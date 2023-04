Mūsdienīgas kolektīva saliedēšanas idejas lieliem un maziem kolektīviem

Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, korporatīvajiem pasākumiem ir svarīga nozīme katrā kolektīvā. Tie rada komandas garu un palīdz kolēģiem labāk sastrādāties, ļaujot veidot savstarpējās attiecības neformālākā gaisotnē. Jāatzīst gan, ka tos noorganizēt ne vienmēr ir viegli, īpaši lielākos kolektīvos, jo jāatrod ideja, pret kuru lielākajai daļai kolēģu vismaz nebūs lielu iebildumu (jo atrast ideju, kas patīk pilnīgi visiem, ir gandrīz neiespējami). Turklāt pēdējos gados, kad pandēmijas ietekmē daudzi kolektīvi strādā attālināti, nepieciešams arī izlemt, vai pasākumu organizēt klātienē vai tiešsaistē, kas visu šo procesu padara vēl nedaudz grūtāku.

Abos no šiem gadījumiem lielisks risinājums ir "Draugiem Group" uzņēmuma "Roadgames" piedāvātās spēles, jo, izmantojot šīs platformas sniegtos risinājumus, var tikt organizēti korporatīvie pasākumi gan visiem dalībniekiem atrodoties vienuviet, gan pieslēdzoties attālināti.

Klātienes pasākumiem atbilstošs risinājums būs "Roadgames" orientēšanas spēle, ko iespējams spēlēt pārvietojoties ar kājām, velosipēdu vai auto. Tikmēr attālināti kolektīvi var izmantot "Roadgames" virtuālo pieredžu produktu, lai kopīgi dotos virtuālā tūrē pa kādu pilsētu. Šajā rakstā apskatīsim tuvāk abus no šiem risinājumiem, un ieskicēsim, kā tos izmantot lieliska korporatīvā pasākuma sarīkošanai.

"Roadgames" piedzīvojumu orientēšanās spēles

Izvēloties iepriecināt savu kolektīvu ar "Roadgames" orientēšanas spēli, pastāv divas iespējas – izmantot jau gatavu spēli no "Roadgames" piedāvāto maršrutu kolekcijas, vai veidot jaunu, īpaši jūsu uzņēmumam pielāgotu spēli. Tas, kuru no šiem variantiem izvēlēties, ir atkarīgs no kolektīva un iecerētā pasākuma specifikas.

Ja jūsu kolektīvs ir neliels (līdz 30 cilvēkiem), ļoti iespējams, ka patīkama pasākuma sarīkošanai pilnībā pietiks ar kādu no gatavajām spēlēm, īpaši ja lielākā daļa jūsu kolektīva šādu aktivitāti izmēģina pirmoreiz. Tiesa gan, jārēķinās, ka šajā gadījumā jums būs pieejams ierobežots uzdevumu veidu skaits un tos nebūs iespējams personalizēt jūsu vajadzībām. Tāpat šis risinājums nederēs gadījumā, ja jūsu tuvumā nav pieejama neviena no šīm spēlēm – "Roadgames" spēļu klāsts aptver lielu daļu no Latvijas un to ģeogrāfija nemitīgi tiek paplašināta, tomēr vēl ne visas Latvijas pilsētas ir iekļautas kādā no maršrutiem.

Tikmēr, izvēloties veidot personalizētu spēli, tās maršrutu iespējams iekļaut jūsu izvēlētā teritorijā, nodrošinot pēc iespējas ērtāku spēlēšanas pieredzi jūsu kolektīvam. Tāpat arī spēles uzdevumi tiks pielāgoti jūsu vēlmēm, spēles veidotājiem saskaņojot tās tēmu un konceptu ar jums un uzklausot jūsu idejas par uzdevumiem. Līdz ar to personalizēta spēle būs ideālais risinājums uzņēmumiem, kas vēlas saviem darbiniekiem izveidot unikālu pieredzi, kā arī daudzskaitlīgākiem kolektīviem.

"Roadgames" virtuālās pieredzes

Pašsaprotamu iemeslu dēļ tiešsaistes korporatīvie pasākumi pēdējos gados ir piedzīvojuši iepriekš neredzētu popularitāti, un, daudziem kolektīviem turpinot strādāt attālināti, visticamāk, nezaudēs savu aktualitāti arī pandēmijai lēnām atkāpjoties. Protams, ja jūsu kolektīvs strādā no mājām, bet atrodas vienā pilsētā vai vismaz reģionā, tad satikties visiem klātienē nav nemaz tik grūti. Tikmēr, ja jūsu kolēģi ir izkaisīti pa dažādām lokācijām, tiešsaistes pasākumi ir vienīgā iespēja.

"Roadgames" virtuālās pieredzes ir lielisks veids, kā izklaidēt šādu pasākumu dalībniekus, aizvedot tos virtuālā ekskursijā uz jūsu izvēlētu pilsētu vai valsti. Izmantojot "Google Street View" piedāvātos attēlus, spēlētājiem būs jāmēģina identificēt noteiktus objektus, paralēli arī atbildot uz erudīcijas jautājumiem par konkrēto lokāciju, kā arī risinot dažādus citus izaicinājumus un uzdevumus. Tāpat pastāv iespēja spēlētājus sadalīt komandās, lai veicinātu jūsu kolēģu spēju sadarboties attālināti. Savukārt pēc spēles beigām, jūs varēsiet kopējā zvanā apbalvot labākos un apspriest spēlētāju iespaidus par to.