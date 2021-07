Moderno būvju pamati – kādus stāstus vēsta 'Senā inženierija'?

Milzu piramīdas, noslēpumaini tempļi, apbrīnojami kuģi – tie ir daži no lielākajiem inženieru sasniegumiem vēsturē. Dokumentālais seriāls "Senā inženierija", kas gaidāms kanālā "Viasat History", atklās faktus par šo būvju tapšanu laikā pirms mūsdienu spēka instrumentiem un datora radītiem rasējumiem.

Jaunais dokumentālais stāsts izzina un demonstrē struktūras un izgudrojumus, kas bija ne vien tā laika augstākie sasniegumi, bet arī turpina iedvesmot mūsdienu inženierus. Šie arhitektūras brīnumi, kuru pamatus likušas senās civilizācijas, ļāvušas augt mūsdienu pasaulei. Rakstā atklāsim plašāk par brīnumiem, kas mūsdienās šķiet absolūti normāli, tomēr to saknes meklējamas pirms tūkstošiem gadu.

Rats un ceļi ir bijuši nešķirami jau tūkstošiem gadu

Informācija senākajiem riteņa ratiem meklējama Slovēnijā, netālu no mūsdienu Ļubļanas. Oglekļa izotopu vecuma noteikšana vēsta, ka atradums ir aptuveni 5000 gadu sens – šāds rats tika iztēsts no oša, un tā asis veidotas no ozola. Varētu būt, ka ar karietēm un ratiem pārvietošanās un transportēšana kļuva vieglāka un ekonomiskāka, taču lielu attālumu pievarēšanai bija nepieciešami arī ceļi. Šajā jautājumā pionieri bija senie romieši. Viņi uzcēla un uzturēja vairāk nekā 70 tūkstošus kilometru plašu ceļu tīklu, kas savienoja Eiropu, Tuvos austrumus un Āfrikas ziemeļus. Ceļu tīkls, ko romieši uzcēla, pārdzīvoja viņu impērijas laikus, un arī mūsdienās būtiskākie tirdzniecības ceļi turpina stiepties pa šiem pašiem maršrutiem.

Māju nevar uzcelt bez sienām

Mūri rada drošību, veido privātu telpu un ārpusē notur aukstumu, vēju un ienaidniekus. Pirmās sienas, kas tika celtas aizsardzībai, ir apmēram tik pat senas kā pati cilvēce. Pat senās pilsētas, kas tapa pirms 12 tūkstošiem gadu, bija mūru ieskautas. Arī to izmēru ziņā romieši bija pirmrindnieki. 120 kilometru garais Adriāna valnis britu salās nodalīja impēriju no barbariem. Tāpat arī cita siena nošķīra romiešus no citiem – pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu celtais Lielais Ķīnas mūris. Uzbūvēts vairākos reģionos ar miljoniem strādnieku palīdzību cauri tuksnešiem, upēm un kalniem, tā precīzais garums joprojām nav noteikts, un aizvien vairāk tiek atrasti jauni mūra fragmenti. Lai arī šīs celtnes radītas pirms mūsu ēras, un pamatā tās sastāvēja no sapresētas augsnes, daļa no mūra, ko cēla Mingu dinastija, tika veidota no akmeņiem un māla, kaļķa un lipīgiem rīsiem mūrjavas vietā. Šīs ir tās mūra daļas, kas redzamas joprojām, un kalpo kā piemineklis tā laika inženieru talantam.

Kurš valda pār ūdeni, valda pār pasauli

Vidusmēra cilvēks bez ūdens spētu iztikt trīs dienas, un šodienas lielās pilsētas izmanto neiedomājamu ūdens apjomu. Ņujorkā vien ik dienu tiek iztērēti 3,7 miljardi litru ūdens. Šķiet, nevienu vairs nepārsteigs, ka vairāk nekā diviem miljardiem cilvēku pasaulē nav gana brīva pieeja saldūdenim. Pirms tūkstošiem gadu lielākais izaicinājums bija nevis atrast dzeramo ūdeni, bet pārvietot to. Pirmās pilsētu ūdensapgādes sistēmas radīja senie grieķi 7. gadsimtā pirms mūsu ēras, bet lielākie meistari ūdensapgādē izrādījās romieši – viņi 500 gadu laikā uzcēla 11 dažādus akveduktus, kas ļāva ūdeni pārvest vairāk nekā 100 kilometru attālumā. Viens no šādiem akveduktiem – "Aqua Virgo" –, kas celts 19. gadā pirms mūsu ēras, joprojām ir darba kārtībā, un piegādā ūdeni slavenajai Trevi strūklakai Romā.

"Senā inženierija" atklāj akmens laikmeta noslēpumus, ieskatās ciešāk Tadžmahāla un piramīdu noslēpumos, kā arī piedāvā apskatīt planētas lielākos kuģus. Raidījums salīdzina unikālas struktūras ar objektiem, kas mūsdienās mums ir neatņemami, kā arī norāda uz seniem brīnumiem, kas nu ir kļuvuši par vitālu mūsu dzīves sastāvdaļu. Tikai kanālā "Viasat History", 5. jūlijā, darba dienās pulksten 22.00.



