Modušies sniegotie dinozauri aicina mirdzošā Mazā prinča ceļojumā

Ar katru gadu Klaipēdas rajonā dzimst aizvien lielāki svētku brīnumi. Jau četrus gadus pēc kārtas Radaiļu ciemā starp priedēm pamostas un dažādās krāsās iemirdzas dinozauri. Apmeklētāji runā, ka Mirdzošo dinozauru festivāls kļūst aizvien lielāks, košāks, tajā ir aizvien vairāk patīkamu pārsteigumu. Parks pārsteidz ne tikai ar atdzimušajiem dinozauriem, bet arī daudzām atrakcijām, kas iekļautas biļetes cenā. Festivālā kaut ko sirdij tuvu atrod gan bērni, gan pieaugušie, bet šogad sniegotos vārtus uz maģisko pasauli festivāls vēra jau 15. decembrī! Apmeklētāji dalās ar neizdzēšamiem iespaidiem, mudina iegriezties arī citus.

Katru gadu svētkos Klaipēdā tiekos ar tuvākajiem cilvēkiem – ģimeni. Ziemassvētku laikā tā gribas apbrīnot horizontu, kas mirdz Ziemassvētku gaismās, un paelpot tīro ziemas gaisu. Tikai reizēm ir grūti izdomāt, kur atrast piemērotu vietu. Internetā atrastās reklāmas virsraksts "Mirdzošo dinozauru festivāls. Mazā prinča ceļojums" ieinteresēja uzreiz. Biju dzirdējusi no draugiem, ka tiešām ir vērts uz turieni aizbraukt un smelties svētku noskaņojumu. Tāpēc internetā iegādājāmies biļetes un ar ģimeni devāmies ceļā.

Jau no tālienes ieraudzījām, ka tumšās vakara debesis izgaismo atblāzma. Sākām kļūt nepacietīgi. Tiklīdz iegājām parkā, ieraudzījām tā saucamo mirdzošo baobabu birzi. Tie, kas lasījuši Antuāna de Sent-Ekziperī "Mazo princi", viegli sapratīs alūziju uz šo darbu. Pati nepamanīju, kā parkā sāku meklēt šī klasiskā stāsta motīvus. Un atradu ne vienu vien! Mirdzošas rozes, medūzas, kas karājas kokos, milzīgs jauns mēness, brīnišķīgā un ne ar ko nesajaucamā Mazā prinča lidmašīna ar propelleru, kas griežas, mirdzošas planētas un pat "Klīstošais holandietis", pie kura, it kā nekas nebūtu noticis, sēž pats grāmatas varonis! Apsolīju sev, ka tuvākajā laikā vēlreiz izlasīšu "Mazo princi" un piedāvāšu to izdarīt arī bērniem.

Varu pateikt tikai to, ka dinozauru parks pārsteidza. Labā nozīmē. Un ne tikai mani. Aiz katra stūra atradām kaut ko jaunu, mirdzošu, mirguļojošu un maģisku. Bērnus ļoti uzjautrināja bezsmadzeņu SPA, kurā burbuļvannā mirka sniegavīrs, bet vēl vairāk iepriecināja košais un krāsainais spoguļu labirints (mūsu ģimenes seniori gan atteicās spert tajā kāju un aizgāja nopirkt karstu tēju). Tiesa, mani mazie palaidņi izmantoja iespēju rūķu pastā uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim (redzēju, ka saraksts ir ļoti garš) un pat piedalījās radošajā darbnīcā, kurā izveidoja Ziemassvētku nozīmītes. It kā ar to nepietiktu, es pat nepaspēju reaģēt, kad bērni ar tēti jau bija aizskrējuši uz kalnu, no kura laidās lejā ar kameru. Bija grūti sarunāt, lai slidināšanās neieilgtu uz visu nakti.

Vau pieredze. Patiešām. Ir vērts apmeklēt šo vietu un sajust brīnumaino atmosfēru. Kamēr visu apskatījām, pagāja ilgs laiks, bet nejutām ne aukstumu, ne nogurumu. Jo īpaši tāpēc, ka parkā ir padomāts par jaukām vietiņām, kur apsēsties, atpūsties un nopirkt uzkodas un siltos dzērienus. Tas vien, ka apmierināti bija gan bērni, gan pieaugušie un seniori, ir zīme, ka Mirdzošo dinozauru festivāla veidotāji ir padomājuši par katru sīkumu. Mūsu ģimene patiešām ir ļoti pateicīga par tām brīnišķīgajām emocijām, kuras droši vien nēsāsim līdzi vēl ne vienu vien dienu.

Un mēs noteikti atgriezīsimies arī nākamgad. Mūs neaizkavēs pat decembra putenis.

Mirdzošo dinozauru festivāls darbosies katru vakaru no plkst. 16.30 līdz 21.30 līdz pat 2023. gada 8. janvārim, pēc tam arī janvāra nedēļas nogalēs, 13.–15., 20.–22., 27.–29. janvārī. Pēdējā nedēļas nogalē gaidāma arī uguņošana!

Vairāk par festivālu: https://www.dino.lt/svytinciu-dinozauru-festivalis