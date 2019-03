Mobilie tālruņi – ne tikai zvanīšanai: uzņēmumi meklē risinājumus, lai aizsargātu darbinieku tālruņos esošo informāciju

Mobilie tālruņi vairs nav tikai komunikācijas līdzeklis, aizvien biežāk tie kļūst par darba piederumiem. Šo pārmaiņu dēļ uzņēmumi saskaras ar grūtībām: ierīcēs tiek uzkrāts daudz sensitīvas informācijas, piem., klientu dati, kuru drošība uzņēmumiem jāgarantē. Par to, kādus risinājumus izvēlas organizācijas, stāsta "Apple" pilnvarotā izplatītāja pārdošanas biznesa vajadzībām vadītājs Mangirds Šapranausks.

"Pēdējā laikā tirgū redzam, ka lielie uzņēmumi ir īpaši norūpējušies par mobilo ierīču drošību. Tas ir saistīts ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) un mobilo ierīču pārvaldības (turpmāk – MDM) risinājumu pieaugošu popularitāti," norāda M. Šapranausks.

Agrāk tālruņa galvenā funkcija bija balss zvani. Mūsdienās mobilajos tālruņos lieto e-pastu, individuālas uzņēmumu lietotnes, tāpēc tajos tiek uzkrāta digitāla informācija. Šai ierīcei kļūstot par darba piederumu, jāiemācās to efektīvi pārvaldīt.

Draudi datu drošībai

Pēc M. Šapranauska teiktā, tālrunim iegūstot aizvien lielāku popularitāti kā darba piederumam, uzņēmumi saskaras ar draudiem datu drošībai. Efektīvs risinājums – vienotas mobilo ierīču pārvaldības (turpmāk – MDM) sistēmas izvēlēšanās uzņēmumā.

Iespējamie draudi – mobilā tālruņa pazaudēšana vai nozagšana, kad no ierīces nepieciešams pēc iespējas ātrāk dzēst konfidenciālu informāciju. "Izmantojot attālinātu pārvaldību, var ātri atslēgt tālruni un dzēst piekļuvi iekšējām sistēmām. Var aktivēt ziņojumus, kas informēs tālruņa atradēju par to, kur tas var atdot atpakaļ tālruni īpašniekam. Zādzības gadījumā, izmantojot "Apple Business Manager" un MDM, var pilnīgi izslēgt tālruni un tāpēc to vairs nekad nevarēs izmantot. Atkarībā no tā, kāds MDM tiek izmantots uzņēmumā, var redzēt tālruņa atrašanās vietu, bet, ja ir nomainīta SIM karte – jauno tālruņa numuru," stāsta speciālists.

Vēl citi draudi – kiberuzbrukumi. Piemēram, tad, ja darbinieki izmanto nedrošas paroles, var ielauzties viņu profilos un piekļūt uzņēmumam svarīgiem datiem. "MDM ļauj nodalīt darbinieka personīgos datus un uzņēmuma datus. Ja notiks uzbrukums uzņēmuma darbiniekam un vienam no viņa profiliem, uzlauzējam nebūs iespējams piekļūt uzņēmuma korporatīvajiem datiem, jo tie tiek glabāti citā virtuālā profilā," skaidro pārdošanas biznesa vajadzībām nodaļas vadītājs un piebilst, ka šodien uzņēmumiem pašiem ir iespēja izlemt, kādu funkciju veikšanai darbinieki drīkst izmantot mobilos tālruņus.

Svarīgi, lai izmantotu vienu operētājsistēmu

Runājot par sistēmisku mobilo tālruņu iegādi uzņēmumos, M. Šapranausks saka, ka par prioritāti vajadzētu kļūt operētājsistēmas (turpmāk – OS) izvēlei. Pēc viņa teiktā, tikai tad, kad ir atbilde uz jautājumu, ar kādu OS uzņēmumam ir labāk strādāt, var sākt domāt par mobilo tālruņu pirkšanu.

Sniegti dati par nosacītu ierīču, kas izmanto noteiktu "Android" platformas versiju, skaitu. Avots: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html

Četru gadu laikā piegādāto "Apple" ierīču sistēmu atbalsts procentuāli. Avots: https://developer.apple.com/support/app-store/

"Iztēlosimies, ka uzņēmumā strādā 500 darbinieku. Dienā IT nodaļai nākas apkalpot vidēji 2–3 cilvēkus ar jautājumiem, kas saistīti ar viņu mobilajiem tālruņiem. Ja ir "Apple Business Manager" un tiek izmantots arī "MDM", viss notiek automatizēti – IT nodaļa var pārvaldīt visu darbinieku tālruņus reizē, kopīgi atrisināt radušās problēmas," vienotas OS priekšrocības atklāj speciālists.

Pēc M. Šapranauska teiktā, tad, kad uzņēmums izvēlas mobilos tālruņus, nepietiek vienkārši izvēlēties tālruņa modeli. Svarīgs ir viss process no iegādes līdz OS atbalstam. Ja agrāk uzņēmumi nedomāja par mantas apdrošināšanu, pagarināto garantiju, ierīču uzraudzību darba vietā, tad šodien tas kļūst obligāti.

