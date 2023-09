Mūsdienīgs birojs – interjera plānošana un dizains

Daudzas organizācijas jau agrāk sapratušas, ka labākās idejas un rezultāti rodami dažādu funkcionālo grupu komunikācijas un sadarbības rezultātā, taču COVID pandēmijas laikā strauji attīstījušās arī attālinātā darba iespējas, uzlabojoties tehnoloģijām un cilvēku zināšanām par to pielietojumu, būtiski izmainot ierasto darba praksi un paradumus, kas uzņēmumiem liek aktīvāk izvērtēt esošo biroju telpu funkcionalitāti, to lietderību un atbilstību šī brīža biznesa un personāla vajadzībām.

Kopā ar arhitektu biroja Open Architecture Design, SIA dibinātāju un vadošo arhitekti Zanti Teteri-Šulci apskatīsim, kas jāņem vērā funkcionālas un mūsdienīgas darba telpas un vides radīšanai.

Kā mūsdienās mainījusies uzņēmumu darba vide

Agrāk katram darbiniekam bija sava darba vieta, vai tas bija savs kabinets vai darba vieta atvērtā tipa plānojuma birojā. Pāreja no vertikālas uz horizontālo vadību izraisīja atvērtā plānojuma biroju popularitātes pieaugumu, kas tomēr nereti tiek negatīvi uztverts, jo nav pietiekami funkcionāls, uz cilvēku vajadzībām vērsts.

LinkedIn ir izpētījis, ka jau pirms pandēmijas individuālās darba vietas tika izmantotas tikai 30-40% no darba laika, pat darbiniekam pastāvīgi atrodoties birojā, viņa darba vieta netiek izmantota visu laiku, jo lielāko darba laika daļu ir prom no tās, piedaloties dažādās sanāksmēs, ejot pusdienās, esot atvaļinājumā vai citā prombūtnē. Jo vairāk pēc pandēmijas, pieaugot hibrīdā darba veidam, ir vērts apsvērt un izvērtēt, cik noslogota ir katra darba vieta, cik bieži visa komanda vienlaikus faktiski strādā birojā, tādejādi rodot ekonomiju, gan telpu, gan energoresursu u.c. resursu izmantošanā, un kļūstot atbildīgākiem arī no ilgtspējas viedokļa.

Biroja telpas pārplānojot, telpas iespējams aprīkot ar co-working darba vietām, kur kolēģiem atnākt, satikties un strādāt kopā komandā, un pēcāk darbu turpināt mājās, kur iespēja vairāk fokusēties. Jāatzīst, ka šāds sadarbības modelis ir dzīvotspējīgs, ja uzņēmumā viena no vērtībām ir uzticēšanās darbiniekiem, ja vadība uzticas darbinieku spējai pašiem pieņemt lēmumu, kā ir labāk un efektīvāk katram individuāli un viņu komandai kopumā, tādejādi veicinot darbinieku iesaisti un apmierinātību, vienlaikus paaugstinot darba produktivitāti. Mājas vidi ir iespējams inkorporēt arī mūsdienu birojā, aicinot darbiniekus vairāk atgriezties darbam birojā.

Mūsdienīgu biroju plānošanā tiek izmantots jauns termins – resimercial design, kas apvieno rezidenču (mājas) un komerciālo vidi vienā, ar mērķi darba vietā veidot mājas komfortu. Tas nozīmē mājīgu elementu ieviešanu birojā, maksimāli izmantojot logus un plašākus skatus un iekļaujot biofilā dizaina elementus, kas atkārto dabiskās pasaules sajūtas. Komforts nozīmē ne tikai ērtu krēslu un dabīgu materiālu izvēli, bet arī privātumu, lai vadītu konfidenciālu sarunu ar kolēģi, klusa vieta, kur koncentrēties, un iespēja pieņemt personisku zvanu.

Foto: Privātas biroja telpas, fotogrāfe Krista Cakāne

Bez funkcionālā aspekta, mūsdienīga biroja interjera dizaina uzdevums ir radīt vidi, kurā darbinieki, kolēģi jūtas ērti gan fiziski, gan mentāli, lai viņiem būtu vēlme būt birojā, socializēties un sadarboties ar citiem kolēģiem, gūstot labāko darba sniegumu un rezultātu. Cilvēka labbūtība un labsajūta vairs nav luksus piedāvājums, tā ir šodienas pamatvērtība.

