" pakalpojumu paketi "Azure AD". "Tā ir liela priekšrocība jauktajām organizācijām, kuru darbinieki ir iecienījuši "Microsoft" programmatūru," atgādina Pauļus.

Drošība, nezaudējot privātumu, - jau īstenojams scenārijs

Mūsdienu organizācijai būtu īpaši jārūpējas par savu datu drošību. Lai to garantētu, visas ierīces –arī personiskās, ja tās tiek izmantotas darbam, – ir atbilstoši jākonfigurē.

"Neviens nevēlas ierobežotus USB savienojumus vai paturēt galvā desmitiem paroļu, saskarties ar ierobežotu funkcionalitāti vai sajūtu, ka kāds seko viņa personiskajai telpai", domās dalās Pauļus. Un šajā ziņā, pēc viņa teiktā, iecienītajai "Apple" ekosistēmai ir, ko piedāvāt. Jaunā "lietotāja reģistrēšana" (angļu val. "user enrollment") ļauj skaidri nodalīt personisko un darba telpu vienā ierīcē, savukārt ierīce skaidri norāda darbiniekam, kas ierīci pārvaldošajai organizācijai ir atļauts, bet kas - nav. Darba devējs savukārt var izvēlēties, kādu funkcionalitāti piešķirt darbiniekam, pilnībā neuztraucoties par viņa personas datu privātumu. Darbam paredzētās lietotnes šeit izmanto vienotās pierakstīšanās (angļu val. "single sign-on") funkciju, kas nodrošina iespēju droši atpazīt lietotāju saskaņā ar biometriskajiem personas datiem (šajā gadījumā - sejas vai pirksta nospieduma skenēšanu). Šāds jaunums ir ļoti ērts tiem darbiniekiem, kuri vienmēr steidzas un vēlas aizvien vienkāršākas darba sistēmas.

Visu apkopojot, pēc Pauļus teiktā, svarīgākais, kam vajadzētu pievērst uzmanību, izvēloties platformu savai organizācijai, ir: drošība, standarta ievērošana, atpakaļsaderība un vispārēja laba lietotāja pieredze. "Sarežģītākais ir atrast līdzsvaru starp drošību, izmaksu efektivitāti, labu lietotāja pieredzi un mērķiem, kurus vēlaties sasniegt. Tas ir iespējams, tikai rūpīgi izsverot platformas sniegtās priekšrocības ilgtermiņa perspektīvā," atgādina Pauļus.