"Apple" operētājsistēmas ("iOS") garantē, ka tik ilgi, kamēr uzņēmumu izmantotās lietotnes atbildīs jaunākajām OS prasībām, tikmēr tās varēs izmantot pat vairākus gadus vecas ierīces. "Piemēram, "iPhone 6S" – tālrunis, kas parādījās pirms 4 gadiem, aizvien atbalsta jaunāko operētājsistēmu," saka uzņēmuma pārstāvis, piebilstot, ka ir ļoti svarīgi kopējo īpašuma cenu (TCO) novērtēt 5 gadu periodā.

Operētājsistēmas datu atbalsts pa "iPhone" modeļiem. Avots: https://www.statista.com/chart/5824/ios-iphone-compatibility/

"Tas nozīmē, ka šādā termiņā jānovērtē visu ar īpašumu saistīto izdevumu summa. Tajā jāiekļauj programmatūras iegādes, atjauninājumu, lietošanas, administrēšanas vērtība," skaidro M. Šapranausks.

Novērtējušas biznesa organizācijas

Programmatūras izstrādātāju "JAMF" veiktā oficiālā aptauja rāda, ka 4 no 5 darbiniekiem, ja viņiem būtu tāda iespēja, izvēlētos "Apple" produkciju. Pēc M. Šapranauska teiktā, šādus rezultātus noteikušas 4 galvenās šīs preču zīmes priekšrocības.

"Lūkojoties no IT nodaļas perspektīvas, – tā ir vienkārša pārvaldība. Izmantojot vienu MDM, visi tālruņi tiek pārvaldīti vienādi. Nav jādomā, par to, kāds tālrunis ir katram darbiniekam. Otrs iemesls – drošība un ilgmūžība. iOS tiek uzskatīta par drošāko mobilo platformu pasaulē, bet, ja "Apple" tiek lietots divus, trīs vai piecus gadus, tiks garantēts, ka tajā darbosies jaunākā OS," apliecina speciālists.

Tomēr galvenā "Apple" īpašība, ar kuru uzņēmums apsteidz konkurentus – produkta atlikusī vērtība. "Kad uzņēmumi aprēķina kopējo īpašuma cenu un novērtē atlikušo vērtību, tie pamana, ka neviens cits ražotājs nevar nodrošināt tik augstu atlikušo vērtību. Tas nozīmē, ka, maksājot tādus pašus mēneša maksājumus, var iegūt augstākas klases ierīci," apgalvo M. Šapranausks.

Pat tad, kad "Apple" ierīci vairs nelieto, atlikusī vērtība ļauj uzņēmumam pieņemt vairākus noderīgus lēmumus. "Mobilo ierīci var atdot darbiniekam kā motivācijas līdzekli, to pārdot darbiniekam vai atdot atpakaļ pārdevējam, lai ar mazākām iemaksām iegādātos jaunu ierīci. Atdodot ierīci pārdevējam, tiek saņemts sertifikāts, ka tālrunis ir "iztīrīts" un nekāda tajā bijusī informācija netiks izmantota," skaidro M. Šapranausks.

"Danske Bank" grupa, kas pirms četriem gadiem investēja "Apple" mobilajos tālruņos un mobilo darbarīku (lietotņu) izstrādē darbiniekiem, tagad priecājas par ievērojami efektīvāku savu darbinieku darbu.

"Lietotnes sniedz darbiniekam iespēju veikt nepieciešamās darbības neatkarīgi no atrašanās vietas – klientu apkalpošanas menedžeriem ir piekļuve klienta datiem un saistībām, lai pēc iespējas labāk un ātrāk radītu vērtību bankas klientam; vadītājiem ir iespēja apstiprināt darbinieku iesniegumus, piekļuves tiesības vai operatīvo izdevumu kompensēšanu. Ne mazāk svarīga loma ir arī sadarbības sistēmām – videozvaniem, virtuālu tikšanos iespējām, attālinātai piekļuvei uzņēmuma dokumentiem un iekšējām web sistēmām," stāsta "Danske Bank" "MobileFirst" tehnoloģijas vadītājs Pauļus Mantulovs.

MDM tehnoloģija bankai ļauj attālināti nodrošināt ierīces drošības politiku, šifrēt uzņēmuma datus, ierobežot piekļuvi nedrošām lietotnēm, proaktīvi identificēt iespējamās ierīces vai programmatūras problēmas un tās atrisināt.

Ne mazāk svarīga ir tehnoloģija, kas atvieglo kā darbinieku, tā arī IT nodaļas darbību – "Apple Volume Purchase Program". "Šī tehnoloģija sniedz iespēju centralizēti pirkt un piešķirt darbiniekiem mobilās lietotnes vai grāmatas, kuras var noderēt darbā. Šīs tehnoloģijas īpatnība ir tā, ka darbinieka personīgais "iCloud" profils netiks aplikts ar nodokļiem, bet licenci var pārcelt citam darbiniekam, ja mainās to lomas / darbinieks atstāj uzņēmumu," saka P. Mantulovs.

Tā mobilie tālruņi un tajos esošā informācija kļūst par daudzu uzņēmumu neatņemamu darba daļu. Lai nodrošinātu darba produktivitāti, jāizvēlas atbilstoša mobilā ierīce, tajā strādājošas lietotnes un operētājsistēma. Vienota OS ne tikai atvieglo, paātrina un automatizē uzņēmumā notiekošos procesus, bet arī garantē korporatīvo datu drošību un privātumu.