Dizaina elementi, kas veido mūsdienīgu biroju

Dažādi mēbeļu risinājumi ir platforma elastīgam darbam. Kopdarba telpu interjerā iespējams piemeklēt dažādu ergonomisku mēbeļu risinājumus, kā piemēram, augstās darba virsmas, samazinot pie šāda galda kopā pavadīto laiku, kafejnīcu tipa kabatas, kur mazāks skaits kolēģu ierastākā vidē pie kafijas var apspriesties, vai mobilu podestu izvietošana, kas rada brīvu vidi dažādi improvizētu sanāksmju un semināru norisei.

Nekustamo īpašumu attīstītāja Hanner biroja interjers Jaunajā Teikā, sakņojas uz darbību balstītā koncepcijā. Tā pamatā ir atvērta plānojuma birojs bez fiksētām darba vietām, kas ļauj darbiniekiem katru rītu sākt pie cita galda. Šeit interjerā dominē koksne un askētiska, taču silta estētika. Izkārtojums izstrādāts tā, lai veicinātu saziņu un ideju apmaiņu. Interjers pauž komandas raksturīgās iezīmes – mērķtiecīgu, radošu un ideju pilnu.

Savukārt VITOL biroja interjerā ergonomika un akustika bija galvenie apsvērumi plānošanas procesā. Visas darba vietas ir ergonomiskas. Sabiedrisko zonu sienas ir apšūtas ar akustiskajiem paneļiem, un sanāksmju telpās izmantots skaņu absorbējošs filcs. Fikusi un citi lielāki istabas augi palīdz nodrošināt gaisa kvalitāti un veselīgu mikroklimatu. Pārdomāts atvērtā biroja izkārtojums ir vērsts uz darbinieka vajadzībām un produktivitāti.

Foto: VITOL biroja interjers, fotogrāfs Klāvs Loris

Hi-tech uzņēmuma HRMNY aktivitātēs balstītajā plānojumā ir radītas telpas dziļam darbam, grupu sapulcēm, telefona zvaniem un atpūtas brīžiem. Dažādās zonas nošķirtas, izmantojot dažādus apdares materiālus, kas nosaka toni, palīdz lietotājam pāriet no vienas telpas uz citu un pieņemt atbilstošu domāšanas veidu. Mēbeles ir gatavu dizaina priekšmetu un individuālu risinājumu kombinācija, komandas sanāksmēm un sarunām izveidots uz riteņiem pārvietojams amfiteātris .

Foto: HRMNY biroja interjers, fotogrāfs Alvis Rozenbergs

Mūsdienīga biroja dizainā jāskatās daudz plašāk par funkcionālo plānu, tajā jāņem vērā arī uzņēmuma vērtības, identitātei personāla vajadzības, mentalitāte, uzmanību pievēršot ergonomikai un materiālu kvalitātei, kā arī klienta budžetam.

Kā biroja interjera dizainā iekļaut uzņēmuma vērtības un identitāti?

Prasmīgs arhitekts un dizaineris uzņēmuma vērtības un zīmolu biroja interjerā var iekļaut daudz netradicionālākā formā kā ierasto logo pie ieejas un lobija sienas.

Zīmolu iespējams pārvērst dzīvu, dinamisku un funkcionālu. Piemēram, fintech uzņēmuma TWINO uzņēmuma zīmola identitāte ienāk visā biroja telpā, kā individuāli mēbeļu risinājumi, kas apvieno formu, funkciju, gan arī apgaismojumu un no iekštelpas izstarojošu atpazīšanas zīmi naktī.

Foto: TWINO biroja interjers, fotogrāfs Klāvs Loris

Kā kontrastu uzņēmuma vērtību iedzīvināšanai var minēt juridiskā biroja BDO interjeru, kur klients ir mākslas un antīko mēbeļu kolekcionārs, taču nevēlējās strādāt klasiskā, paredzamā juridiskā biroja vidē. Šeit interjers veidots savienojot klasiku ar moderno – estētiski, funkcionāli, atbilstoši uzņēmuma vērtībām.

Foto: BDO biroja interjers, fotogrāfs Anisis Starks

Protams, svarīgi, lai biroja interjers turpinātu uzņēmuma stāstu, taču tikpat svarīgs ir arī vietas konteksts. Jau iepriekš minētie piemēri spilgti parāda vietas ietekmi uz dizainu. Arī OAD veidotās RA Invest uzņēmuma biroja telpas ir lielisks piemērs tam, ka biroja interjers nav un nevar tikt atrauts no apkārtējās vides. Industriāls, moderns, dzīvs, veidots cilvēkiem. Gluži tāpat kā vēl attīstības procesā esošais Grīziņdārza kvartāls, kurā birojs atrodas.

Foto: RA Invest biroja telpas Grīziņdārzā, fotogrāfs Alvis Rozenbergs

Pavisam cits ir McCann biroja interjera stāsts, kurā izmantota reuse jeb upcycling principi. Darbinieki no savām mājām atdeva priekšmetus, kas ikdienā vairs netiek izmantoti, ļaujot tiem pārtapt par jaunā biroja interjera daļu, kā arī ikvienam darbiniekam kļūt par daļu no radošā procesa. Lampas ir izgatavotas no ­­­kartona caurulēm, kas kādreiz bija auduma ruļļi. Interjerā izmantoti produktu brāķi un materiālu atgriezumi, kas savākti galdniecībās, radot dizainu videi draudzīgā veidā , atspoguļojot uzņēmuma misiju un vērtības.

Foto: McCann birojs Rīgā, fotogrāfs Māris Lagzdinš

Paraugoties uz minētajiem piemēriem, var secināt, ka biroja interjers var tikt veidots ļoti dažādi. Būtiski ir atrast un uztvert uzņēmumam un tā darbiniekiem svarīgo un paraudzīties uz šīm vajadzībām un vērtībām no cita skatu punkta, apvienojot to vienotā dizainā, kas rada kopības un piederības sajūtu.

Pienesums, ko biroja plānošanā sniedz profesionāls arhitekts, interjera dizaineris

Dažkārt, joprojām tiek projektēti nefunkcionāli biroji, kas pēc tam stāv pustukši. Tātad, kaut kas nav ņemts vērā veicot plānošanu. Tāpat daļa no atvērtajiem birojiem ne līdz galam ir pārdomāti un praksē ērti izmantojami, cilvēkam nav iespēju izmantot savu privāto telpu, līdz ar to rodas vēlme atgriezties pie kabinetu principa.

Plānojot jaunu biroju un tā dizainu, talkā var nākt tādi pieredzējuši speciālisti kā arhitekti, interjera dizaineri ar izpratni un pieredzi tieši biroju projektēšanā. Sākuma stadijā ir vērtīgi piesaistīt arī antropologu, kurš padziļinātāk izpētīs kolektīva, komandu un indivīdu ieradumus, ko interjera dizainerim ņemt vērā, lai atbilstošāk izplānotu un izstrādātu interjera projektu.

Arhitekts, interjera dizaineris, sākotnēji izprotot uzņēmuma vajadzības un vērtības, vidi, kādā uzņēmums vēlas sevi redzēt un spēj būt efektīvāks, lai sniegtu alternatīvus redzējumus par atbilstošāko biroja funkcionālo plānojumu un piedāvātu mūsdienīgus interjera dizaina elementus, kas palīdzēs uzņēmumam izveidot mūsdienīgu un augstvērtīgu darba vidi.

Interjera dizaineris palīdzēs izvēlēties piemērotākos rīkus telpā, ko izmantot, lai mainītu lietotāja domāšanas veidu. Mindset changers. palīdz cilvēku izvest no ierastās vides, stagnēšanas, tā ir spēle ar materiāliem, faktūrām, krāsām, mēbeļu formu un izvietojumu. Arī skaņa un līmeņu maiņa var mainīt domāšanu un skata punktu, veicinot darbinieku radošo potenciālu.

Savukārt ilgtspējas kontekstā aizvien aktuāla kļūst biroju ēku sertificēšana un atbilstība BREEAM, LEED un citiem ilgtspējas standartiem. Arhitekta, interjera dizainera uzdevums ir izpētīt šos standartus un nodrošināt, ka to prasības ir integrētas dizainā.

Pilnībā funkcionālā birojā nav lieku telpu. Ja interjera arhitekts darbu ir paveicis pareizi, katrs dizaina lēmums kalpo savam mērķim, katrs telpas stūris tiek izmantots saprātīgi, katra mēbele ir svarīga telpas kopējam stāstam un funkcionalitātei. Labākais un funkcionālākais dizains ir balstīts uz rūpīgu izpēti.

Arhitektam/interjera dizainerim šajā tēmā jābūt vispusīgi izglītotam, zinošam un sadarbībā ar pasūtītāju, uzņēmumu jāspēj rast optimālākais risinājums telpu efektīvai izmantošanai.

Ilggadējie Open Architecture Design klienti augstu vērtē arhitekti Zani Teteri-Šulci par viņas spēju "redzēt nākotnē", radot mūžīgus, personalizācijā sakņotus dizainus. Mēs dzirdam no klientiem, ka viņu Rīgas birojs ir viens no skaistākajiem pilsētā.

